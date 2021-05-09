Владимир Эштреков: «Динамо» - не проходной соперник, ничья с «Локомотивом» закономерна

- Многие ждали реабилитации «Локомотива» за поражение от «Зенита». Но в матче с «Динамо» не удалось набрать три очка.

- А что «Динамо» - это проходной соперник? Нет. Этот клуб тоже решает свои задачи, старается подняться в таблице как можно выше. У каждого матча свой сюжет. И потом я бы не стал говорить о необходимости реабилитации, все-таки у команды Николича было одиннадцать побед до встречи с «Зенитом». А ничью с «Динамо» я считаю закономерной, хотя у железнодорожников было два неплохих момента, когда они попали в перекладину и когда динамовцев выручил голкипер. Во втором тайме «Динамо» имело преимущество, подходов у него было больше, но «Локомотив» играл очень собрано.

- Марко Николич после матча сказал, что его команда заслуживала победы.

- Сейчас нет смысла об этом говорить. Как не стоит вспомнить о 1:6 от «Зенит». Бывают такие матчи, когда крупно уступаешь, когда происходит такое вот стечение обстоятельств, но до этого команда ведь одержала одиннадцать побед. Какая реабилитация? Поэтому уже нужно готовиться к финалу Кубка России с «Крыльями Советов». Сейчас это самое главное.

- А каково ваше мнение по поводу отмененного гола Камано? Здесь нет вопросов?

- Ну, раз его отменили, что об этом говорить? Там было нарушение правил и ВАР это подтвердил.

- Как вам игра «Локомотива» в центре поля без Крыховяка, который пропускал матч с «Динамо»?

- Нельзя все списывать на отсутствие одного игрока, пусть даже лидера команды. Не может клуб, в котором есть 23-25 человек, зависеть от одного футболиста. Тем более, если команда претендует на высокие места. Понятно, что Крыховяк играет ключевую роль в «Локомотиве», и последние матчи он провел на хорошем уровне, но его есть кем заменить, и ребята сделали это неплохо в целом. Трудно сказать, хватало его или нет. В каждой игре есть свои потери и нюансы. До этого не играл Чорлука. В конце концов, Крыховяк это не Месси, от которого все зависит в «Барселоне».

- Сейчас «Локомотив» занимает второе место в таблице, но у «Спартака» игра в запасе. Как оцениваете турнирные перспективы железнодорожников?

- Понятно, что у «Спартака» есть преимущество, но предсказать, как он сыграет с «Химками» я не берусь. Думаю, все будет решаться в последнем туре.