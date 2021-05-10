«Спартаку» нужно побеждать «Химки», в Грозном будет тяжело выиграть»

- Как болельщик «Спартака», что ждете от сегодняшнего матча с «Химками»?

- Прочитал интервью с Андреем Талалаевым (главным тренером «Ахмата». – Прим. ред.), он говорит, что его команда отобрала очки у «Локомотива» и «Зенита», и теперь может замахнуться на «Спартак».

И, в общем-то, понятно, что в Грозном будет тяжелый матч. Поэтому нужно решать вопрос здесь и сейчас. Если не выиграем у «Химок», в последнем туре выиграть у «Ахмата» по заказу будет сложно.

Победа над «Химками» не только важна с точки зрения психологии, но гарантирует, как минимум третье место. Сразу отсекаются «Сочи», «Рубин» и ЦСКА.

- Вы сказали, что победа гарантирует «Спартаку» третье место. Честно говоря, не считал варианты.

- Да, в случае победы - минимум третье место. А при ничьей в Грозном, «Спартак» займет второе.

- Психологически станет легче, что ниже третьего места команда не упадет?

- Именно так. Поэтому и в Грозном будет играть проще, не будет такого давления. И, мне кажется, сегодня в принципе проще будет набрать три очка, чем в последнем туре.

- «Химки» с этим не согласятся…

- Безусловно, важно, как они будут играть, видимо, захотят что-то доказать «Спартаку». Я вот не знаю, может ли играть Мирзов, но Глушаков точно может.

И все же, мне кажется, «Спартак» более заряжен на победу. Нужно вопрос решать сегодня.

Если же брать по игре, «Спартак» в последних турах не слишком радовал, но и «Химки», как только решили все свои проблемы, какой-то огонек у них пропал.

- В общем, задача перед «Спартаком» простая и сложная одновременно: только победа!

- Да, если не сегодня, то когда. В сегодняшнем матче над игроками довлеет только результат. Игра в данном случае не важна – главное взять три очка. Затем будет другой тренер, возможно, новые футболисты. Ну и проводить Тедеско нужно достойно – это же его последняя домашняя игра.

Матч с «Химками» - это итог оценки всего сезона. Поражение - и сезон назовут неудовлетворительным, побеждают, и в принципе, нормальный сезон.

Матч 29- тура РПЛ «Спартак» - «Химки» пройдет сегодня на «Открытие арене». Начало в 19.00.