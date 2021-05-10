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Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Реджина 0 Фрозиноне 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Порденоне 0 Козенца 0 П1 4.10 Х 1.60 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Эмполи 2 Лечче 1 П1 1.14 Х 7.80 П2 21.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 3.50 Х 1.70 П2 6.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Читтаделла 1 Венеция 1 П1 3.50 Х 1.75 П2 5.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Виченца 1 Реджана 1 П1 3.30 Х 1.70 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Монца 0 Брешия 1 П1 19.0 Х 5.60 П2 1.20
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Кьево 2 Асколи 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Пескара 0 Салернитана 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Пиза 1 Виртус Энтелла 1
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 5' Урал 0 Ростов 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.45
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.32 Х 5.80 П2 10.5
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
«Спартаку» нужно побеждать «Химки», в Грозном будет тяжело выиграть»
10 мая 15:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартаку» нужно побеждать «Химки», в Грозном будет тяжело выиграть»

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский, объяснил, почему «Спартаку» сегодня нужно побеждать «Химки».

- Как болельщик «Спартака», что ждете от сегодняшнего матча с «Химками»?
- Прочитал интервью с Андреем Талалаевым (главным тренером «Ахмата». – Прим. ред.), он говорит, что его команда отобрала очки у «Локомотива» и «Зенита», и теперь может замахнуться на «Спартак».

И, в общем-то, понятно, что в Грозном будет тяжелый матч. Поэтому нужно решать вопрос здесь и сейчас. Если не выиграем у «Химок», в последнем туре выиграть у «Ахмата» по заказу будет сложно.

Победа над «Химками» не только важна с точки зрения психологии, но гарантирует, как минимум третье место. Сразу отсекаются «Сочи», «Рубин» и ЦСКА.

- Вы сказали, что победа гарантирует «Спартаку» третье место. Честно говоря, не считал варианты.
- Да, в случае победы - минимум третье место. А при ничьей в Грозном, «Спартак» займет второе.

- Психологически станет легче, что ниже третьего места команда не упадет?
- Именно так. Поэтому и в Грозном будет играть проще, не будет такого давления. И, мне кажется, сегодня в принципе проще будет набрать три очка, чем в последнем туре.

- «Химки» с этим не согласятся…
- Безусловно, важно, как они будут играть, видимо, захотят что-то доказать «Спартаку». Я вот не знаю, может ли играть Мирзов, но Глушаков точно может.

И все же, мне кажется, «Спартак» более заряжен на победу. Нужно вопрос решать сегодня.

Если же брать по игре, «Спартак» в последних турах не слишком радовал, но и «Химки», как только решили все свои проблемы, какой-то огонек у них пропал.

- В общем, задача перед «Спартаком» простая и сложная одновременно: только победа!
- Да, если не сегодня, то когда. В сегодняшнем матче над игроками довлеет только результат. Игра в данном случае не важна – главное взять три очка. Затем будет другой тренер, возможно, новые футболисты. Ну и проводить Тедеско нужно достойно – это же его последняя домашняя игра.

Матч с «Химками» - это итог оценки всего сезона. Поражение - и сезон назовут неудовлетворительным, побеждают, и в принципе, нормальный сезон.

Матч 29- тура РПЛ «Спартак» - «Химки» пройдет сегодня на «Открытие арене». Начало в 19.00.

источник: «Советский спорт»
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