Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой. «Спартак» вырвал победу у «Химок» (видео)

Также отметим, что Илья Кутепов вышел с первых минут, хотя ранее такое с ним случалось только когда выбывал кто-то из тройки Георгий Джикия – Самуэль Жиго – Павел Маслов. Уже в дебюте встречи Илья совершил грубую ошибку, подарив мяч Мирзову, но тот опасный выход на ворота запорол плохой подачей в штрафную. И все же в остальное время защитник был надежен.

Что до состава красно-белых, то тут помимо возвращения отбывшего дисквалификацию Александра Максименко обращает на себя внимание тот факт, что Квинси Промес из-за воспаления сухожилия остался на скамейке запасных. Пару Александру Соболеву в нападении составил Эсекиэль Понсе, а лучший игрок атаки по весне Джордан Ларссон опустился на позицию голландца. На игре команды это сказалось не лучшим образом. Швед был далековато от чужих ворот, где в его отсутствие не хватало скорости, а вся доставка сводилась к высоким подачам, а организация позиционных атак – не самое сильное качество Ларссона.

И это не говоря о том, что в составе гостей по меньшей мере троим игрокам не чужды красно-белые цвета. Денис Глушаков из-за травмы остался только в запасе, зато арендованные у «Спартака» Максим Глушенков и Резиуан Мирзов заняли позиции инсайдов. Тема последнего особенно активно обсуждалась накануне матча после того, как появился вброс о том, что спартаковцы не будут возвращать игрока и готовы продать его за 2 млн евро. Сам футболист, однако, настроен вернуться в Тушино, так что был особенно настроен на этот матч. Наверняка эту цель и преследовали авторы «инсайда».

Но и помимо этого хватало интриг. Например, все идет к тому, что это будет последних матч в Москве для Доменико Тедеско. Косвенно это подтверждает тот факт, что футболисты вышли на матч в футболках с цитатой немецкого тренера, посвященной эмоциональности болельщиков москвичей. А еще можно вспомнить, что химчан подозревали в излишне теплых отношениях с клубом Леонида Федуна.

После ничьей «Локомотива» с «Динамо» красно-белые опустились на третью строчку, но получили возможность в случае победы над «Химками» оторваться от преследователей на три очка. Так что переоценить эту игру для хозяев было невозможно.

Был и еще один мотивированный футболист – это арендованный у «Локомотива» Брайн Идову. Он кровно заинтересован в том, чтобы железнодорожники финишировали в зоне Лиги чемпионов. Благодаря его активности и смещениям слева в центр химчане создали несколько перспективных подходов и открыли счет. Идову в центре поля совершил перехват, начав быструю контратаку, и, получив мяч на ход в штрафной, грамотно покатил чуть назад набегавшему Глушенкову. Химкинский спартаковец рикошетом от Жиго отправил мяч под перекладину. Впрочем, не факт, что гол стоило засчитывать – при ведении единоборства Брайн подыграл себе рукой, но VAR и Владислав Безбородов остались неумолимы.

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Если до пропущенного мяча красно-белые имели территориальный и игровой перевес, но не могли преобразовать его во что-то стоящее, ограничившись двумя неплохими дальними ударами Понсе и Ларссона, то после гола хозяева совсем потухли, даже самый бывший до того самым активным Виктор Мозес, с каждым матчем все больше убеждающий, что на следующий сезон его надо оставлять. Не повлиял на москвичей даже тот факт, что минут за 10 до перерыва Глушенков оставил партнеров в меньшинстве, лягнув в пах Айртона. Даже если бы Безбородов оценил этот фол на желтую, а не на красную, она бы все равно стала бы для него второй.

ЛАРССОН И СОБОЛЕВ СПАСАЮТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

На второй тайм у хозяев не вышли проигрывавший Мирзову в скорости (что читалось заранее) Кутепов – вместо него Тедеско отправил в бой Маслова, которого считает более сильным в передачах – и вынуждавший партнеров очень упрощать игру Понсе. Квинси Промес занял позицию под нападающими, а Ларссон вернулся на острие. Задача была понятна – вдавить соперника в штрафную и увеличить эффективность позиционных атак.

Уже в начале второй половины перестановки сработали. Промес открылся в свободной зоне штрафной и прострелил (это было чуть ли не единственное полезное действие Квинси), а Ларссон, опередив Егора Данилкина, попал тому в руку. Пенальти сомнений не вызывал, но для химчан все могло быть и хуже, ведь у защитника уже было предупреждение, и гости имели все шансы остаться вдевятером.

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Спартаковцев с конца первого тайма захлестывали эмоции, на каждый эпизод они реагировали очень страстно (Промес кричал на своих, Соболев – на чужих), будь то судейское решение и неиспользованная атака, а вот увеличить скорость им не удавалось. Если до перерыва они сами никуда не торопились и при этом совершали фатальное количество брака, то во второй 45-минутке химчане использовали любую возможность, чтобы сбить ритм игры.

Впрочем, единоборств было так много, что и спартаковцы периодически оставались лежать на газоне. Так что хозяева увязали в тягучей обороне соперника (в чем наибольшая заслуга опорника Филипа Дагерстоля) и ничего, кроме подач на Соболева и дальних ударов, придумать не смогли. Тем не менее, жажда победы Александра и Ларссона в самой концовке принесли успех. Соболев после розыгрыша стандарта сыграл на подборе и здорово покатил мяч между ног Тихому на ход шведу, а тот, в своем традиционном стиле уложив защитника на замахе, спокойно поразил ближний угол.

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«Химки» были очень близки к заслуженной ничьей, спартаковцы во втором тайме почти не имели моментов, чему подтверждением первый угловой, заработанный только на 88-й минуте (с него москвичи и забили). И все-таки спартаковцы в последнем московском матче Тедеско одержали тяжелую, эмоциональную волевую победу, ставшей олицетворением всей работы немца в клубе. Победа эта означает, что «Спартак» отрывается от «Локомотива» на три очка, и в Грозном в заключительном туре его устроит даже ничья.

РПЛ. 29-й тур

«Спартак» - «Химки» - 2:1 (0:1)

Голы: Глушенков, 27 – 0:1. Соболев, 53 – с пенальти – 1:1. Ларссон, 89 – 2:1.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Маслов, 46; Литвинов, 90+1), Жиго, Джикия, Мозес, Крал (Хендрикс, 81), Зобнин, Айртон, Ларссон, Э. Понсе (Промес, 46), Ларссон (Умяров, 90+5).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Боженов, Могилевец, Дагерстоль, Идову, Глушенков, Мирзов, Себай (Конате, 70).

Предупреждения: Кутепов, 3. Глушенков, 6. Себай, 14. Данилкин, 23. Э. Понсе, 39. Боженов, 41. Джикия, 45+2. Лантратов, 74. Ларссон, 90+2.

Удаление: Глушенков, 37.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).