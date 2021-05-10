Игорь Черевченко: «Химки» проиграли «Спартаку» не по делу, потому что ни в чем не уступили

- Расскажите о своих эмоциях после матча, потому что во время игры они были жесткими. У вас была перепалка с тренерами «Спартака», особенно в первом тайме, когда было удаление Максима Глушенкова. Там прямо искры летали. Что происходило?

- С тренерами у меня не было перепалки. Конечно, эмоции сейчас уже немного остыли. Я успокоился. Меня расстраивает то, что мы проиграли не по делу. Как был кто не говорил, что хорошо играл соперник, но у нас были опаснее моменты и лучше. А «Спартак» по большому счету ничего особого не создал. Навес, были. Да, это хорошо.

- Прокомментируете удаление Максима Глушенкова. Даже Резиуан Мирзов подбежал к нему и начал пихать. Какая-то странная получилась история у Глушенкова: он уже падал и начал легать ногами Айртона. Было непонятно, что он сотворил. А вы поняли его действия?

- Как я понял, там была отмашка от соперника. Мои помощники мне об этом сказали. Сам момент я не видел. Если была отмашка, значит, это красная карточка. Что тут можно комментировать?

- Эпизод с пенальти уже успели посмотреть? Был одиннадцатиметровый или нет, на ваш взгляд?

- Видимо, он было, раз судья его назначил.

- Довольны ли вы действиями своей команды?

- Да, очень даже доволен. Мы грамотно оборонялись, грамотно выбегали в ответные атаки, создавали опасные моменты. Где-то нам не хватило последней передачи и реализации моментов. А так мы не в чем не уступали «Спартаку».

- Почему решили не выпускать Дениса Глушакова в таком матче?

- Потому что он только после травмы. У нас еще впереди есть игра.