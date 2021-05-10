Доменико Тедеско: Я никогда не жалею о своих решениях, но мне трудно уходить из «Спартака»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 2.22 Х 4.20 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Индиана Пэйсер 0 П1 4.10 П2 1.25
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.28 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Каролина Харри 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.24
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.22 П2 4.50
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Блэкхоу 0 Даллас Старз 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Милуоки Бакс 0 П1 3.30 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.10 П2 7.50
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Колорадо Эвела 0 П1 2.60 Х 4.10 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Юта Джаз 0 П1 2.08 П2 1.78
Болгария - Первая лига 19:30 Локомотив Пл 0 Берое 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Лестер Сити 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 3.00
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Кадис 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 4.10
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Алавес 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Удинезе 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Барселона 0 П1 11.0 Х 7.60 П2 1.23
Доменико Тедеско: Я никогда не жалею о своих решениях, но мне трудно уходить из «Спартака»
10 мая 22:42
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Доменико Тедеско: Я никогда не жалею о своих решениях, но мне трудно уходить из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ поделился впечатлениями от игры.

- Мы рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного заблокирована. Когда мы достигаем определенной точки в чемпионате, и наступает время важных игр, некоторые ребята боятся чего-то. Возможно, проиграть. И поэтому на этой неделе мы хотели поддержать в команде хорошее настроение, микроклимат, старались не говорить о турнирной таблице, о важности этого матча. Но сегодня был большой момент для нас, которым мы воспользовались. Мы можем играть лучше. Должны играть менее закрепощенно: играть в атаке, держать мяч, разворачивать игру, атаковать за спину. Сегодня не хватало таких моментов в полной мере. Отдельное спасибо Саше Максименко, который несколько раз спас команду.

- У Маслова было повреждение сухожилия, и его выход на поле был под вопросом. Как я понимаю, это вы его попросили. Что с ним сейчас? Не усугубил ли он травму? Он уходил с помощью партнеров.
- По поводу Маслова, это правда. Тренер иногда должен принимать подобные решения. У Павла воспаление сухожилия, но врачи сказали, что ничего опасного, если он сыграет, не будет. Паша испытывает дискомфорт во время игры и тренировок, но я с ним поговорил, и сказал, что если на поле что-то пойдет не так, если он не будет успевать, то ответственность будет лежать на мне за это решение. Но последнее слово за игроком. Если бы он сказал, что не сможет выйти на поле, никто насильно не стал бы его заставлять. Но он заверил, что хочет сыграть. Мы стараемся избегать рисков в работе, особенно, когда это касается здоровья, но если не рисковать сейчас, когда на кону так много лежит, то когда это делать? Несмотря на проблемы с сухожилием, он прекрасно провел второй тайм. Я не знаю, какова сейчас ситуация с ним. Будем говорить с врачами. Может, это был тактический шаг с его стороны, потянуть время. Все-таки мы вели 2:1, и матч был непростой. С врачами поговорим и узнаем, что с ним случилось, и сможет ли он сыграть с «Ахматом». Может, выйдет в стартовом составе или останется на скамейке. Пока не знаю. Если говорить, почему была эта замена, она произошла из-за того, что у Кутепова была карточка, которую он получил на второй минуте матча после единоборства с Мирзовым. Вы знаете Резиуана. Это опасный игрок. Мы не стали рисковать и произвели эту замену.

- Как по вашему, стоит ли руководству клуба искать на замену тренера со схожей схемой в три центральных защитника, или за межсезонье можно спокойно перестроить игру команды на два центральных защитника?
- Я не знаю. Я ведь тренер, а не топ-менеджер клуба. Я верю, что «Спартак» может играть в любую схему. На сборах мы также тренировали схему с тремя центральными защитниками, но, как вы помните, результаты первых двух матчей были неудовлетворительными, когда мы сыграли в четыре защитника. Мы проиграли «Рубину», а потом кубковый матч с «Динамо». Но я уверен, что проблема тогда была не в схеме. С «Динамо» на кубок была хорошая игра, она нам давалась. Мы владели мячом, атаковали, было много забеганий. Я верю в игру с тремя центральными защитниками. Но 70 процентов в футболе - это психология. Играя в три центральных защитника, команда показала очень хороший результат. Ребятам было комфортно играть в эту схему. Я верю, что «Спартак» может играть в любую схему. В команде есть все для этого.

- Что происходит с Промесом? Мы знаем, что это игрок высокого уровня. Но последний месяц он напоминает бледную тень самого себя.
- Я не согласен. У Квинси были проблемы со здоровьем в последних играх. Он чувствовал дискомфорт в играх с ЦСКА, «Арсеналом» и сегодня. Я благодарен ему за проявленный характер, что он вышел на поле не будучи готовым на сто процентов. Спад у игроков - это нормально, если есть проблемы. Он сумел оживить второй тайм, уверенно работал с мячом, играл в пас, открывался после передач, играл низом, у него первое касание очень хорошее. Другие ребята должны брать с него пример, как надо атаковать. Мы посмотрим на его здоровье, сможет ли он сыграть с «Ахматом» в стартовом составе или выйдет на замену.

- Не жалеете о своем решении уйти? Есть ли ощущение, что могли бы добиться с командой большего?
- Я никогда не жалею о своих решениях. Я тщательно все продумал. Трудно уходить, поскольку мы что-то создали в этой команде: атмосферу, характер, игровой рост. Мы сделали это все вместе. Я люблю «Спартак», клуб. И поймите, насколько я люблю свою семью, если принял решение уйти из клуба ради семьи. Специально сказал заранее о решении, чтобы клуб смог подготовиться и предпринял соответствующие шаги. В этом клубе есть перспектива роста. Будь у нас чуть больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь большего.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гавриков и Григоренко присоединятся к сборной России в ПрагеПоследние новости о Tesla CybertruckГол Капризова принёс "Миннесоте" победу над "Анахаймом"Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоВратарь женской сборной России о ночах любви перед матчамиОбнаженная Николаева запечатлелась в джакузи
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Опять англичане атакуют Россию. Финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге под угрозой
Решающий матч Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле на 29 мая 2021 года, могут перенести в Англию, утверждает ESPN. И, как ни странно, это затрагивает интересы России.
Россия золотая. Глава 2. Как Овечкин заявился в Кремль в шлепанцах после победы на ЧМ-2008
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ второй – о золоте-2008 в Квебеке.
У сборной России на ЧМ-2021 будет необычный вратарь. Родился в Болгарии, в КХЛ не играл, а в НХЛ попал из Финляндии
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной на стартующем 21 мая 2021 года чемпионате мира в Риге.
Доктор Зло, Клинт Иствуд и «эксклюзив» от Карлеса Пуйоля. Прогнозы на матчи «Локо», ЦСКА и «Барселоны»
Эксперт Евгений Медведь, капперка Виолетта Золотая Ставочка, ведущий Луис Альберто и бывшая звезда каталонского суперклуба делятся соображениями относительно главных футбольных матчей 8 мая: между «Локомотивом» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром», а также «Барселоной» и «Атлетико».
«Гончаренко победит ЦСКА в Москве — 2:0 или 2:1». Прогноз Ловчева на знаковый матч 29-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром», который состоится в Москве 8 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика