Максим Деменко: Теперь «Спартак» уже не упустит Лигу чемпионов

– После того, как спартаковцы пропустили, у вас была уверенность, что у них получится отыграться?

– У Глушенкова, наверное, получилось. Хотя он заработал удаление, но понятно, что все это эмоции. В этом он подвел команду. С другой стороны, он себя проявил, потому что забил, да и в целом выглядел неплохо. А что касается Мирзова, то мы уже привыкли к его хорошей игре. Результаты «Химок» таковы, что у них была длинная удачная серия, когда команда активно набирала очки и составляла конкуренцию всем без исключения.

– Не удивило, потому что против «Спартака» любая команда играет на максимуме. Это хороший раздражитель для всех. Тем более в «Химках» находятся два арендованных спартаковца, которые очень хотели себя проявить.

– Я предполагал, что если «Химки» забьют, то хозяевам придется тяжело. Но на кону стояло попадание в Лигу чемпионов, и даже на ничью играть было нежелательно. Поэтому «Спартак» больше хотел победить, чем химчане.

– После матча защитник «Химок» Брайан Идову пожаловался на судейство. Он сказал, что арбитры помогали хозяевам. Вы заметили что-то подобное?

– В какой-то степени. Были мелкие нарушения, большинство из которых судья трактовал в пользу «Спартака». Но я не могу сказать, что он откровенно помогал, как говорил Идову. Но были нарушения, которые можно было трактовать в любую сторону, и он фиксировал их у химчан. Футболисты такое воспринимают очень эмоционально. А «Спартак» можно только похвалить за то, что команда смогла вырвать победу.

– Как оцените пенальти в ворота «Химок»? Он не показался вам сомнительным?

– По первому впечатлению мне показалось, что там ничего не было. Но на повторе было видно, что рука чистая. У нас сейчас идут постоянные споры по поводу этих рук. Мы видим, что у нас судьи по-разному трактуют такие моменты, и за границей их трактуют по-другому. Тут у всех появляются вопросы. В том моменте футболист специально не играл рукой, было движение руки и в нее попал мяч. Мне кажется, судьи сами не знают, как точно расценивать такие эпизоды. Поэтому все опять на их усмотрение.

– «Спартак» уже не упустит Лигу чемпионов?

– Однозначно не упустит. Команде представился хороший шанс, когда «Локомотив» проиграл «Зениту». Теперь красно-белые сделают все, чтобы играть в Лиге чемпионов. Это очень важно и для клуба, в плане денег, и для будущих трансферов.

– Вчера был последний домашний матч для Доменико Тедеско. Как бы вы оценили его работу?

– Команда играет, это да, но я не могу сказать, что этот тренер сделал что-то сверхъестественное. «Спартак» теряет в селекционной службе. Имею в виду, что можно было взять Кузяева, который был свободным, а также динамовца Фомина. Они молодые и прогрессируют. Но селекционный отдел больше смотрит в сторону Европы. «Спартаку» нужны свои футболисты. Такие, как Зобнин, Соболев.

– Но ведь, например, Ларссон, это супер приобретение.

– Полностью соглашусь. Плюс «Спартак» удачно заполучил Промеса. Как бы не говорили, что у него игра не идет, он все равно проявляет себя. От него исходит много угрозы. Плюс он играет в условиях того, что идет давление со стороны судебного процесса, а недавно Промес еще и получил микро-травму, которая вызывала беспокойство. Но он себя еще проявит.