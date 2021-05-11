Битва за трофей и билет в Лигу Европы. Превью финала Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов»

«КРЫЛЬЯ» НЕ ПРОПУСКАЮТ ОТ КОМАНД ФНЛ

Кто бы осенью мог представить, что до решающего матча в Кубке России доберутся хромой тогда на обе ноги «Локомотив» и представитель ФНЛ «Крылья Советов»? Весной же они были чуть ли не самыми обсуждаемыми командами России – железнодорожники выдали серию из 11 побед подряд, а самарцы выиграли 16 матчей из 18 и с запасом победили в своей лиге, гарантировав право выход в РПЛ за несколько туров до конца.

Тут, однако, стоит уточнить, что лицензию на выступления в элите они с первого раза получить не смогли, так что заявлять об участии в премьер-лиге пока рано. Тем не менее, о готовности команды к большим свершениям говорит тот факт, что по ходу Кубка они выбили четверых (!) представителей РПЛ – «Ротор» (3:0), «Химки» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 по пенальти). Примечательно также, что в этих матчах они не пропустили ни одного мяча, а единственный раз за турнир доставали мяч из сетки еще в сентябре в Ставрополе.

ОСИНЬКИН СДЕЛАЛ НЕВОЗМОЖНОЕ

Безусловно, главный творец самарского чуда – главный тренер Игорь Осинькин, которого сумели перетянуть из «Чертаново», где он великолепно работал с молодыми воспитанниками. Два года назад его команда, состоящая только из собственных воспитанников, финишировала пятой, в одном очке от зоны стыковых матчей, а прошлый сезон был приостановлен, когда чертановцы шли третьими, проигрывая вторую строчку «Химкам» только по дополнительным показателям (и в двух очках от лидировавшего «Ротора»). Тогда было принято решение не доигрывать чемпионат, а взять наверх конкурентов, тогда как москвичей лишили возможности даже сыграть в стыках.