Битва за трофей и билет в Лигу Европы. Превью финала Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов»

«КРЫЛЬЯ» НЕ ПРОПУСКАЮТ ОТ КОМАНД ФНЛ
Кто бы осенью мог представить, что до решающего матча в Кубке России доберутся хромой тогда на обе ноги «Локомотив» и представитель ФНЛ «Крылья Советов»? Весной же они были чуть ли не самыми обсуждаемыми командами России – железнодорожники выдали серию из 11 побед подряд, а самарцы выиграли 16 матчей из 18 и с запасом победили в своей лиге, гарантировав право выход в РПЛ за несколько туров до конца.
Тут, однако, стоит уточнить, что лицензию на выступления в элите они с первого раза получить не смогли, так что заявлять об участии в премьер-лиге пока рано. Тем не менее, о готовности команды к большим свершениям говорит тот факт, что по ходу Кубка они выбили четверых (!) представителей РПЛ – «Ротор» (3:0), «Химки» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 по пенальти). Примечательно также, что в этих матчах они не пропустили ни одного мяча, а единственный раз за турнир доставали мяч из сетки еще в сентябре в Ставрополе.
ОСИНЬКИН СДЕЛАЛ НЕВОЗМОЖНОЕ
Безусловно, главный творец самарского чуда – главный тренер Игорь Осинькин, которого сумели перетянуть из «Чертаново», где он великолепно работал с молодыми воспитанниками. Два года назад его команда, состоящая только из собственных воспитанников, финишировала пятой, в одном очке от зоны стыковых матчей, а прошлый сезон был приостановлен, когда чертановцы шли третьими, проигрывая вторую строчку «Химкам» только по дополнительным показателям (и в двух очках от лидировавшего «Ротора»). Тогда было принято решение не доигрывать чемпионат, а взять наверх конкурентов, тогда как москвичей лишили возможности даже сыграть в стыках.
Осинькин перебрался в «Крылья» и совершил невероятное. Причем на старте самарцы не выглядели бесподобно, выиграв в шести турах только дважды. Зато потом их было уже невозможно остановить. Еще большим уважением к тренеру пропитываешься, когда понимаешь, что команду он должен был выстраивать прямо по ходу сезона. Дело в том, что вместе с ним из «Чертаново» переехали восемь (!) футболистов, а «Торпедо» поделилось будущим рекордсменом ФНЛ по количеству голов за сезон Иваном Сергеевым и основным защитником Сергеем Божиным.
КИЛЛЕР СЕРГЕЕВ
У самарцев относительно молодая команда – в топ-11 по количеству проведенных на поле минут входят только 22-летний Юрий Горшков и 23-летние Максим Витюгов и Роман Ежов, однако и игроков старше 30 лишь двое – 31-летний Владимир Полуяхтов и 37-летний Александр Гацкан, который летом покинет «Крылья». Ну, а главная звезда 26-летний Сергеев, буквально разорвавший лигу – 40 голов в 41 матче. Этот форвард – настоящий киллер.
Для большинства футболистов и клуба в целом финал Кубка России – исторический момент. «Крылья Советов» в российскую эпоху только раз добирались до решающего матча (в 2004 году), и серьезные титулы в карьере есть только у группы возрастных игроков. Например, Максим Канунников дважды выигрывал РПЛ в составе «Зенита» (но было это почти 10 лет назад), Дмитрий Комбаров поднимал этот трофей в 2017-м, упомянутый Гацкан выигрывал Кубок в 2014-м, а вратарь Евгений Фролов доходил до финала в 2012-м. Тем не менее, мотивация у всех будет запредельной.
НИКОЛИЧУ НУЖЕН ТРОФЕЙ И ЛИГА ЕВРОПЫ
И все-таки все мы понимаем, что фаворитом финала будет «Локомотив». Во-первых, уровень исполнителей у них заметно выше. Во-вторых, качество игры весной заставляло восхищаться железнодорожниками. В-третьих, Марко Николичу кровь из носу нужен трофей, чтобы укрепить авторитет в клубе, а Ведрану Чорлуке – чтобы красиво попрощаться с болельщиками. Ну и в-четвертых, нельзя забывать, что победа в Кубке дает путевку в Лигу Европы, что крайне важно в виду того факта, что в борьбе за Лигу чемпионов за тур до конца сезона они отстали от «Спартака» на три очка. Поражение в Кубке, скорее всего, отправит их в новообразованную Лигу конференций. А от статуса еврокубка во многом будут зависеть возможности и планы на летнюю трансферную кампанию.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус – Мухин – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов – Камано, Смолов.
«Крылья Советов»: Ломаев – Божин, Зеффан, Солдатенков – Ежов, Витюгов, Алвеш, Горшков, Кабутов – Сарвели, Сергеев.