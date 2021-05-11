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Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Кадис 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.20
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Лестер Сити 0 П1 3.40 Х 3.70 П2 2.18
Испания - Примера 21:00 Эльче 0 Алавес 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Удинезе 0 П1 1.38 Х 5.20 П2 8.30
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Барселона 0 П1 12.5 Х 7.70 П2 1.21
Сергей Хусаинов: Удаление Глушенкова верное, а Левникова в очередной раз спас VAR
11 мая 17:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: РПЛ

Сергей Хусаинов: Удаление Глушенкова верное, а Левникова в очередной раз спас VAR

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов разбирает наиболее примечательные судейские решения 29-го тура РПЛ.

Очень приятно, что в самой концовке сезона, когда решаются судьбы команд, целый тур прошел без судейских ошибок. В отличие, надо сказать, от предыдущего, когда в центральном матче выходных был неправомерно засчитан первый гол в ворота «Локомотива» после столкновения Артема Дзюбы и Мацея Рыбуса. Ну, да это дела уже минувших дней, так что поговорим о том, что было в 29-м туре.

УФА – ЗЕНИТ – 0:0

Судья: Москалев

45+1-я минута – пенальти за игру рукой Плиева. Верное решение арбитра. Касание мяча рукой Плиева не было сильным, но это его проблемы – не надо так размахивать руками. Если бы такое касание было у нападающего, вы же остановили бы игру, верно? Ну, вот и в обратную сторону это работает.

ЛОКОМОТИВ – ДИНАМО – 0:0

Судья: Кукуян

41-я минута – отменный гол Камано. Тут вообще никаких сомнений. Камано руками сзади хватал Ордеца и не позволил ему сделать нацеленный пас вратарю.

АРСЕНАЛ – РУБИН – 2:4

Судья: Левников

7-я минута – отмененный пенальти на Мусаеве. Игрок «Рубина» запнулся на плохом газоне в Туле (помню, такие же лужи раньше были на «Динамо» до реконструкции) и упал без помощи защитника. Никакого пенальти не было, но Левников это понял только после подсказки из комнаты VAR.

48-я минута – пенальти за фол на Старфельте. Как можно проглядеть такое нарушение в штрафной? Ткачев руками завалил Старфельта, но Левников вновь назначил пенальти только после похода к монитору.

52-я минута – вторая желтая карточка Ткачеву. Все логично – раз руками завалил соперника в штрафной, получи карточку. Какие могут быть сомнения?

59-я минута – гол Макарова. В Туле такой стадион, что расставить как следует везде камеры, видимо, не представляется возможным, поэтому эпизод с верховой борьбой Деспотовича, предшествовавший голу, разглядеть было непросто, но на мой взгляд, это был игровой момент, правил он не нарушал.

Все описанные выше решения в итоге были правильными, но вы обратите внимание, что Кириллу Левникову каждый раз требуется помощь VAR. Сам он разобраться в эпизодах не в состоянии. Ну, не дано человеку судить на высшем уровне, но папа очень хочет. Нельзя же так через круп! Вы ведь посмотрите, как его пытались вытащить на Евро-2020. У Лапочкина отыскали скелеты столетней давности, когда он честно отсудил игру, но не настучал в УЕФА. А ведь он был кандидат на поездку на Евро-2020. Сергей Карасев не встал на колено в еврокубках, так Лапочкин бросается на колено, мол, вот он я, смотрите, достоин – лучше, чем мои конкуренты. Так пытались, чтобы он пролез на Евро.

Слава богу, в УЕФА разобрались и выбрали Карасева, потому что судить-то Левников не умеет. Раз в несколько месяцев с ним связаны какие-то приключения. То его снимают, то назначают, то VAR его спасает, то он на VAR ошибется. И смех, и грех. Поэтому о Левникове либо хорошо, либо ничего.

Вопрос в том, кто взял. Вот Вилкова сейчас отстранили пожизненно и пришли к мнению, что Васильев не имел права допускать такие грубые ошибки, не совместимые с квалификацией судьи. Но так и Левников не имел права не видеть этих эпизодов, не надо позорить эмблему ФИФА! А если он все время бегает к VAR, ему не место в отряде арбитров ФИФА. Кто же тогда его туда так усиленно продвигает? Безусловно, если бы не VAR, судейство в этом матчей обсуждали бы еще очень долго.

ЦСКА – КРАСНОДАР – 3:1

Судья: Мешков

60-я минута – попадание мяча в руку Вандерсону. Пенальти не назначен правильно, поскольку это был игровой момент, бразилец точно не пытался подыграть рукой, так отскочил мяч. Бывает.

«СПАРТАК» – «ХИМКИ» – 2:1

Судья: Безбородов

27-я минута – гол Глушенкова. В центре поля отбиравший мяч Идову коснулся мяча рукой, но это был чисто игровой момент. Ни умысла, ни попытки подыграть здесь не было. Случись подобное в штрафной, пенальти вы же не дадите за такой момент, правда? Так что гол засчитан верно.

37-я минута – удаление Глушенкова. Вот как можно объяснить такое поведение Глушенкова? Может, у него личная неприязнь к защитнику «Спартака»? Айртон же – твой будущий партнер по команде, с которым вы летом вместе будете тренироваться. А если он на тренировке тебе отомстит? Конечно, Глушенков заслужил красную карточку за то, что ногами пытался лягнуть защитника. Не через желтую (у него уже было предупреждение), а именно через прямое удаление.

50-я минута – пенальти за игру рукой Данилкина. Защитнику не повезло, но он сам отставил руку и прервал полет мяча, став выгодоприобретателем в данном эпизоде. Безбородов не имел права не дать пенальти.

Вообще он очень здорово отсудил эту игру, показав свои лучшие качества, хотя сам матч был очень непростым. Ведь в первом тайме футболисты играли, как будто озверина объелись – лупцевали друг друга, как могли. Но Безбородов молодец, не выпустил нити игры из рук. Единственное, не удалил уже имевшего предупреждение Себая за грубый фол, но я его понимаю – иначе все бы говорили, что он искал повод удалить еще одного футболиста. Может, это решение не совсем по букве закона, но соответствует духу игру, а в остальном и придраться не к чему.

источник: «Советский спорт»
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