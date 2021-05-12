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Андрей Червиченко: Чем Лунев лучше Максименко, Шунин лучше Гилерме, а Заболотный – Смолова?
12 мая 10:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФОТО: РФС

Андрей Червиченко: Чем Лунев лучше Максименко, Шунин лучше Гилерме, а Заболотный – Смолова?

У экс-президента «Спартака» есть немало вопросов по составу сборной России на Евро-2020.

– Начнем с вратарской позиции. У вас есть вопросы к Черчесову по списку вратарей?

– Есть, и немало. Считаю, что Лунев и Шунин – не те, кого нужно брать в сборную. В моем списке были бы Гилерме и Максименко.

– Вы как-то говорили, что Шунин не очень надежен.

– Не то, чтобы не надежен – он не выручает, не спасает. Что надо потянуть – потянет, а что летит мимо – проводит взглядом.

Лунев – искатель приключений. Считаю, что в «Зените» вратарская позиция самая слабая.

Сафонов пока на колени не падал, где надо и не надо, молод, перспективен. Пока все.

Дюпин хорошо играет в «Рубине», яркий, фактурный парень.

Сборной нужен такой большой парень, как Максименко, или вратарь с большим опытом, как Гилерме.

– Максименко в резерве, если кто-то заболеет.

– Мне бы интересно было бы послушать Черчесова, как тренера сборной, и как вратаря: чем Лунев лучше Максименко? И чем Шунин лучше Гилерме?

С Гилерме «Локомотив» бьется за второе место, «Динамо» с Шуниным идет почти в середине таблицы. С Максименко, который играет без замен, «Спартак» явный претендент на вторую путевку в Лигу чемпионов. И чем Шунин так уж лучше Максименко? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы.

– По защитникам у вас вопросы есть?

– Ничего не имею против Кудряшова, который играет за «Антальяспор», но почему он твердый игрок сборной? На каком месте идет в чемпионате Турции «Антальяспор»?

– На 16-м.

– Ну, вот и возникает вопрос: почему защитник из команды, идущей на 16-м месте в чемпионате, который не сильнее нашего, имеет твердое место в стартовом составе сборной?

Еще вопросы и по Семенову. Он столько «привозит», но в сборной играет постоянно.

– Переходим к полузащите. Здесь вроде все лучшие собраны, кроме Антона Миранчука, который почти не играет в «Локомотиве».

– Здесь все справедливо: Миранчук в «Локомотиве» очень уныло выглядит. Здесь уже разговор не по поводу сборной должен идти, а по поводу его присутствия в «Локомотиве».

– В нападении – три богатыря.

– Логики в этом не вижу – три больших фактурных форварда. Можно их расставить по ранжиру: чуть хуже, еще хуже, но это ничего не изменит.

И уж Заболотный вместо Смолова, это совсем не логично. Техничный Смолов, похож по стилю на Азмуна, их можно было вдвоем с Дзюбой ставить. Они бы друг с другом отыгрывались. Но точно нельзя поставить пару Дзюба – Заболотный или Дзюба – Соболев. Получается, что наш главный тренер собирается играть в одного нападающего.

Понятно, что из этих троих будет играть кто-то один. Значит, мы собираемся отбиваться, и надеяться, что одинокий форвард сможет убежать. Но из этой троицы никто убежать не сможет.

Предварительный состав сборной России.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт–Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт–Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт–Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт–Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Резервный список:

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт–Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающий: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

источник: «Советский спорт»
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