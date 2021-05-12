Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев: Удивляют решения Семака по молодым игрокам

- Может и устраивать? - Сомневаюсь, что амбиции руководителей Газпрома ограничиваются первым раундом плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» даже туда выйти пока не может. Хотя группа в этом сезоне, с учетом последствий коронавируса в Европе и пустых трибун там, была вполне подходящей для успешной борьбы хотя бы за второе место. Но от него сине-бело-голубые оказались далеки. Хотя Сергей Семак заявлял, что для «Зенита» главное – победа в чемпионате России.

- Почему? - «Зенит» в третий раз подряд заранее выиграл чемпионат, но дальнейшего развития это не получает. В еврокубках второй сезон – четвертое место в группе. И главное – не видно предпосылок для прогресса. В чемпионате России Семак справляется на «отлично», многое можно тренеру поставить в плюс. Но на международном уровне «Зенит» явно проседает – опыта, знаний и мастерства Семаку не хватает. Вопрос – к руководителям «Зенита»: устраивает ли их при постоянных победах в России такое выступление в еврокубках?

- А насколько важными факторами стали командная игра «Зенита» и умение Сергея Семака управлять игрой? - Стабильная игра у «Зенита» пока так и не сложилась. А роль Сергея Богдановича в столь большом преимуществе «Зенита», конечно, тоже есть. Семак прибавляет, учится перестраивать игру оперативно, так чтобы активно на нее влиять по ходу матча. Наиболее показательный свежий пример – матч в «Краснодаре», когда четыре одновременные замены поменяли расклад на поле и закономерно позволили уйти от поражения. Другое дело, что результаты сезона оставляют ощущения топтания на месте.

- Вы про силу его состава? - Не про силу даже. В этом сезоне при травмах и дисквалификациях у некоторых команд на замене оставалось по пять человек. У «Зенита» же в большинстве матчей был максимально широкий выбор. Даже игроков среднего уровня у него больше, чем у конкурентов.

- Вызывает ли радость столь предсказуемое и безоговорочное чемпионство? - Радует любая победа. Поддерживать свою команду и радоваться ее успеху надо всегда, в каком бы она состоянии ни находилась. Но безоговорочным я это чемпионство не назову. Скорее оно стало следствием провала всех конкурентов и кадровым превосходством «Зенита».

Азмуна можно заинтересовать высокими задачами в Лиге чемпионов

- Какой может быть выход для прогресса в Европе?

- У Семака контракт еще и на следующий сезон. А руководители клуба, наверное, уже сейчас раздумывают над будущей стратегией и как ее реализовывать. Мое мнение: для развития и прогресса в еврокубках нужен опытный иностранный тренер. Сергей Богданович, наверное, тоже смог бы стать тем, кто выведет «Зенита» на более высокий уровень. Но для этого Семаку надо пройти путь Леонида Слуцкого – поехать в Европу, познакомиться с европейским футболом изнутри и там потренировать.

- Кажется что в нынешней версии «Зенит» свое существование закончил. Согласны?

- Не уверен. Изменения в составе всегда происходят. Но не вижу оснований для массовых приходов и уходов игроков. Кто может уйти?

- У Лунева и Жиркова заканчиваются контракты. Скоро близится завершение контрактов у Оздоева и Дриусси, наверное пора себя попробовать в топ-лигах и Азмуну.

- Думаю, все вместе они ближайшим летом «Зенит» не покинут. Жиркову, на мой взгляд, новый контракт предложат. И тут уже решение за Юрой: стоит ли оставаться ради условных десяти матчей в сезоне. Маловероятно, что ему стоит рассчитывать на большее. Азмун? Тоже сомневаюсь, что у Сердара в ближайшее время сложится с отъездом в Европу.

- Почему по лучшему бомбардиру РПЛ у вас возникают сомнения?

- Думаю, селекционеры и руководители европейских клубов при оценке игрока больше ориентируются на выступление в Лиге чемпионов, а не РПЛ. Голы в ней принципиальной роли не играют. А Лига чемпионов в этом сезоне получилась у «Зенита» провальной, сам Сердар тоже там не блистал. Предложения то у него из Европы наверное будут. Вопрос – на какие условия и на какие роли?

- Вариант Алексея Миранчука возможен?

- Наверное, только такой в лучшем случае и возможен. Клубы калибра «Реала» или «Манчестер Сити» сейчас Азмуна не позовут. Наиболее вероятный вариант – приглашение из клуба второго эшелона, вроде той же «Аталанты» и роль игрока, которому предстоит доказывать свою нужность. Как у Миранчука, который проявляет себя, выходя на замену. Вот устроит ли это Сердара – другой вопрос. Поэтому вполне допускаю, что он подпишет с «Зенитом» новый контракт и отложит отъезд в Европу на пару лет.

- А не станет ли дальнейшее пребывание в «Зенит» для Азмуна стагнацией? Которая через сезон-другой перейдет в деградацию.

- Это зависит от мотивации нападающего и профессиональной привлекательности зенитовского предложения. Что ему здесь могут предложит. Ведь Артем Дзюба не молодеет, когда то наступит момент ухода на вторые роли или вообще из команды. У Азмуна есть перспектива стать главным футбольным активом «Зенита». Если Cердара заинтересуют высокими задачами в Лиге чемпионов, убедительно расскажут, как эти задачи собираются решать, а ему предложат роль центральной фигуры такого проекта, в этом случае допускаю, иранский нападающий может в «Зените» остаться.

- Такой проект, способный заинтересовать Азмуна вдолгую, вы видите уже с другим тренером?

- Да. Однозначно.

Надежда только на матч с «Тамбовом»

- По будущему «Зенита» информативным мог стать матч с «Уфой». Все ли понятно вам было в решениях Семака в субботу?

- Нет. Вопросов матч оставил много. И к тренеру, и к некоторым футболистам.

- Давайте начнем с тренера.

- У Семака была отличная возможность посмотреть на молодежь в сложном матче без боязни за результат. А у молодежи - проявить себя в сложном матче – «Уфе» нельзя было проигрывать. Но кроме Данила Кругового, молодых футболистов в стартовом составе не было. Зато в середине поля вышел неготовый сейчас Александр Ерохин, почти не заметен был Магомед Оздоев. Которому стоило себя проявить и доказать, что не уступает Венделу.

- Зачем при наличии номинального 18-летнего центрального защитника на эту позицию опять ставить Сантоса?

- Я тоже этого решения не понял. Семак выпустил Данилу Хотулева за 10 минут до финального свистка, когда войти в игру и как-то себя проявить уже очень сложно.

- Нападающий Крапухин вышел и вовсе за 8 минут до свистка. За это время многое можно показать?

- Да ничего в такой ситуации за 8 минут не покажешь! Нужно доверие, которое позволит игрокам себя проявить и составить о них четкое мнение. А доверие – это не 10-15 минут и даже не тайм. Для хотя бы относительно объективной оценки текущего уровня молодого футболиста и соответствия команде нужно 3-4 матча. Желательно полных. Но и в «Уфе» мы ничего не увидели.

- Зато впереди матч с «Тамбовом».

- На него надежда и остается. (Улыбается) Допускаю, что там состав «Зенита» будет совсем другим – соперник даже с учетом желания обязательно выиграть посильный. Но вообще, на мой взгляд, руководителям пришло время определяться со стратегией. Если сейчас молодежь не поддержать, ребята опять разойдутся. Ясно, что Саша Кержаков в «Томи» от воспитанников «Зенита» не откажется, но «Зенит» рискует потерять очередную плеяду воспитанников. Тот же Крапухин, лучший бомбардир «Зенита-2» уже не такой и молодой – 23 года. Когда его пробовать, если не сейчас?

- Нужна или воля тренера, или жесткая стратегическая линия клуба.

- Когда я начинал в «Зените», тренеры подпускали нас к матчам в основном составе постепенно и при этом в компании таких же молодых. Когда рядом на поле кто-то знакомый, справиться с давлением попроще. Да, сейчас у «Зенита» совсем другой уровень амбиций. Мы привыкли слышать, что доверять молодежи мешают высокие задачи, но результаты «Зенита» в еврокубках делают эту позицию слабой. Если уж не получается уровню Лиги чемпионов соответствовать, то лучше работать на перспективу. Знаю многих болельщиков, которым следить за «Зенитом» со своими воспитанниками было бы интересней и приятней даже при таких результатах.