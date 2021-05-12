Николай Наумов: Если «Локомотив» проиграет в финале Кубка, Николича могут уволить

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Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Рубин-мол. 2 Спартак-мол. 2 П1 6.00 Х 2.45 П2 1.87
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Строгино-мол. 3 Ахмат-мол. 1 П1 1.04 Х 11.0 П2 21.0
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Ротор-мол. 4 УОР №5 1
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм ЦСКА-мол. 1 Сочи-мол. 0 П1 1.05 Х 11.0 П2 18.0
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.67 Х 4.50 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.30 Х 4.50 П2 1.90
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.44 Х 4.10 П2 7.30
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.47 Х 4.70 П2 6.90
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.96 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.60 Х 4.30 П2 1.70
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.26 Х 6.40 П2 11.5
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.70 Х 4.30 П2 4.60
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.10 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.40
Николай Наумов: Если «Локомотив» проиграет в финале Кубка, Николича могут уволить
12 мая 12:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив"

Николай Наумов: Если «Локомотив» проиграет в финале Кубка, Николича могут уволить

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Крыльями Советов».

- Вы ждете борьбу в кубковом финальном матче или «Локомотив» спокойно победит на классе?
- Борьба будет, потому что на одну игру любая команда может настроиться, чтобы показать свой максимум. Тем более, когда на кону стоит трофей. Тут не важно, это представитель ФНЛ или даже ПФЛ. Думаю, обе команды постараются предъявить свои козыри. Но «Локомотив» - известный кубковый боец, он уже не раз забирал этот трофей, да и мастерство у него повыше, чем у самарских футболистов. Поэтому мне кажется, что железнодорожники дожмут соперника и возьмут трофей.

- У «Локомотива» уже сложилась традиция - раз в два года он выигрывает Кубок. Так было в 2015-м, в 2017-м и в 2019-м годах. Получается, снова пришло время?
- Да, наверное, пришло. Есть такая традиция. И еще есть одна традиция. Когда я приезжал на финальные матчи кубка России с участием железнодорожников, они всегда брали трофей. Еще ни разу не было отклонений от этой традиции, но в этот раз я, к сожалению, не смогу приехать в Нижний Новгород. Теперь даже не знаю (смеется). Тревожно.

- «Крылья Советов» не проигрывали с ноября прошлого года. А по пути к финалу Кубка выбили три клуба из РПЛ: «Химки», «Динамо» и «Ахмат». Каковы их шансы на успех?
- Хорошие результаты матчей «Крыльев Советов» в ФНЛ, как и последние неудачные игры «Локомотива», не сыграют никакой роли в финале. Этот матч будет стоять особняком. Статистика тут не работает. Футболисты увидят у поля трофей, который можно взять. Будет острая борьба. «Крылья» постараются победить за счет энтузиазма, азарта и вдохновения, а москвичи за счет мастерства.

- То есть «Локомотив» будет стараться выиграть на классе?
- Конечно. Другое дело, что если самарцы в первом тайме не пропустят, пусть даже не забьют, то железнодорожникам во второй половине матча будет тяжелее, потому что обычно это придает дополнительных сил уступающему в классе сопернику. А вот если москвичи смогут забить хотя бы один мяч в первом тайме, то игра уже будет сделана.

- Если говорить о психологии, «Локомотив» сейчас теряет очки, плюс вчера был оглашен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы и в него не попали Гилерме и Смолов. Это может сказаться на их настрое?
- Это может сказаться только на Гилерме и Смолове, а не на всей команде. Конечно, это неприятно. Особенно для вратаря. По поводу Смолова, я пониманию решение Черчесова. Тренер не очень доволен игрой Феди в сборной. Смолов при Черчесове не провел в сборной ни одного хорошего матча. А вот что касается Гилерме, он сейчас находится в такой форме, что ориентироваться на пропущенные мячи от «Зенита» не правильно. Это вратарь высокого класса, он мог бы помочь команде и в раздевалке, и на поле. Но таково решение тренерского штаба.

- Могут быть в этой ситуации подводные камни?
- Я их не вижу. Это мнение Черчесова. Гилерме пропустил пять мячей от Сербии, шесть от «Зенита». Вроде бы много пропускает именно он. А с другой стороны, мы видим, что Шунин тоже не всегда выручает в сборной. Мне кажется, что Гилерме помог бы национальной команде. Хотя бы третьим вратарем его можно было бы взять.

- Если «Локомотив» не выиграет кубок, учитывая, что в Лигу чемпионов команда, скорее всего, не попадает, этот сезон можно считать провальным?
- Когда команда начинает выбирать турниры, это не приводит ни к чему хорошему. «Локомотив» фактически прекратил борьбу за Лигу чемпионов после поражения от «Зенита», а этого нельзя было делать. Надо было выиграть матч с «Динамо» и ждать осечки «Спартака». Красно-белым играть в Грозном, а там непросто победить. Если сейчас «Локомотив» проиграет в финале, тогда зададут вопрос, а для чего брали Николича, убирали Семина, который шел на втором месте. Что в результате? Максимум третье место и не выигрыш кубка. Тем более, Николича приглашали при старом руководстве, а новые боссы наверняка задумаются о целесообразности дальнейшего сотрудничества с ним.

- Даже смену тренера не исключаете?
- Конечно. И Николич это прекрасно понимает. То, что у него была длинная беспроигрышная серия, все забудут, а будут вспоминать провалы с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом». Ну, как можно с такой тактикой играть против питерцев? Все это вспомнят и тогда может возникнуть вопрос о том, чтобы убрать Николича и пригласить другого специалиста.

источник: «Советский спорт»
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