Николай Наумов: Если «Локомотив» проиграет в финале Кубка, Николича могут уволить

- Вы ждете борьбу в кубковом финальном матче или «Локомотив» спокойно победит на классе?

- Борьба будет, потому что на одну игру любая команда может настроиться, чтобы показать свой максимум. Тем более, когда на кону стоит трофей. Тут не важно, это представитель ФНЛ или даже ПФЛ. Думаю, обе команды постараются предъявить свои козыри. Но «Локомотив» - известный кубковый боец, он уже не раз забирал этот трофей, да и мастерство у него повыше, чем у самарских футболистов. Поэтому мне кажется, что железнодорожники дожмут соперника и возьмут трофей.

- У «Локомотива» уже сложилась традиция - раз в два года он выигрывает Кубок. Так было в 2015-м, в 2017-м и в 2019-м годах. Получается, снова пришло время?

- Да, наверное, пришло. Есть такая традиция. И еще есть одна традиция. Когда я приезжал на финальные матчи кубка России с участием железнодорожников, они всегда брали трофей. Еще ни разу не было отклонений от этой традиции, но в этот раз я, к сожалению, не смогу приехать в Нижний Новгород. Теперь даже не знаю (смеется). Тревожно.

- «Крылья Советов» не проигрывали с ноября прошлого года. А по пути к финалу Кубка выбили три клуба из РПЛ: «Химки», «Динамо» и «Ахмат». Каковы их шансы на успех?

- Хорошие результаты матчей «Крыльев Советов» в ФНЛ, как и последние неудачные игры «Локомотива», не сыграют никакой роли в финале. Этот матч будет стоять особняком. Статистика тут не работает. Футболисты увидят у поля трофей, который можно взять. Будет острая борьба. «Крылья» постараются победить за счет энтузиазма, азарта и вдохновения, а москвичи за счет мастерства.

- То есть «Локомотив» будет стараться выиграть на классе?

- Конечно. Другое дело, что если самарцы в первом тайме не пропустят, пусть даже не забьют, то железнодорожникам во второй половине матча будет тяжелее, потому что обычно это придает дополнительных сил уступающему в классе сопернику. А вот если москвичи смогут забить хотя бы один мяч в первом тайме, то игра уже будет сделана.

- Если говорить о психологии, «Локомотив» сейчас теряет очки, плюс вчера был оглашен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы и в него не попали Гилерме и Смолов. Это может сказаться на их настрое?

- Это может сказаться только на Гилерме и Смолове, а не на всей команде. Конечно, это неприятно. Особенно для вратаря. По поводу Смолова, я пониманию решение Черчесова. Тренер не очень доволен игрой Феди в сборной. Смолов при Черчесове не провел в сборной ни одного хорошего матча. А вот что касается Гилерме, он сейчас находится в такой форме, что ориентироваться на пропущенные мячи от «Зенита» не правильно. Это вратарь высокого класса, он мог бы помочь команде и в раздевалке, и на поле. Но таково решение тренерского штаба.