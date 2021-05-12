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Возьмет ли Нагельсманн на прощание трофей? Превью финала Кубка Германии «Лейпциг» - «Боруссия» Д
12 мая 17:11
автор: Артем Зибрак

Возьмет ли Нагельсманн на прощание трофей? Превью финала Кубка Германии «Лейпциг» - «Боруссия» Д

В четверг на Олимпийском стадионе в Берлине состоится финал Кубка Германии между «Лейпцигом» и «Боруссией» Дортмунд. Летом обе команды сменят тренеров.

У «БОРУССИИ» ЧЕТЫРЕ КУБКА, У «ЛЕЙПЦИГА» – НОЛЬ

Финал Кубка Германии в нынешнем сезоне получается если не уникальным, то как минимум необычным, ведь до решающего матча не добралась главная команда страны «Бавария», собирающая на внутренней арене практически все титулы. Показательно, что за предыдущие 10 лет мюнхенцы лишь три раза не участвовали в финале и выиграли половину трофеев (проиграли «Айнтрахту» своего будущего тренера Нико Ковача и «Боруссии» Дортмунд, ведомой еще Робертом Левандовски и Юргеном Клоппом).

Поэтому отсутствие рекордмайстера для участников финала является огромным шансом пополнить клубный музей чем-то значимым. У «шмелей» на полках стоят четыре Кубка Германии, а у совсем юных по историческим меркам «быков» и вовсе ни одного. То же касается и тренеров команд. 33-летний Юлиан Нагельсманн и 38-летний Эдин Терзич просто физически в силу возраста не успели обрасти собственной историей в Кубке страны.

Кроме того, для каждого из них трофей будет иметь особое значение, ведь летом оба уйдут из команды – Нагельсманн отправится за титулами в «Баварию» (его место займет Джесси Марш из «Зальцбурга»), а Терзича на тренерском мостике сменит Марко Розе из Менхенгладбаха. Так что в четверг наверняка нас ждет заруба.

В ВЫХОДНЫЕ РЕПЕТИЦИЮ ФИНАЛА ВЫИГРАЛА «БОРУССИЯ»

Фаворитом в этой паре на финише сезона неожиданно выступает «Боруссия». Черно-желтые завалили чемпионат, тогда как «горожанам» долгое время удавалось навязать «Баварии» иллюзию борьбы, однако в последних играх картина изменилась на противоположную. Подопечные Терзича выдали пятиматчевую победную серию с общей разницей мячей 16-3, благодаря чему вскарабкались в зону Лиги чемпионов, а вот Нагельсманн упустил поводья и на той же дистанции в основное время выиграл всего однажды (еще была победа в Кубке над «Вердером» в дополнительное время).

Более того, в выходные команды встречались между собой и благодаря победе Дортмунда (3:2) оформили «Баварии» чемпионский титул. Причем «Боруссия» добилась успеха на фоне серьезных кадровых потерь – из-за травм не играли Эрлинг Холанд, Аксель Витсель, Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер и Юссуфа Мукоко, а также дисквалифицированный Джуд Беллингем. В результате на острие вышел Торган Азар.

Пожалуй, гости на «Сигнал Идуна Парк» смотрелись не хуже, но не смогли сдержать Джейдона Санчо (дубль), которому на левом фланге помогал крайний защитник Рафаэл Геррейру (две передачи). Более того, хозяева три своих результативных удара осуществили четырьмя ударами в створ, тогда как восемь попаданий «быков» принесли им только два забитых мяча.

В ЛЕЙПЦИГЕ НАГЕЛЬСМАНН «БОРУССИЮ» НЕ ПОБЕЖДАЛ

Эффективность черно-желтых поражает, но не выбивается из контекста. В 10 очных встречах «Боруссия» одержала 6 побед при 2 ничьих, а в последний раз проигрывала в октябре 2017 года (5 побед и 2 ничьи).

У Нагельсманна победного опыта тоже кот наплакал – всего раз в 11 играх его командам удалось огорчить Дортмунд. Произошло это еще в бытность тренером «Хоффенхайма» в заключительном туре сезона-2017/18. Правда, тот матч значил для молодого тренера даже больше чем, финал Кубка, поскольку победа позволила взлететь в Лигу чемпионов, опередив «Боруссию» (она тоже квалифицировалась) и «Байер» (проиграл конкуренцию по разнице мячей). Однако с тех пор в этих встречах у него три ничьи и три поражения.

В ОЖИДАНИИ ГОЛЕВОЙ ФЕЕРИИ

Нейтральным болельщикам будущий финал будет интересен тем, что большинство встреч этих команд получаются результативными. Среднее количество голов составляет 3,2 за игру, а в четырех последних играх они вообще наколотили 17 мячей (4,3 за матч). Причем «Боруссия» лишь раз ушла с поля, имея в активе меньше трех голов (но и тогда выиграла 2:0).

Не менее «веселая» личная статистика встреч и у Нагельсманна – разница мячей 18-25, то есть 3,9 гола за игру. Так что кто бы ни выиграл, мы вправе ждать голевой феерии, тем более, что накануне финала Холанд вернулся к тренировкам в общей группе. С ним «Боруссия» станет еще опаснее. Для норвежца этот матч тоже будет крайне важен, поскольку летом он может переехать… в «Баварию», если, конечно, та найдет необходимые для трансфера 100 млн евро.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Лейпциг»: Гулачи – Юпамекано, Клостерманн, Орбан – Хендрихс, Кампль, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Форсберг – Серлот.

«Боруссия» Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру – Дауд, Эмре Джан – Рейна, Ройс, Санчо – Холанд.

источник: «Советский спорт»
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