Возьмет ли Нагельсманн на прощание трофей? Превью финала Кубка Германии «Лейпциг» - «Боруссия» Д

У «БОРУССИИ» ЧЕТЫРЕ КУБКА, У «ЛЕЙПЦИГА» – НОЛЬ

Финал Кубка Германии в нынешнем сезоне получается если не уникальным, то как минимум необычным, ведь до решающего матча не добралась главная команда страны «Бавария», собирающая на внутренней арене практически все титулы. Показательно, что за предыдущие 10 лет мюнхенцы лишь три раза не участвовали в финале и выиграли половину трофеев (проиграли «Айнтрахту» своего будущего тренера Нико Ковача и «Боруссии» Дортмунд, ведомой еще Робертом Левандовски и Юргеном Клоппом).

Поэтому отсутствие рекордмайстера для участников финала является огромным шансом пополнить клубный музей чем-то значимым. У «шмелей» на полках стоят четыре Кубка Германии, а у совсем юных по историческим меркам «быков» и вовсе ни одного. То же касается и тренеров команд. 33-летний Юлиан Нагельсманн и 38-летний Эдин Терзич просто физически в силу возраста не успели обрасти собственной историей в Кубке страны.

Кроме того, для каждого из них трофей будет иметь особое значение, ведь летом оба уйдут из команды – Нагельсманн отправится за титулами в «Баварию» (его место займет Джесси Марш из «Зальцбурга»), а Терзича на тренерском мостике сменит Марко Розе из Менхенгладбаха. Так что в четверг наверняка нас ждет заруба.

В ВЫХОДНЫЕ РЕПЕТИЦИЮ ФИНАЛА ВЫИГРАЛА «БОРУССИЯ»

Фаворитом в этой паре на финише сезона неожиданно выступает «Боруссия». Черно-желтые завалили чемпионат, тогда как «горожанам» долгое время удавалось навязать «Баварии» иллюзию борьбы, однако в последних играх картина изменилась на противоположную. Подопечные Терзича выдали пятиматчевую победную серию с общей разницей мячей 16-3, благодаря чему вскарабкались в зону Лиги чемпионов, а вот Нагельсманн упустил поводья и на той же дистанции в основное время выиграл всего однажды (еще была победа в Кубке над «Вердером» в дополнительное время).