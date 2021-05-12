«Тедеско – оптимальный вариант для «Спартака», если б он остался, всем было бы лучше»

«Турбулентное состояние команды - следствие ухода Тедеско»

- Тедеско уже фактически попрощался с болельщиками после окончания матча с «Химками».

- Жалко, что Тедеско уходит. Такое турбулентное состояние команды, которое мы видели в последних матчах и, в частности, в матче с «Химками», следствие того, что Тедеско уходит.

Неопределенность не может не влиять на игроков. Понимаю, что все профессионалы, должны выкладываться по полной, думать только об игре. Но когда с ближайшим будущим такая неопределенность…

У футболистов все равно в голове мысли: кто будет новым тренером, какие у него требования и методы работы, а нужен ли я ему буду?

И если б Тедеско остался – всем было бы лучше. Поражение от «Уфы» - не результата того, что Тедеско плохо или как-то не так подготовил команду к матчу, а именно результат турбулентности, психологической нестабильности.

- И все-таки, что скажете про проводы после матча с «Химками»? А если б не выиграли, а если б вообще проиграли?

- Конечно, это немного смущало, и игра была не самая зрелищная. Но все-таки выиграли. И я рад, что с кем-то в Спартаке», наконец, по-человечески попрощались. Я искренне рад за Тедеско, я к нему хорошо отношусь, и болельщики к нему хорошо относятся.