«Тедеско – оптимальный вариант для «Спартака», если б он остался, всем было бы лучше»

«Турбулентное состояние команды - следствие ухода Тедеско»
- Тедеско уже фактически попрощался с болельщиками после окончания матча с «Химками».
- Жалко, что Тедеско уходит. Такое турбулентное состояние команды, которое мы видели в последних матчах и, в частности, в матче с «Химками», следствие того, что Тедеско уходит.
Неопределенность не может не влиять на игроков. Понимаю, что все профессионалы, должны выкладываться по полной, думать только об игре. Но когда с ближайшим будущим такая неопределенность…
У футболистов все равно в голове мысли: кто будет новым тренером, какие у него требования и методы работы, а нужен ли я ему буду?
И если б Тедеско остался – всем было бы лучше. Поражение от «Уфы» - не результата того, что Тедеско плохо или как-то не так подготовил команду к матчу, а именно результат турбулентности, психологической нестабильности.
- И все-таки, что скажете про проводы после матча с «Химками»? А если б не выиграли, а если б вообще проиграли?
- Конечно, это немного смущало, и игра была не самая зрелищная. Но все-таки выиграли. И я рад, что с кем-то в Спартаке», наконец, по-человечески попрощались. Я искренне рад за Тедеско, я к нему хорошо отношусь, и болельщики к нему хорошо относятся.
Но, с другой стороны, сезон еще не закончен, задача не решена. Если проиграем в Грозном, а «Локомотив» обыграет «Урал» и проиграет Кубок России, тогда «Спартак» оказывается в Лиге конференций.
- На команду такое досрочное прощание не повлияет? С «Ахматом» еще нужно сыграть вничью, а с тренером уже попрощались.
- Меня это сильно смущает. Играет команда на финише сезона отвратительно, но голы Ларссона приносят победы, что радует. Надеюсь, что все-таки как-то удастся занять второе место. Нужно обязательно доехать до финиша, хотя бы даже на ободах. А там уже будет новый тренер, что-то поменяется.
«Бенфика» при Витории проиграла шесть матчей в Лиге чемпионов»
- Вот мы плавно и подошли к новому тренеру. Португалец Руй Витория пока главный кандидат. Как вам это приглашение?
- Из всех кандидатов, имена которых всплывали, в отношении Витории у меня серьезный скептицизм, он из этого ряда самый сомнительный. А назывались имена Жардима, Руди Гарсии («Лион»), Бенитеса.
Эти специалисты на слуху, они вызывают больше доверия.
- Витория два раза с «Бенфикой» выигрывал чемпионат Португалии.
- Выигрывал, а в Лиге чемпионов его «Бенфика» проиграла шесть матчей. Для болельщиков «Спартака» шесть поражений в групповом турнире Лиге чемпионов – довольно болезненное воспоминание.
Потом была командировка на Ближний Восток. Видимо, для перезагрузки. Но в этом нет ничего предосудительного. Нынешний главный тренер сборной Португалии, Фернанду Сантуш, тоже работал на Ближнем Востоке.
Возможно, Витория и неплохой специалист, но в сравнение с вышеназванными, достаточно неизвестная величина.