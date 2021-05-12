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«Лужники» без финала Кубка уже 14 лет. Никто от этого не выиграл
12 мая 14:29
автор: Иван Сергеев

«Лужники» без финала Кубка уже 14 лет. Никто от этого не выиграл

А сама Москва не видела финального матча с 2008-го.

Финал Кубка России когда-то был настоящим праздником футбола. А его главным символом были несомненно столичные «Лужники». Многие болельщики приезжали на финал в Москву из регионов ради того, чтобы сходить на хороший матч на главной арене страны. Увы, те времена в далеком прошлом. Кубок который год не имеет постоянной прописки для своего финала, болтается словно беспризорник. В 2021-м его «приютил» Нижний Новгород. На арене, построенной к ЧМ-2018, за трофей поспорят «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

В «Лужниках» последний финал проходил в 2007-м. И выиграл его, кстати, «Локомотив», победивший в решающем матче ФК «Москва» - 1:0 в дополнительное время. На следующий год финал игрался на стадионе железнодорожников в Черкизове, и больше главный кубковый матч столица не видела. Прошло уже 13 лет. Где только не проводили финалы наши футбольные власти, в какой-то момент посчитавшие, что расширение географии финальных игр принесет турниру пользу. Но на самом деле ничего позитивного скитание по городам и весям не дало. Статус Кубка упал во многом и по той причине, что был лишен «Лужников».

РФС считает, что регионам почетно стать организатором такого мероприятия. Но никому же в голову не приходит главный парад переносить с Красной площади. Увы, свои футбольные традиции мы сохранить не смогли. Это англичане трепетно относятся к таким вещам. Для них игра на «Уэмбли» в главном матче Кубка — нечто особенное. Тот случай, когда не столько важен спортивный результат, сколько сам процесс. Из года в год повторяется одна история, и в этом есть своя фишка. Были, конечно, сезоны, когда «Уэмбли» не видел кубковых встреч. Но такие моменты случались только по веским причинам. С 1923 года лишь семь английских финалов прошли на других стадионах. Шесть из них на «Миллениуме», когда новый «Уэмбли» только строился.

Россия не Англия. Не умеем мы чтить футбольные традиции так, как родоначальники игры. Сегодня много разговоров идет о необходимости возрождения престижа Кубка. Но болтовни больше, чем реальных дел. В падении статуса турнира не надо искать чьи-то козни или сетовать на изменившиеся приоритеты. И места в еврокубках тут ни причем. И сами клубы, и футбольные власти виноваты в таком положении дел. Нельзя все было мерить категориями попадания в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Большинство ведущих клубов решали эти задачи по итогам чемпионата, а к кубковым матчам относились подчас спустя рукава. Выставляя дубль или откровенная сливая матчи, чтобы разгрузить свой насыщенный календарь ранним выбыванием из этого соревнования. В итоге процесс снижения статусности турнира был запущен, а РФС вместо того, чтобы его остановить, в том числе и грамотной пиар-компанией, лишь подыгрывала клубам, идя им навстречу.

Можно быть уверенным в том, что нынче далеко не каждый любитель футбола скажет, где проводится финал Кубка России. Для многих трансляция матча из Нижнего Новгорода станет откровением. В это время знаменитые «Лужники» стоят без дела, умножая свои немалые убытки от простоя.

С момента проведения чемпионата мира в России на главной арене страны прошло всего четыре футбольных матча. Три из них провел в 2019-м ЦСКА, принимая в «Лужниках» соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Была еще игра сборной России в отборе против команды Шотландии. И на этом все. Если не считать, конечно, Кубка Госдумы по футболу в 2020 году, когда депутаты играли с другими чиновниками, разбавленными Романом Широковым и Дмитрием Парфеновым. Но на таких мероприятиях денег особо не заработаешь, скорее головную боль от особенности организации подобных встреч.

Были в «Лужниках» после ЧМ-2018 концерты топовых рок-групп и других звезд эстрады. 2020-й из-за коронавируса БСА зрителей лишил напрочь. В 2021-м концерты вернули. Плюс на главной арене комплекса тренируется «Локомотив», пока в Баковке на базе клуба идет масштабная реконструкция.

Расходы на эксплуатацию арены составляют больше миллиарда рублей в год. Эта сумма не окупается и близко. Футболом отбить такие затраты нереально, надо проводить ежегодно сто с лишним матчей с хорошей заполняемостью. У клубов столицы есть свои арены. А потому единственный шанс затащить в «Лужники» футбол — заманить сборную на игры отбора или Лиги наций. Но наша национальная команда тоже предпочитает скитаться в последние годы.

Пора бы вернуть главной арене России ее непосредственное предназначение. А то как-то глупо все это выглядит, когда у страны есть шикарный стадион, но нет желания играть на нем в футбол.

источник: «Советский спорт»
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