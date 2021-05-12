Есть девятый Кубок России! «Локомотив» в классном финале одолел «Крылья Советов»

Подопечные Игоря Осинькина начали встречу примерно так же, как и полуфинал в Грозном – с очень активных действий у чужой штрафной. Но опыта, в том числе тактического, команде пока не хватает. «Локо» того и надо. Москвичи дважды попробовали пристреляться по воротам Ивана Ломаева, а затем воспользовались ошибкой соперника. Получивший вызов в сборную Максим Мухин забросил диагональ в направлении Франсуа Камано, чем напугал Мехди Зеффана – защитник неудачно скинул мяч назад, выведя гвинейца один на один с вратарем, и форвард его технично перебросил.

У москвичей вышли в основе два «обиженных» Станиславом Черчесовым футболиста вратарь Гилерме и нападающий Федор Смолов. Форвард попал в резерв наставника сборной России, а голкипер вообще не нашел свою фамилию в списках. В их появлении нет никакого сюрприза, но он них ждали особо мотивированной игры на фоне столь неприятной и, возможно даже, не совсем справедливого решения наставника. Оба проявили себя с наилучшей стороны – Гилерме вытащил тяжелейший мяч перед самым перерывом, а Смолов заработал и реализовал пенальти сразу после него. Этот гол стал победным.

Об игре и ее значимости было сказано немало. Напомним только о том, что победитель автоматически гарантировал себе путевку в Лигу Европы. Команды вышли на игру в оптимальных составах, железнодорожники в привычной расстановке 4-4-2 ромбом в центре, самарцы – в 3-5-2 с Владиславом Сарвели и рекордсменом ФНЛ по количеству голов Иваном Сергеевым в линии нападения. В составе оказался с Антон Зиньковский, оставивший отличное впечатление в РПЛ еще в прошлом сезоне. Опытные Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Евгений Фролов и Максим Канунников начали встречу на скамейке запасных.

Финал Кубка России стал элементом комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода. В качестве одного и подарков горожан в этом году стал матч за один из двух главных трофеев большого футбола. За этот титул сражались два самых интригующих клуба весны «Локомотив» (11 побед подряд до игры в Петербурге) и «Крылья Советов» (досрочный победитель ФНЛ). Самарцы на матч вышли, уже зная, что в ходе апелляции им удалось получить лицензию на выступление в РПЛ.

Из 11 весенних побед ни одна не пришла в матчах, в которых красно-зеленые проигрывали в счете, но и забив первыми они ни разу не упускали преимущество, так что гол имел для игроков Марко Николича решающее значение. Так что после этого гола закралась мысль, что «Крылья Советов» обречены, однако всего семь минут спустя номинальные гости провели изумительную комбинацию в штрафной соперника – Сергеев открылся между линиями, стянул на себя защитников и покатил пяткой набегавшему Денису Якубе, а тот на рывке проскочил мимо оппонента и покатил поперек забивавшему в пустые ворота Сарвели.

Железнодорожников такой поворот событий шокировал, не только игроков, но и болельщиков, на протяжении минуты забрасывавших со своего сектора за спиной Ломаева поле различными предметами. Гилерме даже рванул в чужую штрафную, чтобы успокоить зрителей. «Локо» же хотя и провел несколько атак, выглядел на удивление растерянным и позволил сопернику в концовке создать великолепный момент, но все тот же Гилерме кончиками пальцев перевел мяч в штангу после удара вышедшего на замену Максима Витюгова (Якуба получил повреждение, сам покинул газон и расплакался уже на скамейке запасных).

У НИКОЛИЧА ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ В «ЛОКО», У ЧОРЛУКИ – ПОСЛЕДНИЙ

И все-таки команде ФНЛ, как бы она ни была хороша, тяжело тягаться с претендентом на еврокубки. Как в Лиге чемпионов нашим клубам не хватает интенсивности в РПЛ, так и самарцам не хватает конкуренции в подэлитном дивизионе, чтобы безошибочно на равных играть с таким серьезным соперником.

В самом начале второго тайма Александр Солдатенков неудачно обработал грудью мяч, подарив его Рифату Жемалетдинову, и тот прострелил в центр на Смолова, которому заплел ноги Сергей Божин. Смолов несколько раз твердо сказал партнерам, что пробьет сам и реализовал 11-метровый, хотя и не без труда – Ломаев дотянулся до мяча, отбив его в штангу. От нее мяч и юркнул в сетку.

«Крылья» понравились атакующим настроем и желанием никогда не сдаваться, но опытный «Локо» выглядел солидно и уверенно, чему в том числе способствовала замена в перерыве от Николича – Дмитрия Баринова (его соперники здорово повозили) на Даниила Куликова. С появлением молодого полузащитника москвичи очень надежно перекрывали все зоны на своей трети поля и без особого труда выходили из обороны прямо через центральную ось, поскольку соперники в своем прессинге оставляли большие зазоры.

По-настоящему опасным был только розыгрыш углового, после которого Сергеев подрезал мяч в миллиметрах от дальней штанги. А за десять минут до конца москвичи окончательно сняли все вопросы – вышедший на замену Мурило реализовал подачу от углового флага, перебросив Ломаева.

Николич вносил в базовую модель только кадровые изменения, сохраняя те же принципы игры. И «Локомотив» уверенно дождался финального свистка и взял девятый кубок России в своей истории. По этому показателю железнодорожники – лучшие в стране. У ближайшего преследователя, ЦСКА, на две победы в турнире меньше, а третьим и вовсе идет «Зенит» (четыре титула). Ну, а самарцы вновь не использовали исторический шанс. В 2004 году они проиграли представителю ФНЛ «Ахмату», а теперь уступили уже сами будучи в статусе команды второй лиги. Тем не менее, качество их игры настраивает на позитивный лад – в следующем сезоне будет очень интересно следить за командой Осинькина в РПЛ.

Кубок России. Финал

«Локомотив» - «Крылья Советов» - 3:1 (1:1)

Голы: Камано, 15 – 1:0. Сарвели, 22 – 1:1. Смолов, 48 – с пенальти – 2:1. Мурило, 84 – 3:1.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Мурило, 75), Пабло, Рыбус, Мухин (Магкеев, 67), Баринов (Куликов, 46), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Камано, Смолов (Эдер, 87).

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Кабутов, 80), Божин, Солдатенков, Горшков, Алвеш, Якуба (Витюгов, 44), Ежов (Ефремов, 90+2), Зиньковский, Сарвели (Голенков, 80), Сергеев.

Предупреждения: Якуба, 17. Пабло, 51. Камано, 64.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).