Игорь Осинькин: Договорились с ребятами никого не бояться и играть в смелый футбол

- За такую игру обидно, потому что мы не выиграли, но совсем не стыдно. Мы проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было точно с нами непросто. По количеству моментов, особенно в первом тайме, мы превосходили железнодорожников. В конце матча вынуждены были раскрыться. И в этот момент было много подходов к нашим воротам, были моменты. Но мы договорились с ребятами никого не бояться. Мы хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне. Наверное, это было правильное решение, потому что то количество моментов, которое у нас было, могло перерасти в голы. К сожалению, произошли те эпизоды, которые вы видели. Нам обидно, потому что у нас был хороший кубковый сезон, но нам, наверное, еще рано выигрывать. Оставим это на следующий сезон.

- Куда делся атакующий запал во втором тайме, и сильно ли повлиял пропущенный мяч?

- Конечно, он повлиял. Два раза отыгрываться в таком матче с такой командой трудно. Мы не могли вернуть мяч после потерь. Грамотно сыграл «Локомотив» и какой-то энергии нам не хватало. Всегда легче играть по счету. Первый тайм у нас был очень энергозатратный. Мы играли в быстрый футбол, старались доминировать, но силы не бесконечны. Хотя, если бы мы не пропустили мяч, все могло пойти совсем по-другому. Но я все равно не считаю, что мы провалили второй тайм. Он был хуже первого, но много вещей в футболе бывает по счету. Одним из таких проявления была игра во втором тайме.

- Выход из обороны через пас без выносов сегодня проходил не всегда. Почему не просили играть попроще?

- Если бы мы играли попроще, была бы просьба сыграть через пас как можно больше. Я не могу сказать, что у нас было так много потерь, которые приводили к большому количеству моментов. Те ошибки, которые предшествовали голам, были совсем в другой ситуации. Мы хотим играть через пас, если у нас получается, но сейчас весь мир играет в такой футбол. Трудно ответить на этот вопрос, но мы не хотели упрощать и играть в тот футбол, где защитники, условный Чорлука, мог бы эти мячи снимать. Мы бы не получили преимущества, которого хотели от этих игровых действий.

- Замены Кабутова и Голенкова произошли на 79 минуте. Не стоило ли выпустить их пораньше?

- В кубковых играх только три слота для замен. Мы не могли так же, как в обычных матчах, менять по одному футболисту. У нас в первом тайме была вынужденная замена, и осталось два слота. Не было бы этой замены, мы бы по одному игроку еще выпустили. Но так получилось. Мы вынуждены были так поступить.

- Какой у вас сейчас статус? Продолжает ли действовать ваш контракт? И что с вашим будущим?

- У меня контракт еще на год.