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Игорь Осинькин: Договорились с ребятами никого не бояться и играть в смелый футбол
12 мая 23:14
автор: Юлия Григорьевская

Игорь Осинькин: Договорились с ребятами никого не бояться и играть в смелый футбол

После финального матча Кубка России «Локомотив» - «Крылья Советов» (3:1) на вопросы журналистов ответил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

- За такую игру обидно, потому что мы не выиграли, но совсем не стыдно. Мы проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было точно с нами непросто. По количеству моментов, особенно в первом тайме, мы превосходили железнодорожников. В конце матча вынуждены были раскрыться. И в этот момент было много подходов к нашим воротам, были моменты. Но мы договорились с ребятами никого не бояться. Мы хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне. Наверное, это было правильное решение, потому что то количество моментов, которое у нас было, могло перерасти в голы. К сожалению, произошли те эпизоды, которые вы видели. Нам обидно, потому что у нас был хороший кубковый сезон, но нам, наверное, еще рано выигрывать. Оставим это на следующий сезон.

- Куда делся атакующий запал во втором тайме, и сильно ли повлиял пропущенный мяч?
- Конечно, он повлиял. Два раза отыгрываться в таком матче с такой командой трудно. Мы не могли вернуть мяч после потерь. Грамотно сыграл «Локомотив» и какой-то энергии нам не хватало. Всегда легче играть по счету. Первый тайм у нас был очень энергозатратный. Мы играли в быстрый футбол, старались доминировать, но силы не бесконечны. Хотя, если бы мы не пропустили мяч, все могло пойти совсем по-другому. Но я все равно не считаю, что мы провалили второй тайм. Он был хуже первого, но много вещей в футболе бывает по счету. Одним из таких проявления была игра во втором тайме.

- Выход из обороны через пас без выносов сегодня проходил не всегда. Почему не просили играть попроще?
- Если бы мы играли попроще, была бы просьба сыграть через пас как можно больше. Я не могу сказать, что у нас было так много потерь, которые приводили к большому количеству моментов. Те ошибки, которые предшествовали голам, были совсем в другой ситуации. Мы хотим играть через пас, если у нас получается, но сейчас весь мир играет в такой футбол. Трудно ответить на этот вопрос, но мы не хотели упрощать и играть в тот футбол, где защитники, условный Чорлука, мог бы эти мячи снимать. Мы бы не получили преимущества, которого хотели от этих игровых действий.

- Замены Кабутова и Голенкова произошли на 79 минуте. Не стоило ли выпустить их пораньше?
- В кубковых играх только три слота для замен. Мы не могли так же, как в обычных матчах, менять по одному футболисту. У нас в первом тайме была вынужденная замена, и осталось два слота. Не было бы этой замены, мы бы по одному игроку еще выпустили. Но так получилось. Мы вынуждены были так поступить.

- Какой у вас сейчас статус? Продолжает ли действовать ваш контракт? И что с вашим будущим?
- У меня контракт еще на год.

- Кто-то из игроков уйдет после сезона? Уже что-то известно?
- Давайте мы доиграем этот сезон. У нас еще одна встреча. Какая-то ясность сейчас должна быть. Пока мы играли кубковые матчи, внутри договорились, чтобы не было лишних эмоций, связанных с переговорами. Мы не должны были отвлекаться. Через три дня у нас следующий матч и потом будем конкретизировать. Я как тренер сам многого не знаю. Надо с этим разобраться. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Их много приехало сюда. Они нас поддерживали. Когда команда проигрывает, нас так хорошо поддерживали, и это показывает, что у нас есть единение. Нынешний сезон нам это единение и дал. Я благодарен команде за кубковый сезон. Очень хорошая работа была со стороны ребят. Мы получили хорошие эмоции, впечатления, сыграли с очень сильными командами. Были трудные матчи, которые принесли нам радость. Не хватило одного шага, но мы будем гордиться этим кубковым сезоном достаточно долго.

источник: «Советский спорт»
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