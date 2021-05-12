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Марко Николич: Я очень горжусь выигрышем Кубка России и хочу новых побед
12 мая 23:25
автор: Юлия Григорьевская

Марко Николич: Я очень горжусь выигрышем Кубка России и хочу новых побед

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после финального матча Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1), поделился впечатлениями от победы.

- Хочу поздравить команду с победой, с кубком. Счастлив за ребят. Они это заслужили. Год назад мы восемь туров удачно играли и попали в Лигу чемпионов. Начали сезон отлично, провели хорошие матчи в Лиге чемпионов, но потом неудачно закончили первую часть сезона. Собрались на сборах, и я почувствовал, что у нас появилась команда. Сегодня ребята заслужили кубок. Это их трофей. У нас сейчас хорошая серия: двенадцать побед, одна ничья, и одно поражение. Это тоже неплохо. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку. У нас все по-другому, когда болельщики за спиной. Наши футболисты молодцы. Сегодня вечером, а может быть и завтра, мы договоримся праздновать как надо, потому что важные дни надо хорошо отмечать.

- Почему со стороны «Локомотива» было мало комментариев по кубку перед финалом? «Крылья Советов» много говорили, что хотят выиграть этот матч, а ваша команда молчала.
- Понятно, что мы хотели выиграть. А как по-другому? Мы хотим побеждать в каждом матче, особенно в таких важных, как кубковый финал. Можно играть по-разному, получая удовольствие или без дисциплины, но у меня в карьере три финала кубков в разных странах и везде были победы. Сегодня мы собрались и решили, что кубок будет наш.

- Когда был пенальти, Смолов сам его заработали и пошел бить. Это тренерский план или футболисты решали на месте?
- Было выбрано два футболиста: Крыховяк и Смолов. Они сами решили, что бить будет Федор. Это их ответственность. Слава богу, получилось забить.

- Как здоровье Баринова и Чарлуки?
- Это еще не понятно. Я рад, что Чорлука вышел на поле. У него было большое желание сыграть. Он очень хотел. А что касается Баринова, думаю, у него нет ничего серьезного.

- Какой план был на второй тайм?
- Нужно было немного успокоиться, добавить энергию. Это было важно. Мы поменяли пару тактических моментов во втором тайме. Не было сразу видно, что игра во втором тайме была в наших руках. А вот в первом тайме самарцы были намного лучше. Но после перерыва мы расставили все по своим местам.

- Какие чувства после первого выигранного трофея с «Локомотивом»?
- Я счастлив. Это было сложный год. Было много успехов и трудных дней. Вторую часть сезона я считаю очень удачной. Мы - самая успешная команда России во втором отрезке сезона, чему я рад. Кубок – это еще один наш трофей. Я очень этим горжусь и хочу новых побед.

- Насколько быстро удалось забыть поражение от «Зенита» и как скоро забудете эту кубковую победу, потому что впереди еще одна игра?
- Да. Нам предстоит очень важная встреча, но сейчас надо праздновать. Иначе побед не будет. Может, и завтра продолжим праздновать. А уже в пятницу будем концентрироваться на следующем матче.

источник: «Советский спорт»
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