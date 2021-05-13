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«Сколько же у Чивадзе мам?!»
13 мая 15:26
автор: Юрий Волохов

«Сколько же у Чивадзе мам?!»

40 лет назад тбилисское «Динамо» выиграло Кубок кубков.

13 мая 1981 года в Дюссельдорфе динамовцы Тбилиси в финале Кубка кубков победили «Карл Цейсс» из восточногерманского города Йена со счетом 2:1. Этот трофей во второй раз отправился в СССР, впервые Кубок кубков завоевало киевское «Динамо» в 1975 году.

ВНЕ ИГРЫ – «РОМА», «БЕНФИКА» И «ФЕЙЕНОРД»

Восточной Германии не существует уже 30 лет, поэтому для молодежи поясню, что в ГДР была сильная сборная и очень крепкие клубы. Достаточно сказать, что «Карл Цейсс» на пути к финалу переиграл «Рому», «Валенсию» и «Бенфику». Опять же, информация для молодежи – тогда все вышеперечисленные команды можно было причислить в топ-клубам.

В составе «Карл Цейсс» выступали сразу несколько ведущих игроков сборной ГДР - Грапентин, Курбювайт, Шнупхазе, Краузе, Рааб, Фогель. Восточные немцы были чемпионами Олимпийских игр-1976 и серебряными призерами московской Олимпиады-1980.

Динамовцы на пути к финалу прошли «Вест Хэм». Причем все решилось в первом матче в Лондоне: тбилисцы разгромили англичан на их поле – 4:1 (Чивадзе, Гуцаев, Шенгелия – 2). Ответная игра стала формальностью. В Тбилиси выиграл «Вест Хэм» - 1:0, забив гол на 87-й минуте.

А вот затем был топ-клуб, безо всяких оговорок – «Фейенорд». Блестящая победа в первом матче в присутствии 90 тысяч зрителей – 3:0. Дважды отличился Тенгиз Сулаквелидзе, еще один гол на счету Владимира Гуцаева.

В Роттердаме наша команда столкнулась с невиданным судейским беспределом. Судья из Австрии Франц Верер не засчитал три (!) гола динамовцев. И назначил в ворота гостей сомнительный пенальти. Но, слава Богу, выстояли – 0:2.

«ЛИКУЕТ СТОЛИЦА ГРУЗИИ, ЛИКУЕТ ВСЯ НАША СТРАНА»

А затем был тот самый финал в Дюссельдорфе. Тяжелейший и упорный первый тайм завершился без голов.

Во втором тайме на 63-й минуте Хоппе открыл счет. Хорошо, что Гуцаев сравнял результат достаточно быстро – на 67-й минуте. Дальше игра шла, как на качелях, с некоторым преимуществом тбилисцев. Казалось, дополнительного времени не избежать. Но на 87-й минуте динамовцам удалась прекрасная атака, которую завершил Виталий Дараселия.

Легендарный комментатор Котэ Махарадзе завершил свой телерепортаж из Дюссельдорфа, который по Центральному телевидению смотрел весь Советский Союз, фразой: «Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна!»

Говорили, что Махарадзе потом вызывали в высокие кабинеты и требовали объяснить, какую ликующую страну он имел в виду.

ВИНО РЕКОЙ И ПРАЗДНОВАНИЯ НА СТАДИОНЕ

Известный грузинский журналист Тенгиз Пачкория вспоминая те события, рассказывал, что сразу после завершения трансляции несколько сотен тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы и площади. Пением, шествием, автомобильными сигналами они отмечали победу любимой команды.

Десятки тысяч тбилисцев пришли в ту ночь на стадион «Динамо», чтобы вместе отпраздновать победу. Массовые народные гуляния в ночь на 14 мая прошли по всей Грузии.

15 мая поздно вечером «Динамо» прилетело в Тбилиси рейсом из Франкфурта-на-Майне с пересадкой в Москве. О прибытии рейса знала вся Грузия. Люди устремились в аэропорт. Встречающих было несколько десятков тысяч. Милиции пришлось сложно: как сдержать такой поток машин и людей? Но люди шли на всевозможные ухищрения, чтобы лично поприветствовать футболистов.

Так, несколько женщин представились матерями капитана «Динамо» Александра Чивадзе, чтобы попасть в аэропорт. Тогда не принято было носить с собой паспорт. Милиционеры поверили им на слово и пропускали. Настоящая мама Александра также направилась в аэропорт. Когда она представилась милиционерам, стоящим на трассе, те лишь пожали плечами: «Сколько же у Чивадзе мам?», и не пропустили ее к аэропорту. Мама не стала спорить и вместе с мужем уехала из района аэропорта.

Когда Чивадзе приехал домой, он между делом спросил у родителей, почему их не было в аэропорту. Родители объяснили причину: Александра эта история сильно развеселила.

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Тбилиси, СССР) – «Карл Цейсс» (Йена, ГДР) – 2:1 (0:0)
Голы: Гуцаев, 67. Дараселия, 87 – Хоппе, 63.

«Динамо»: Габелия, Костава, Чивадзе (к), Хизанишвили, Тавадзе, Дараселия, Сванадзе (Какилашвили, 67), Сулаквелидзе, Гуцаев, Кипиани, Шенгелия.
Тренер: Нодар Ахалкаци.

«Карл Цейсс»: Грапентин, Брауэр, Хоппе (Эверманн, 89), Шиллинг, Курбювайт (к), Шнупхазе, Краузе, Линдеманн, Билау (Тёпфер, 76), Рааб, Фогель.
Тренер: Ханс-Йоахим Майер.

Судьи: Риккардо Латтанци (Италия).
13 мая 1981 года. Дюссельдорф. «Рейнштадион». Пасмурно. 18 градусов. 4750 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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