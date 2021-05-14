Онищенко, Онищенко, Блохин! 46 лет назад киевское «Динамо» завоевало первый советский еврокубок

Оба матча получились непростыми, но киевляне одержали две победы со счетом 1:0.

В 1/16 киевлянам достался болгарский ЦСКА, который тогда носил длинное название – ЦСКА «Септемврийско знаме». Болгарские клубы были довольно крепкими орешками. Год назад болгары выбили из розыгрыша Кубка чемпионов трехкратного обладателя трофея амстердамский «Аякс». Главной звездой ЦСКА был грозный нападающий Петр Жеков.

Проследим путь киевлян в этом турнире. Началось все осенью 1974-го. До этого момента самым большим достижением советских клубов в Европе был выход в финал Кубка кубков московского «Динамо» в 1972 году. В скандальном матче в Барселоне динамовцы проиграли «Глазго Рейнджерс» – 2:3.

Дальше – «Айнтрахт». Откровенно говоря, не верилось, что киевляне пройдут «Айнтрахт». Немецкий футбол был на подъеме, сборная ФРГ летом стала чемпионом мира, а до этого, в 1972-м, выиграла чемпионат Европы. В «Айнтрахте» играли два героя последнего мирового первенства – Берндт Хельценбайн и Юрген Грабовски. Плюс несколько кандидатов в сборную.

В чем была проблема советских клубов в те годы? Наши неплохо играли с середняками, но как только попадался соперник из большой футбольной страны, советские команды безоговорочно уступали. Поэтому болельщики сильно удивились новости, что киевляне победили «Айнтрахт» на выезде 3:2. Думаю, эта победа оказалась решающей в плане приобретения уверенности в себе.

В ответном матче динамовцы имели подавляющее преимущество. Владимир Онищенко забил два гола еще в первом тайме и окончательно убил интригу.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК – ПСВ

Мало кому из советских команд удавалось выйти в весеннюю часть еврокубков – т.е. в четвертьфинал. Если не изменяет память, до этого только московскому «Динамо» это удалось в 1972-м.

Сразу скажем, что киевлянам сильно повезло с жеребьевкой – попался скромный турецкий «Бурсаспор». В те годы турецкий футбол котировался ниже среднего. Не было сомнений, что киевляне турок пройдут.

А ведь могли нарваться на «Реал» (Камачо, Амансио, Сантильяна, плюс два чемпиона мира из сборной ФРГ - Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер), очень сильную в те годы «Црвену Звезду», которая, кстати, «Реал» и выбила в четвертьфинале. В числе потенциальных соперников были ПСВ и «Бенфика». Они сошлись между собой, в полуфинал прошли голландцы, победившие в Лиссабоне во втором матче 2:1, после домашней ничьей 0:0. В еще одной паре «Ференцварош» без проблем одолел «Мальме».

В первой игре в Бурсе Онищенко забил еще в первом тайме, минимальный счет гости удержали. В ответном поединке на Республиканском стадионе в присутствии 95 тысяч зрителей киевляне долго не могли забить. Пока Виктор Колотов не открыл счет с пенальти на 72-й минуте. На 87-й Владимир Мунтян забил второй гол.

А вот дальше «Динамо» поджидал ПСВ. Да, не «Аякс», из которого уже ушел в «Барселону» Йохан Кройф за невиданную по тем временам сумму в 2 млн долларов. Голландский футбол переживал золотые времена. Три гранда – «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» были фаворитами в любом еврокубке.

В ПСВ тоже состав был на зависть. Вице-чемпионы мира-1974 Ян Ван Беверен, Ван Край, братья Вилли и Рене Ван де Керкхоффы. Два лидера сборной Швеции – Нордквист и Экстрем. Было очевидно, что главный конкурент на пути к кубку именно ПСВ.

9 апреля 1975 года на Республиканском стотысячнике аншлаг. И «Динамо» выдало лучший на тот момент матч в своей истории. Голландцы были повержены со счетом 3:0.

Оставалось лишь сыграть в свою силу в Эйндховене. Трудно поверить, что таких киевлян кто-то в Европе способен обыграть в четыре мяча. Интрига в ответном поединке окончательно умерла на 77-й минуте, когда Леонид Буряк завершил точным ударом красивую комбинацию и сравнял счет 1:1. Шведский бомбардир Ральф Эдстрем забил в конце свой второй гол – 2:1, в финал пошли киевляне.

КИЕВСКАЯ МАШИНА СМЯЛА «ФЕРЕНЦВАРОШ»

А тем времен, нам опять повезло – «Ференцварош» неожиданно выбил «Црвену». Югославы выглядели более опасным соперником, чем венгры.

Первый матч в Будапеште завершился победой хозяев 2:1. Но впереди у венгров был выезд на футбольный вулкан – стадион Югославской народной армии. Заслугу безумных белградских фанатов в победе в четвертьфинале над «Реалом» трудно переоценить. Но венгры в концовке поймали хозяев на контратаке – 2:2, и в Базель отправился «Ференцварош».

Финал нет смысла описывать подробно: киевская машина просто смяла соперника. Итоговый счет мог быть гораздо крупнее, но и этого хватило, чтобы понять, что преимущество команды Валерия Лобановского было очевидным.

Президент УЕФА Артемио Франки перед центральной трибуной стадиона «Санкт-Якоб» вручил капитану динамовцев Виктору Колотову Кубок обладателей кубков. Капитану первой советской команды, победившей в европейском кубке!

Финал Кубка кубков-1975

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – «Динамо» (Киев, СССР) – 0:3 (0:2)

Голы: Онищенко - 17, 39; Блохин - 66.

«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Медьеши, Юхас, Раб, Сабо, Нилаши (Онхаус, 59), Мате, Муха, Мадьяр

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Буряк, Блохин.

Судья: Дэвидсон (Шотландия)

14 мая 1975 года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб». 10 897 зрителей.