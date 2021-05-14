Сандро Шварц: Захарян заслужил приглашение в расширенный список сборной России на Евро

– Захарян недавно получил вызов в расширенный состав сборной России. Как оцените его шансы на попадание в финальный состав на Евро и не рано ли ему в первую сборную?

– Мы подходим к игре с полной мотивацией. Понимаем наше турнирное положение, но не будем экспериментировать, и на поле выйдет сильнейший состав на данный момент. Наша цель – закончить сезон с 50 очками. У «Динамо» за последние десять лет, насколько я знаю, был только один сезон, когда команда набрала больше очков. Тогда набрали 52 очка, и это было при Черчесове.

– Турнирное значение матч с ЦСКА не имеет. Будут ли какие-то эксперименты в этой встрече?

– Мы играем с серьезным соперником дома, хотим полностью выложиться и победить. Знаем, что ЦСКА – сильная команда, и она еще имеет шансы на еврокубки. Нам важно победить и набрать 50 очков в таблице. Армейцы хорошо играют в обороне и атаке. Нам будет важно строго обороняться, находить свободные зоны впереди и быстро переходить от обороны в атаку.

– Вызов абсолютно заслуженный. Его вызов является оценкой игры в этом сезоне. Он полностью отдается на тренировках. У него большой талант, помноженный на трудолюбие. Поэтому он заслужил вызов. Что касается окончательной заявки на Евро, это решит тренерский штаб сборной, а я рад, что он получил вызов в таком юном возрасте.

– Вы видите контуры «Динамо» следующего сезона? Сколько новичков хотелось бы видеть в команде?

– В это воскресенье нас ждет важная игра, и мы походим к ней с максимальной мотивацией. Эта встреча важна с точки зрения репутации. По будущему составу рано говорить. Нас ждет летний отпуск и сборы, в течение которого примем окончательное решение. У нас сейчас идет внутреннее обсуждение состава, и новички, которые пополнят «Динамо», должны нас усилить.

– ЦСКА – единственная команда, с которой вы не играли в России. Какое впечатление у вас осталось от просмотра и анализа соперника?

– Мы хотим обыграть армейцев. Не секрет, что эта качественная команда, которая обладает сильными футболистами. Они играют в атакующий футбол и используют схему 4–4–2 или 4–2–3–1. Мы отдадим все силы для победы. Дома мы набрали 29 очков, и при победе будет 32 очка. Будет дерби с высоким эмоциональным накалом. Это важная игра не только с позиции таблицы. Во всех дерби этого сезона у нас две победы, две ничьи и одно поражение.

– Вы готовитесь к ЦСКА с Влашичем в составе армейцев, или нет? По вашей информации он сыграет?

– Мы готовимся к тому, что Влашич наверняка примет участие в игре. Вчера, когда мы проводили теорию, он был в составе, который, вероятно, сыграет против нас. Но это не наш вопрос.

– Поражения в дерби два, и одно от ЦСКА. В том матче вы могли уже дебютировать, но не доехали до России. И тот матч, и многие игры под вашим руководством, можно подвести под один сценарий: «Динамо» хорошо начинает, и часто находится в шаге от быстрого гола, а потом пропускает и игра меняется. Вы согласны, что в этом есть закономерность, и что с этим делать?

– Я рад, что удалось получить визу, которая не позволила тогда сыграть с ЦСКА. В матчах против «Химок» и «Рубина» у нас было много моментов, которые мы создавали и могли забить. Но не удалось. Как бы ни складывалась игра, надо оставаться в ней в плане эмоционального состояния и того, как мы ведем себя на поле. В таких встречах важно переламывать ход игры и не опускать голову. Это следующий шаг для развития нашей команды, когда эмоционально и физически мы будем готовы противостоять обстоятельствам. Но на это нужно время, потому что у нас молодая команда. Но мы к этому придем. Важно, что в команде прослеживается четкая структура игры, и идеи, которые мы пропагандируем. Если говорить о последнем матче с «Локомотивом», во втором тайме мы создали много моментов. Наша цель – развитие тех отрезков матча, когда мы доминируем. Надо забивать такие мячи, которые не получалось забивать против «Химок» и «Рубина».

– Вы позиционируете себя, как тренера атакующей модели игры, но иногда победы приносят матчи, как с «Зенитом», когда «Динамо» глубоко играло в обороне, отбивалось, и забило со стандарта. Вы умеете при случае играть в такой футбол, или не рассматриваете данный вариант?

– Есть разные отрезки игры. У нас тоже бывают моменты, когда мы глубоко обороняемся, но для меня важно то, как мы это делаем. Это не должно быть пассивно. Мы должны постоянно оказывать давление на игроков с мячом. Не давать им легко распоряжаться мячом, сократить время для принятия решений. Это тот футбол, который я вижу. Для меня важно не пассивное действие игроков, даже когда команда низко обороняется. Надо заставлять соперника ошибаться и пользоваться этими моментами. Это активный футбол, который мы должны применять. Если посмотрим на статистику по сезону, «Динамо» делит 3-4 место по количеству отборов и занимает второе место по отборам на половине соперника. Мы не всегда выбираем атакующую модель, можем глубоко обороняться, но главное, делать это активно.

– Вы хорошо оперируете цифрами. Средний возраст игроков стартового состава «Динамо» в игре с «Локомотивом» был 23 года. С таким средним возрастом можно добиться серьезных результатов? Нужны ли вам опытные игроки?

– Конечно, я уделяю много внимания статистке. Особенно после матча. Я просматриваю всю статистику. Это важно. Но я не заглядываю в паспорт, и средний возраст команды не является показательным моментом. Качество игры определяет нахождение футболиста в составе, а не его возраст. У нас много молодежи, но базис, который есть, прочный, и будет позволять работать дальше по тем идеям, которые мы сейчас заложили. Если говорить про усиление состава, если уж его и обновлять, то делать это с точки зрения качества.

– Шунин или Лещук выйдет в воскресенье?

– Не забываете, что у нас еще есть Иван Будачев, который вызван в молодежку. Пока у меня нет окончательного решения, кто выйдет против ЦСКА. Шунин частично провел тренировки в общей группе. Лещук провел хороший матч против «Локомотива», и у нас еще есть в запасе две тренировки. Окончательное решение будет принято позже.

– Доводилось ли вам пересекаться с Оличем в Германии?

– Да. Мы пересекались в кубковом матче, и он тогда играл за «Гамбург». Но я сейчас точно не помню этого.

– Олич – специалист со скромным тренерским опытом. Вы при анализе соперника заметили тренерскую структуру в игре ЦСКА?

– На данный момент видна четкая структура игры армейцев, просматривается рука Олича. Против «Краснодара» игра была сложной для ЦСКА, но у команды было достаточно сил, чтобы ее переломить и выиграть. Я знаю помощника Олича. Это сильный футбольный эксперт.

– Знаете ли вы, что дерби с ЦСКА является дружеским, потому что болельщики «Динамо» и ЦСКА в очень хороших отношениях?

– Я рад тому, что наши фанаты являются друзьями. Возможно, до матча они могут сходить в бар и выпить по бокалу пива, но как только начнется игра, сразу это все переходит в разрез борьбы. Наверняка будет непростая встреча, и к тому времени фанаты разделятся на два разных фронта.

– Сезон «Динамо» закончится в воскресенье, но у «Динамо-2» сезон завершится через месяц. Планируете ли предоставить в распоряжение «Динамо-2» каких то игроков?

– Мы планируем, что несколько ребят наверняка примут участие еще в недельном цикле «Динамо-2», но нам также важно, чтобы перед летними сборами игроки хорошо отдохнули и подошли к сборам в полной готовности.

– У вас будет возможность посетить матчи Евро летом?

– Посмотрю, получится ли. Вероятно, что смогу посетить игры, которые пройдут в России. Мы разговаривали с Черчесовым, который будет проводить сборы с национальной командой в Тироле. Мы обсудим этот момент. Но сейчас не могу сказать, что какой-то матч запланирован к посещению.

– Вчера в Германии был день отца. Как его провели?

– Вчера был насыщенный рабочий день, поэтому я был здесь, а потом провел время с семьей. Таким этот день отца для меня и сложился.