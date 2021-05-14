Семак против Аршавина. Клин противоречий

Вспомним об эстетической функции футбола. Самарские «Крылья Советов» в финале Кубка России за один тайм влюбили в себя десятки тысяч нейтральных болельщиков быстрым комбинационным и, в прямом смысле, головокружительным футболом. А вы можете по завершению третьего сезона Семака в «Зените» четко сформулировать, в какой чемпион России играет футбол?

Другое отличие в ситуациях между командой из середины 80-х и «Зенитом»-2021 в локализации противоречий. В том «Зените» пламя основных интриг загорелось внутри команды, сейчас же разногласия более глобальны. Хотя коммуникации между тренером и футболистами тоже хромают на обе ноги, но атмосфере внутри чемпионской команды мы скоро посвятим отдельную статью. Пока же – о системных стратегических противоречиях, которые все заметней считываются не только по словам Семака, но кажется, уже и в его решениях. Противоречиях, которые бьют по локальным подразделениям. Пока – локальным, но набирающим важность.

Понимаю, что воспоминание об этом применительно к прибывающему в статусе короля отечественного футбола «Зениту» выглядят смешно. Потому и отмечаем притянутость сравнения. Тот «Зенит» на фоне «тяжеловесов» чемпионата СССР выглядел бедным родственником, потому и потопил себя сам. Нынешнему же, титулованному, богатому, влиятельному и успешному внутренние разборки – как для слона комариный писк, во внутрироссийском масштабе, конечно. Сине-бело-голубые даже без внутриклубной гармонии выигрывают чемпионат в одну калитку. Другое дело, если период перетягивания политического каната продолжится, это грозит надолго остановить клуб в развитии и зависнуть на европейской арене в роли мальчиков для битья.

После первого и единственного в СССР чемпионства (1984 года) команда погрязла в дележе славы и, раздираемая противоречиями, пошла ко дну. Хоть и не сразу. Промежуточным этапом стало смещение творца ленинградского золота – главного тренера Павла Садырина, через пару же лет после этого сине-бело-голубые и вовсе покинули Высшую Лигу.

Любые аналогии с прошлым всегда условны, но, глядя на происходящее в «Зените», ловишь себя на впечатлении: примерно 35 лет назад «Зенит» это уже проходил.

Но все же стиль команды – еще и вопрос вкуса, поэтому сразу перейдем к более объективному фактору – кадровому заделу на будущее. Заделу, который в условиях падения в таблице коэффициентов УЕФА все сильнее снижает привлекательность РПЛ для больших иностранных мастеров. А значит, обещает сделать созданный резерв в прямом смысле золотым. Или не сделать, по банальной причине отсутствия такого резерва.

Весна ожидалась как время большого шанса для зенитовской молодежи, но приходится констатировать: даже при убедительной победе в чемпионате весенний этап в плане работы на будущее прошел для «Зенита» вхолостую. Или вы можете назвать хотя бы одну фамилию молодого игрока, кому Семак готов доверить важную роль? Свою ставку на «здесь и сейчас» он оберегает не просто так.

На днях главный тренер «Зенита» дал очередное программное интервью, автору которого, думаю, могло понадобиться снотворное. Сергей Богданович, как мантру, повторял известные всей стране тезисы, которые всю ответственность за любые недочеты и, конечно же, результат в еврокубках возлагают на влияние сторонних факторов – несбалансированность состава, травмы, лимит, последствия травм, последствия лимита и далее по кругу. Конечно же без конкретики и самокритики. Знакомо?

ДЛЯ КОГО ГОВОРИТ СЕМАК

Удивляться и раздражаться предсказуемо скучной и самооправдательной позиции главного тренера «Зенита» не надо. Говорит все это Сергей Богданович исключительно для одного и самого влиятельного зенитовского человека. Контракт у тренера еще на год с хвостиком. Очевидно, что предстоящий евросезон может стать определяющим в перспективах Семака задержаться на своей должности. Сергей Богданович при всем идейном сопротивлении улавливает ветер назревающих перемен в клубной стратегии, здраво прогнозирует корректировку кадровой политики и логично (насколько можно за три зенитовских сезона познать Семака) пытается подстелить соломку.

Ведь скорое выдвижение на более влиятельную роль (если это конечно, произойдет) Андрея Аршавина с высокой долей вероятности будет означать переориентацию клубной стратегии, которая (при сохранении прежних задач) подразумевает отказ от дорогих трансферов ради массовой интеграции в основной состав игроков зенитовской системы. Примеры «Локомотива» и отчасти «Спартака» доказывают, что доверие своим воспитанникам и достижение высокого результата вполне совместимы.

Символично, что это интервью Семака появилось спустя несколько дней после матча, который даже у крайне лояльных к Семаку людей оставил большое недоумение. Матч с «Уфой» и болельщики, и специалисты ждали, как трамплин в будущее, как чистый тест для зенитовской молодежи, которая могла показать себя на фоне крепкого (посмотрите результаты при Алексее Стукалове) и предельно мотивированного соперника (поражение оставляло «Уфу» в зоне вылета).

Но уже стартовый состав вызвал удивление. При наличии в заявке номинального центрального защитника Данилы Хотулева на этой позиции вышел Дуглас Сантос. Видимо, для подготовки к матчу с «Тамбовом» - как ехидно заметил кое-кто.

Из молодых в стартовом составе появился только Данил Круговой, которого главный тренер во втором тайме отправил на правый фланг (Круговой –левша), что заметно снизило атакующий потенциал игрока. Что хотел увидеть после этой перестановки Семак?

Ожидалось, что другие воспитанники Академии «Зенита» шанс получат после перерыва. Но в середине тайма вышел только Кирилл Кравцов, а Хотулев с Даниилом Шамкиным сыграли около десяти минут, лучший бомбардир «Зенита-2» нападающий Станислав Крапухин и того меньше. Реально ли за это время себя проявить и оставить цельное впечатление? У зенитовской молодежи в этих условиях другого варианта не остается, и, если подходить к вопросу формально, то надо констатировать: ребята с задачей не справились. Формально.

А ВДРУГ СВОИ ЗАИГРАЮТ!?

После матча на вопрос о молодых Семак привычно «налил воды», из которой можно было выудить лишь одну понятную фразу: «Зенит» играл на победу». Матч и закончился символично – апофеозом всей этой нелепости стал эпизод с участием Крапухина, который войдя в штрафную, прибежал с мячом… за лицевую линию.

Кстати, я верю, что в замечании Семака о стремлении играть на победу нет никакой рисовки. Просто решение играть на победу таким образом и таким составом наглядно демонстрирует ментальность тренера: да, он хочет выиграть. Но при этом боится проиграть.

В его кадровых решениях можно найти и более глубокий смысл. Возможно, столь дозированным доверием молодежи Сергей Богданович продолжал бороться за выгодную для себя стратегию. Показывая высшему руководству клуба: «мы их выпустили, а они даже со стоящей на вылет «Уфой» справиться не смогли». А то, что получили воспитанники Академии времени на поле всего ничего – так разве главный зенитовский босс в такие детали полезет? Но получи несколько ребят одновременно в распоряжение полный матч и запомнись хорошей и результативной игрой, это могло бы усилить невыгодный для тренера фон разговоров о селекции. Раз есть свои, то зачем покупать очередных иностранцев? Без которых Сергей Богданович, по его словам, успеха в еврокубках не ожидает.

Позиция Семака логична. Он защищает свое тренерское кредо, которое ограничено опытом работы с командами премьер-лиги. Семак никогда не тренировал в ФНЛ, ни дня не проработал в молодежном футболе, поэтому как плавно подвести, конечно же, еще сырых по меркам «Зенита» воспитанников Академии к основному составу и помочь им без ущерба для результата стать основными игроками, тренер банально не умеет. А отсутствие этого умения грозит сделать Сергея Богдановича неактуальной фигурой, если наверху получит поддержку аршавинская стратегия.

САБОТАЖ ИЛИ ПЕРЕЙСТРОЙКА?

В апреле Андрей Аршавин (отвечающий сейчас за молодежный департамент) был гостем передачи зенитовского YouTube-канала, где в дипломатичной форме, но однозначно дал понять: ему претит отношение Семака к воспитанниками Академии «Зенита». Дословно: «У нас есть свои заслуживающие шанс футболисты, но так получается, иногда они «Зениту» оказываются не нужны». Или: «чтобы ребята себя проявили, в них должен поверить главный тренер».

Если тезисно, то суть разногласий можно сформулировать просто: Аршавин считает, что таких результатов «Зенит» может добиваться и со своими воспитанниками в составе. Семак (судя по его действиями) – что нельзя.

Еще одна прямая цитата Андрея Сергеевича: «Кирилл Кравцов, на мой взгляд, готов в ближайшее время стать основным игроком «Зенита». Без всяких аренд». Придерживается ли той же позиции главный тренер – вопрос риторический.

Пока голос Аршавина в таких вопросах – только совещательный. Но в той же передаче он, хоть и отвечал на вопрос о вероятности своего назначения спортивным директором (Хавьер Рибалта освободил эту должность в апреле) витиевато, хоть и не выразил уверенности, что это предложение поступит, но тон его выглядел как минимум такое допускающим.

И если Аршавин новым спортивным директором «Зенита» все же станет, то получит уже официальные права ограничивать трансферы на вход ради своих воспитанников. Сможет ли Семак перестроиться? Или три подряд чемпионства дают ему право на саботаж?