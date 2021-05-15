«Юве» выиграл у «Интера» благодаря двум пенальти и продолжает битву за Лигу чемпионов

«Ювентус» проводит плохой сезон. Чемпионство впервые за последние годы проиграно – «Интер» выиграл Серию А досрочно. Более того, «Старая синьора» пока не обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это уже сделал не только соперник «Юве» по 37-му туру, но и «Аталанта», за несколько часов до начала матча в Турине победившая в гостях «Дженоа» - 4:3 (у Алексея Миранчука голевая передача).
От идущего третьим «Милана» команду Андреа Пирло отделяли три очка, от «Наполи» - одно. Туринцам, расположившимся на непривычном пятом месте, надо было только побеждать в двух последних матчах, иначе неудачный сезон можно будет смело переименовывать в катастрофический. Пролет мимо Лиги чемпионов будет означать не только автоматическое увольнение Пирло (поговаривают, что его отставка неизбежна в любом случае). Вовсю идут разговоры о возможном уходе из клуба Криштиану Роналду.
Мама игрока на днях на праздновании чемпионства «Спортинга» заявила, что отправится в Турин, чтобы уговорить сына вернуться на родину. Криш уезжал в свое время в «Манчестер Юнайтед» из этого португальского клуба в 2003-м. О том, что Роналду готов завершить карьеру в Лиссабоне, местные СМИ пишут не первую неделю. И если «Юве» не будет в ЛЧ-2022, шансы на уход португальца из итальянского клуба резко возрастут. Несмотря на то, что у Криштиану действующий контракт до лета 2022-го.
«Ювентусу» повезло, что матч с «Интером» случился в тот момент, когда соперник потерял турнирную мотивацию. Туринцы не слишком выразительно выглядели в последних играх. Миланский клуб выставил основной состав, но никому из футболистов не хочется рисковать своим здоровьем в ничего для них не значащем матче. Тем более что впереди Евро, а у миланцев много сборников. Такие настроения – нежелания умирать на поле – просматривались в действиях гостей. Разве что для Антонио Конте матч был принципиальным без всяких оговорок. Тренер «Интера» когда-то успешно работал с «Юве» и у него непростые отношения с боссом туринцев Андреа Аньелли.
Хозяева открыли счет на экваторе первого тайма. Судья просмотрел нарушение правил на Кьеллини. Защитник «Ювентуса» рвался к мячу после подачи углового, а Дармиан схватил его за футболку. VAR вмешался и отправил Джанпаоло Кальварезе на просмотр повтора. После чего главный арбитр указал на 11-метровую отметку.
Роналду пробил плохо, но Ханданович отбил мяч прямо перед собой. Криштиану первым был на подборе и все-таки забил. Гости спустя 10 минут ответили зеркально. Фол Де Лигта на Мартинесе рефери рассмотрел после подсказки VAR. А Лукаку в отличие от лидера соперника шансов вратарю не оставил. 1:1.
Первый тайм уже катился к перерыву, когда «Юве» вышел вперед. Кулушевски забежал по правому флангу и прострелил в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Куадрадо. Тот сходу мощно пробил, и мяч от ноги защитника влетел в сетку.
Положение хозяев ухудшилось на 55-й минуте. Бентанкуру следовало быть осторожным, имея желтую карточку. Но он рискнул, пошел на мяч, на который не успевал, сбив с ног Лукаку. Удаление заставило туринцев сосредоточиться на удержании устраивающего их счета. Они даже заменили Роналду в середине тайма. Но едва не упустили победу.
Развязка наступила после 83-й минуте. Кальварезе стал главным действующим лицом этого отрезка. Сначала он в который раз просмотрел нарушение в штрафной. Более того, не правильно трактовал игровой эпизод. Судья отменил автогол Кьеллини, посчитав, что того свалил Лукаку. Но после видеосеанса выяснилось, что все было с точностью до наоборот. Защитник хозяев сам хватал за майку Лукаку, симулировав нарушение против себя любимого. Кьеллине получил «горчичник», а «Интер» отыгрался.
Ничья означала крушение лигочемпионских надежд «Ювентуса». Вряд ли игравшие в меньшинстве туринцы смогли бы вырвать победу, если бы не судья. Маккенни в контратаке ворвался в штрафную «Интера» и, как показалось, сам врезался в Перишича, завалившись на газон. Арбитр указал на точку. И Куадрадо оставил шанс своей команде попасть в заветную четверку.
Чемпионат Италии. 37-й тур
«Ювентус» - «Интер» - 3:2 (2:1)
Голы: Роналду, 24 – 1:0. Лукаку, 35, с пенальти – 1:1. Куадрадо, 45 – 2:1. Кьеллини, 83, автогол – 2:2. Куадрадо, 88, с пенальти – 3:2.
«Ювентус»: Шченсны, Данило, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза (Демирал, 70), Роналду (Мората, 70).
«Интер»: Ханданович, Хакими, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Дармиан (Перишич, 46), Эриксен (Сенси, 73), Барелла, Брозович, де Врей, Мартинес, Лукаку.
Предупреждения: Кулусевски (13), Бентанкур (20), Дармиан (23), Мартинес (74), Бастони (77), Кьеллини (85), Брозович (88), Куадрадо (90).
Удаления: Бентанкур (55), Брозович (90).