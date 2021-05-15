«Юве» выиграл у «Интера» благодаря двум пенальти и продолжает битву за Лигу чемпионов

«Ювентус» проводит плохой сезон. Чемпионство впервые за последние годы проиграно – «Интер» выиграл Серию А досрочно. Более того, «Старая синьора» пока не обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это уже сделал не только соперник «Юве» по 37-му туру, но и «Аталанта», за несколько часов до начала матча в Турине победившая в гостях «Дженоа» - 4:3 (у Алексея Миранчука голевая передача).

От идущего третьим «Милана» команду Андреа Пирло отделяли три очка, от «Наполи» - одно. Туринцам, расположившимся на непривычном пятом месте, надо было только побеждать в двух последних матчах, иначе неудачный сезон можно будет смело переименовывать в катастрофический. Пролет мимо Лиги чемпионов будет означать не только автоматическое увольнение Пирло (поговаривают, что его отставка неизбежна в любом случае). Вовсю идут разговоры о возможном уходе из клуба Криштиану Роналду.

Мама игрока на днях на праздновании чемпионства «Спортинга» заявила, что отправится в Турин, чтобы уговорить сына вернуться на родину. Криш уезжал в свое время в «Манчестер Юнайтед» из этого португальского клуба в 2003-м. О том, что Роналду готов завершить карьеру в Лиссабоне, местные СМИ пишут не первую неделю. И если «Юве» не будет в ЛЧ-2022, шансы на уход португальца из итальянского клуба резко возрастут. Несмотря на то, что у Криштиану действующий контракт до лета 2022-го.

«Ювентусу» повезло, что матч с «Интером» случился в тот момент, когда соперник потерял турнирную мотивацию. Туринцы не слишком выразительно выглядели в последних играх. Миланский клуб выставил основной состав, но никому из футболистов не хочется рисковать своим здоровьем в ничего для них не значащем матче. Тем более что впереди Евро, а у миланцев много сборников. Такие настроения – нежелания умирать на поле – просматривались в действиях гостей. Разве что для Антонио Конте матч был принципиальным без всяких оговорок. Тренер «Интера» когда-то успешно работал с «Юве» и у него непростые отношения с боссом туринцев Андреа Аньелли.

Хозяева открыли счет на экваторе первого тайма. Судья просмотрел нарушение правил на Кьеллини. Защитник «Ювентуса» рвался к мячу после подачи углового, а Дармиан схватил его за футболку. VAR вмешался и отправил Джанпаоло Кальварезе на просмотр повтора. После чего главный арбитр указал на 11-метровую отметку.