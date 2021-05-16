До свидания, деградирующий чемпионат! Колонка Яременко

Во дворе мы так играли. В детстве. Пинаем мяч, подсчитываем забитые мячи. А потом приходит несколько мальчиков постарше. Они нас не прогоняют - подключаются. Но не понимают, почему должны играть со счета 3:5. Поэтому все меняется, составы перетасовываются, правила корректируются (без «вратаря-гонялы», за воротами не играем, из кустов приносит мяч тот, от кого туда улетело и т.п.).
Вот у меня сейчас ощущение двора. Такое ощущение, что частенько по ходу чемпионата приходили взрослые мальчики, и все начинали играть дальше по новым правилам.
Он у нас такой футбол, искренний, детский. Потому и не спрашивайте с него по-взрослому. Потому что взрослых пришло не много. На две команды не хватит - вот и приходится возиться с малышней.
До последнего тура у нас одна ситуация с вылетающими и идущими через стыки, а потом - раз! - и карета превратилась в тыкву, Золушка потеряла туфельку, а фея-крестная стала гендерно-нейтральной в соответствии с установками новой этики.
Нет ничего плохого, что команды, не соответствующие регламенту, правилам лицензирования, не идут выше - это надо соблюдать. К чему приводят исключения, мы с вами насмотрелись порядком. Хватит уже. Но что за странности, когда наверх идут команды, к примеру, с 1-го и 4-го мест, а вот в «стыки» тех, кто ниже, уже не подтягивают? И ровно накануне последнего тура 13-е и 14-е места в РПЛ узнают о новациях в своей судьбе. Или это они и подсуетились-пролоббировали?
Правила - это разве не то, что действует с первого тура и до последнего?
Возникает нехорошая такая мыслишка: а не потому ли и банили «Оренбург» и «Аланию», что определенные гарантии давали людям в Туле и Башкирии?
Стыковые матчи, которые избавили от болота наш чемпионат, которые в значительной степени сделали невозможной торговлю очками на финише, уже два года подряд (!), будучи прописанными в регламенте, все равно под разными предлогами не играются.
И ладно бы это была единственная новация. Мы на дно ФНЛ давно не смотрим. Там, по регламенту, вылетают места с 17-го по 22-е. То есть юридически нет никакой разницы между 17 и 18 местом, правда? Но это если по уму. А в России ум мешает. Поэтому у нас 18-е вылетает (это многострадальная «Томь», из которой теперь вылетает тем же рейсом Кержаков), а 17-е - опять же вдруг! - остается. Но не потому что снизу, из ПФЛ, некого подтянуть - там идут четверо, а вылетают шестеро (это такое специфическое наследие ковида, когда решили вообще никого не отсеивать, поэтому раздутую лигу поэтапно сокращают). «Акрон» с 17-го места сохранился в ФНЛ, потому что расформировывается «Тамбов». Так зачем столько усилий вы прикладывались, спасая тамбовчан?
Нельзя к правилам относиться с точки зрения революционной целесообразности. Вот здесь мы им следуем, а здесь не очень. Как в советской юмореске про ноты, где было «здесь играем, здесь рыбу заворачиваем».
Давайте честно скажем: надо занять кем-то (не абы кем, а договорившимся) построенные к ЧМ стадионы. И в правилах пропишите, чтоб мы знали, что низачем построенный стадион в Саранске все равно сгниет, а вот «Балтику» из Кенигсберга (сейчас - Калининград) тогда подтянете в следующем сезоне на 4-е место - оно теперь у нас тоже проходное. Но это установить и объяснить надо до начала сезона. И объяснить, например, почему «Торпедо» нельзя так же отправить в пустующие «Лужники»? А то выглядит, повторюсь, что клубы в концовке просто подсуетились.
Скажите, после этого позора у вас еще остались вопросы, отчего российский футбол деградирует, почему такое дно с еврокубками? Посмотрим, кстати, что на Евро будет.