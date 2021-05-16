До свидания, деградирующий чемпионат! Колонка Яременко

Во дворе мы так играли. В детстве. Пинаем мяч, подсчитываем забитые мячи. А потом приходит несколько мальчиков постарше. Они нас не прогоняют - подключаются. Но не понимают, почему должны играть со счета 3:5. Поэтому все меняется, составы перетасовываются, правила корректируются (без «вратаря-гонялы», за воротами не играем, из кустов приносит мяч тот, от кого туда улетело и т.п.).

Вот у меня сейчас ощущение двора. Такое ощущение, что частенько по ходу чемпионата приходили взрослые мальчики, и все начинали играть дальше по новым правилам.

Он у нас такой футбол, искренний, детский. Потому и не спрашивайте с него по-взрослому. Потому что взрослых пришло не много. На две команды не хватит - вот и приходится возиться с малышней.

До последнего тура у нас одна ситуация с вылетающими и идущими через стыки, а потом - раз! - и карета превратилась в тыкву, Золушка потеряла туфельку, а фея-крестная стала гендерно-нейтральной в соответствии с установками новой этики.

Нет ничего плохого, что команды, не соответствующие регламенту, правилам лицензирования, не идут выше - это надо соблюдать. К чему приводят исключения, мы с вами насмотрелись порядком. Хватит уже. Но что за странности, когда наверх идут команды, к примеру, с 1-го и 4-го мест, а вот в «стыки» тех, кто ниже, уже не подтягивают? И ровно накануне последнего тура 13-е и 14-е места в РПЛ узнают о новациях в своей судьбе. Или это они и подсуетились-пролоббировали?