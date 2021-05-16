Мозес втащил «Спартак» в Лигу чемпионов! Красно-белые отыгрались в Грозном с 0:2 (видео)

У хозяев не оказалось даже в заявке двоих арендованных спартаковцев Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе. Первого в центре поля заменил крайний защитник Максим Ненахов, второго – полузащитник Артем Полярус. Кроме того, травмирован Руслан Уциев и дисквалифицирован Лечи Садулаев. У красно-белых игру пропускал Эсекиэль Понсе, но его игроком основы нынче не назвать, а с первых минут последнего матча Доменико Тедеско в России вышли только привычные лица, в том числе отвоевавший место в старте Илья Кутепов. Он и стал худшим игроком в первом тайме.

Красно-белые имели три очка преимущества, но уступали конкуренту в личных встречах поэтому обязаны были брать в Грозном хотя бы ничью. Соперник непростой, однако четыре предыдущих выезда к «Ахмату» в гости завершались победой москвичей.

Вот и завершился чемпионат России по футболу. Сезон получился сложным, зато заключительный тур на удивление увлекательным. Так, еще за два тура до конца сразу несколько команд боролись за место в Лиге чемпионов. К заключительному матчу остались только «Спартак» и «Локомотив».

«Спартак», кто бы его ни тренировал, не так команда, которой можно играть на результат, зная, что ей достаточно не проиграть. Москвичи вышли на поле добиваться результата, но без надрыва. Андрей Талалаев отзеркалил расстановку соперника, также выбрав схему в три центральных защитника. Работало средне, ведь к 20-й минуте, когда Ильин ударом из-за пределов штрафной в ближний угол открыл счет, два убойных момента имел Квинси Промес. Но видно, что голландец вернулся в Россию другим человеком – оба момента он загубил неточными ударами.

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Так «Ахмат» довольно нелогично повел в счете – статистика по ударам на тот момент была 1-5 в пользу подопечных Тедеско. Более того, они продолжали неплохо атаковать. Например, здорово продирался через защитников Виктор Мозес, но его удар парировал Георгий Шелия. А несколько минут спустя Кутепов вновь проявил себя во всей красе, упустив за спиной все того же Ильина после классной подачи Поляруса на ход партнеру. Форвард с близкого расстояния расстрелял Максименко. Это был второй удар «Ахмата» в матче.

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Так первый тайм и завершился. Спартаковцы давили (выпадал из командной игры Александр Соболев), но не могли конвертировать созданное в голы, а «Ахмат» защищался если не качеством, то числом уж точно. И в итоге к перерыву выстоял.

КАМБЭК ЦЕНОЙ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!

Понятно, что на вторую половину гости вышли сверхзаряженными, сразу устроили навал на ворота грозненцев, упустили пару моментов и все же быстро отыграли один мяч. Это Алекс Крал здорово разобрался в штрафной и покатил поперек на Промеса. Если бы Квинси не использовал и этот шанс, можно было бы аза рубль отдать его «Оренбургу» в ФНЛ. Отметим, что гол пришел через минуту после замены Зорана Нижича на Уилкера Анхеля как раз из этой зоны.

Вместе с Анхелем вышел и Бернард Бериша. Получая мяч, он привычно много брал игру на себя и своим дриблингом собирал по несколько оппонентов. Так хозяева создали супермомент. Бериша стянул на себя защитников и отыграл на Мирослава Богосаваца, а тот мягко забросил на дальнюю штангу Полярусу. Тому надо было только попасть в створ, но, пробив в противоход Максименко, он отправил мяч рядом с дальней штангой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлайн (@matchpremier)

Гости продолжали молотить по воротам (девять ударов за первый тайм и столько же за 25 минут второго), в игру наконец включился Соболев, ставший лучше взаимодействовать с партнерами, пошли удары к Промеса. Голландец мог оформить дубль, умно пробив в противоход Шелии после грамотной передачи Александра, но вратарь в последний момент сумел сложиться.

Вообще это была одна из самых эмоциональных игр сезона, и если «Спартак» бился за Лигу чемпионов, то «Ахмат» просто наслаждался большим футболом. И все-таки хозяева не устояли. Тедеско делал замену за заменой и выпустил вместо Айртона Наиля Умярова, а Талалаев заменил Исмаэла на Никиту Кармаева. Эти замены и сыграли ключевую роль. Роман Зобнин ушел налево и именно он подал в штрафную на Соболева, а тот как в MMA бился с Кармаевым и, кажется, заработал бы пенальти, но мяч отскочил к Мозесу, и тот воткнул мяч в дальнюю девятку. Сколько же очков принесли голы нигерийца «Спартаку» нынешней весной.

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«Локомотив» в параллельной встрече обыграл «Урал» (1:0), так что гол Мозеса стал решающим. Так ярко Тедеско завершил свою работу в Москве и заработал благодарность всех адекватных болельщиков красно-белых. «Спартак» в ЛЧ, «Локо» - в Лиге Европы.

РПЛ. 30-й тур

«Ахмат» - «Спартак» - 2:2 (2:0)

Голы: Ильин, 20 – 1:0. Ильин, 31 – 2:0. Промес, 54 – 2:1. Мозес, 82 – 2:2.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Нижич (Анхель, 53), Быстров (Бериша, 53), Ненахов, Исмаэл (Кармаев, 66), Богосавац, Полярус (Швец, 84), Харин, Ильин (Ильсултанов, 84).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 79), Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал (Игнатов, 80), Айртон (Умяров, 71), Промес (Ещенко, 88), Ларссон, Соболев.

Предупреждения: Ненахов, 8. Быстров, 43. Джикия, 67. Бериша, 74. Зобнин, 87. Соболев, 90+3.

Судья: Кукуян (Сочи).