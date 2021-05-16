ЦСКА без обороны, еврокубков и оптимизма. «Динамо» хотя бы с хорошим настроением

Перед заключительным туром тяжелого для ЦСКА сезона у армейцев оставалась надежда на попадание в еврокубки. В Лиге конференций красно-синие могли оказаться в случае победы над «Динамо» и поражения кого-то из вышестоящих клубов – «Сочи», который шел пятым, или «Рубина», располагавшегося на четвертой строчке. Южане и казанцы были впереди команды Ивицы Олича на два очка, при равенстве очков оба конкурента имели преимущество над москвичами.
Что до «Динамо», то бело-голубые остались вне зоны еврокубков досрочно. Подняться они могли на одну ступеньку в таблице выше. Победа на ЦСКА со счетом 2:0 обеспечивала им перевес по личным встречам при равенстве очков (до игры у динамовцев было минус три от армейцев). В первом круге на «ВЭБ Арене» хозяева были сильнее 3:1. Соответственно устраивал команду Сандро Шварца выигрыш с крупным счетом, но в это как-то не верилось. ЦСКА неплохо смотрелся в последнем матче с «Краснодаром».
А вот при победе «Динамо» 3:1 в дело вступал бы такой показатель как разница мячей. И она у ЦСКА была намного лучше. Так что турнирный расклад не оставлял бело-голубым шансов на продвижение в таблице, если бы они пропускали. Но именно это и случилось уже на 18-й минуте. Чидера Эджуке накрутил соперника на левом фланге, прострелил в центр штрафной, мяч после рикошета отскочил к Наиру Тикнизяну, который с близкого расстояния расстрелял Игоря Лещука.
Тикнизян, возможно, проводил за армейцев свой последний матч. Накануне появились новости о серьезном интересе к игроку со стороны «Локомотива». Пока клубы не договорились о сумме трансфера, но сделка вполне реальна. В обратном направлении – из «Локо» в ЦСКА - может проследовать молодой полузащитник Максим Мухин. Так что гол стоимость армейца только повысит.
Не оказалось в составе ЦСКА лидера команды Николы Влашича. Хорват травмирован, и неизвестно, что с ним будет в следующем сезоне. Отец игрока несколько недель назад говорил о желании сына перебраться в приличный европейский чемпионат. Для этого Николе неплохо бы показаться себя на Евро-2020. В его отсутствие в предыдущем туре армейцы хорошо смотрелись в атаке против «Краснодара». Пошли даже разговоры, что без Влашича команда в нападении действует более разнообразно и раскованно.
Первые полчаса прошли при преимуществе гостей. Армейцы настроились лучше, да и забитый мяч их вдохновил. Динамовцы выглядели потухшими. Огрызаться хозяева стали в последнюю десятиминутку первого тайма. Армейцы успокоились, ослаб их прессинг. В результате на перерыв команды отправлялись при соотношении ударов в створ 2:1 в пользу «Динамо». Но это никак не отражало происходившего на поле.
ЦСКА мог увеличить отрыв на 44-й минуте. Прорыв Чалова по центру был остановлен довольно грубо. Нойштедтер получил за это нарушение «горчичник», хотя армейцы настаивали на удалении за фол последней надежды. Стандарт исполнял Дзагоев, но немного промахнулся. Мяч разминулся в сантиметрах со штангой.
На второй тайм не вышел у гостей защитник Васин. Висевшего на желтой карточке игрока Олич предпочел убрать от греха подальше. Тем более что от Виктора можно ждать неприятных сюрпризов. Вместо него появился Карпов. Возможно именно высокого Васина и не хватило армейцам, когда Вячеслав Грулев сравнивал счет на 65-й минуте. Скопинцев хорошо навесил слева в центр штрафной гостей, а там не оказалось никого, кто смог бы помешать динамовцу без помех переправить мяч головой в сетку. Шварц со своей заменой угадал. Ведь Грулев вышел со скамейки за минуту до гола.
Такой поворот был неожиданным. Игра в первые 20 минут второго тайма шла спокойная. Пропустив, ЦСКА занервничал. Как знать, может быть, не тех футболистов выпустил Олич на замену. Без ушедших Дзагоева и Бохинена гости проиграли центр поля. «Динамо», почувствовав, что сезон можно завершить победой, поднажало, и красно-синие развалились. Их игру в обороне в последние полчаса можно характеризовать одной фразой – проходной двор.
Грулев оформил дубль, завершив пятиминутку беспрерывного давления на защиту ЦСКА. Динамовец легко ушел от Карпова, подтвердив, что с запасными Олич действительно что-то напортачил. Едва не спас реноме хорватского тренера-новичка Эджуке, лучший игрок у гостей. Нигериец убежал на правом фланге, найдя брешь в обороне хозяев, обыграл вратаря и пробил по пустым воротам. Отчаянный бросок динамовского защитника не помог. Но завершить сезон на позитивной ноте ЦСКА и Оличу было не суждено.
Все вроде бы складывалось в пользу армейцев в матче в Казани, где «Рубин» проигрывал «Ротору». Но попасть в еврокубки красно-синие могли лишь взяв три очка. В итоге не разжились даже одним. Арсен Захарян после длинной передачи и ошибки Марадишвили убежал к воротам Акинфеева. Армеец еще и ногу подставил под удар неудачно, превратив рикошет в третий динамовский гол.
Впрочем, как выяснилось спустя пять минут после окончания поединка в Москве, в Европу ЦСКА не прошел бы при любом исходе своего матча. «Сочи» зацепил ничью в Химках, «Рубин» отыгрался в компенсированное время с помощью VAR и пенальти. Так или иначе, но это слабое утешение для армейских болельщиков. Их клуб провалил сезон и ушел на каникулы с полным ворохом проблем. Главный вопрос: оставлять ли им тренера, который никому ничего не доказал? Или все же довериться Оличу на старте следующего сезона? В то, что кредит доверия хорвату выдадут большой, вряд ли можно поверить после такой концовки чемпионата.
Чемпионат России. 30-й тур
«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 3:2 (0:1)
Голы: Тикнизян, 18 – 0:1. Грулев, 65 – 1:1. Грулев, 72 – 2:1. Эджуке, 79 – 2:2. Захарян, 89 – 3:2.
«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Скопинцев, Варела, Нойштедтер, Фомин (Н»Жи, 64), Моро, Захарян, Шиманьски (Каборе, 83), Лесовой (Грулев, 64), Тюкавин (Комличенко, 83).
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Тикнизян, Бохинен (Ахметов, 61), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 61; Щенников, 86), Марадишвили, Эджуке, Чалов (Яковлев, 77).
Предупреждения: Васин (30), Варела (32), Тикнизян (34), Нойштедтер (43), Евгеньев (68), Каборе (85), Щенников (90).