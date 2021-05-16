ЦСКА без обороны, еврокубков и оптимизма. «Динамо» хотя бы с хорошим настроением

Перед заключительным туром тяжелого для ЦСКА сезона у армейцев оставалась надежда на попадание в еврокубки. В Лиге конференций красно-синие могли оказаться в случае победы над «Динамо» и поражения кого-то из вышестоящих клубов – «Сочи», который шел пятым, или «Рубина», располагавшегося на четвертой строчке. Южане и казанцы были впереди команды Ивицы Олича на два очка, при равенстве очков оба конкурента имели преимущество над москвичами.

Что до «Динамо», то бело-голубые остались вне зоны еврокубков досрочно. Подняться они могли на одну ступеньку в таблице выше. Победа на ЦСКА со счетом 2:0 обеспечивала им перевес по личным встречам при равенстве очков (до игры у динамовцев было минус три от армейцев). В первом круге на «ВЭБ Арене» хозяева были сильнее 3:1. Соответственно устраивал команду Сандро Шварца выигрыш с крупным счетом, но в это как-то не верилось. ЦСКА неплохо смотрелся в последнем матче с «Краснодаром».

А вот при победе «Динамо» 3:1 в дело вступал бы такой показатель как разница мячей. И она у ЦСКА была намного лучше. Так что турнирный расклад не оставлял бело-голубым шансов на продвижение в таблице, если бы они пропускали. Но именно это и случилось уже на 18-й минуте. Чидера Эджуке накрутил соперника на левом фланге, прострелил в центр штрафной, мяч после рикошета отскочил к Наиру Тикнизяну, который с близкого расстояния расстрелял Игоря Лещука.

Тикнизян, возможно, проводил за армейцев свой последний матч. Накануне появились новости о серьезном интересе к игроку со стороны «Локомотива». Пока клубы не договорились о сумме трансфера, но сделка вполне реальна. В обратном направлении – из «Локо» в ЦСКА - может проследовать молодой полузащитник Максим Мухин. Так что гол стоимость армейца только повысит.

Не оказалось в составе ЦСКА лидера команды Николы Влашича. Хорват травмирован, и неизвестно, что с ним будет в следующем сезоне. Отец игрока несколько недель назад говорил о желании сына перебраться в приличный европейский чемпионат. Для этого Николе неплохо бы показаться себя на Евро-2020. В его отсутствие в предыдущем туре армейцы хорошо смотрелись в атаке против «Краснодара». Пошли даже разговоры, что без Влашича команда в нападении действует более разнообразно и раскованно.