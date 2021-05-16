Марко Николич: Горжусь результатом «Локомотива», до последней секунды боровшегося за Лигу чемпионов

- Поздравляю команду с победой, - сказал Николич. - Мы создавали много моментов, просто не забивали. Самое красивое, когда команда хочет биться до последней минуты. Это очень понравилось сегодня. Мы сто процентов заслужили победу. Я хочу поблагодарить ребят за работу. У нас в Сербии есть поговорка: «Никогда не легко, но всегда красиво». Так было и у нас. В начале января никто в нас не верил, но мы до последней секунды боролись за Лигу Чемпионов, выиграли кубок. Мы после весенних сборов самая лучшая команда в России. Я горжусь этим результатом. У нас будет пара игроков, которые поедут на Евро.

- Учитывая ужасную первую часть сезона и хороший второй отрезок чемпионата, каких эмоций сейчас больше?

- Я уже сказал, что горжусь результатами команды. Значит я доволен. Я не согласен, что первая часть сезона была ужасной. Только мы внутри знаем о проблемах, с которыми столкнулись. Наши проблемы останутся внутри команды, но кто следил за «Локомотивом», могут сделать выводы. А во второй части чемпионата мы набрали больше очков, чем соперники.

- Что с Камано и не тянуло ли это нарушение на более серьезное наказание?

- Я не буду комментировать нарушение, но спасибо за вопрос. А по второй части вопроса, кто умеет читать между строк, тот меня понимает. У Камано челюсть сломана. Предстоит операция. Но надеюсь все будет с ним в порядке. Врач сказал, что мозг в порядке, и это самое главное. К началу сборов он будет готов, но тренироваться придется в маске.

- Почему не было в заявке Мухина? Это связано с его контрактными делами?

- Нет. Не было не только Мухина, но и Баринова, Рыбуса, Зе Луиша, Эдера, Игнатьева. У нас был плотный график. Во второй части сезона мы играли больше матчей, чем другие команды из РПЛ. В финале кубка России мы поменяли в перерыве Баринова, потом Мухина. У Эдера инфекция глаза. В этом и есть причина, почему ребят не было.

«МЫ ДЕРЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО, НО НЕ СМОГЛИ ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО БЛАГОПРИЯТНОГО РЕЗУЛЬТАТА»