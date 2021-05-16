Андрей Червиченко: Забей «Локо» в первом тайме, «Спартак» в Грозном вряд ли бы сравнял счет

- Начнем с игры в Грозном. На кону Лига чемпионов, а команда чудом добывает необходимую ничью с не самым мощным соперником.

- Мы с вами беседовали накануне, и я говорил, что про победу в Грозном нужно забыть, а ничья будет подарком. Думаю, групповой этап в Лиге чемпионов для «Спартака» возможен только при очень удачном жребии. Если же попадется кто-то уровня «Монако» или «Бенфики», можно про Лигу забыть. Тем более, с такой защитой. Только Жиго и Джикия из всех защитников «Спартака» отвечают уровняю Лиги чемпионов.

- Как вам неожиданный ход Тедеско, когда при счете 1:2 на 80-й минуте он выпустил двух молодых футболистов вместо двух опытных?

- Крал и Кутепов к тому времени уже потяжелели, Тедеско действовал по обстоятельствам. Это вынужденные замены, оба «наелись» и могли упустить того же Беришу.

Но хочу сказать о другом итоге этого матча. Странно теперь винить Газизова, что он что-то не так делал. Все три его трансфера оказались в точку. Удачно избавился от Кокорина, Урумова привез в «Спартак» за миллион, а теперь «Спартак» просит за него три.

И как вписался в «Спартак» Мозес, который сегодня просто спас, добыл путевку в Лигу чемпионов. Ведь во втором тайме у «Спартака» больше ни одного момента не было кроме этого отличного удара Мозеса. И если у меня правильная информация, то теперь «Спартак» может его выкупить за 4 миллиона. Считаю, что игрок такого уровня за такие деньги – это подарок.

Сравните с трансфером Промеса. Купили за десятку, зарплата 3 миллиона, а человек из шести ударов только одним с восьми метров в ворота попадает. А пять отличных моментов запорол. За сезон Промес забил всего три гола. Можете посчитать стоимость одного мяча Промеса, учитывая его трансфер и его зарплату.