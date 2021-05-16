Андрей Червиченко: Забей «Локо» в первом тайме, «Спартак» в Грозном вряд ли бы сравнял счет

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 66' Порту Б 3 Фейренсе 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 68' Каза Пия 2 Варзим 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 75' Фуэнлабрада 1 Райо Вальекано 2 П1 34.0 Х 30.0 П2 1.01
Португалия - Сегунда не начался Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 9' Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 9.80 Х 7.60 П2 1.20
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 6.40 Х 5.10 П2 1.46
Греция - Суперлига 19:30 ПАОК 0 Астерас 0 П1 1.40 Х 4.90 П2 7.50
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.52 Х 4.20 П2 7.20
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Севилья 0 П1 2.22 Х 3.70 П2 3.20
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.30
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.30
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.20 Х 4.70 П2 1.51
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.18
Испания - Примера 19:30 Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Испания - Примера 19:30 Бетис 0 Уэска 0 П1 1.94 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Торонто Рэптор 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.75 П2 1.42
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.45 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.11 П2 5.90
Болгария - Первая лига 20:15 Берое 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 6.70
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.20 П2 1.20
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Франция - Лига 1 22:00 Ним 0 Лион 0 П1 8.30 Х 5.70 П2 1.35
Андрей Червиченко: Забей «Локо» в первом тайме, «Спартак» в Грозном вряд ли бы сравнял счет
16 мая 17:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Андрей Червиченко: Забей «Локо» в первом тайме, «Спартак» в Грозном вряд ли бы сравнял счет

Экс-президент «Спартака» - о центральных матчах последнего тура РПЛ.

- Начнем с игры в Грозном. На кону Лига чемпионов, а команда чудом добывает необходимую ничью с не самым мощным соперником.
- Мы с вами беседовали накануне, и я говорил, что про победу в Грозном нужно забыть, а ничья будет подарком. Думаю, групповой этап в Лиге чемпионов для «Спартака» возможен только при очень удачном жребии. Если же попадется кто-то уровня «Монако» или «Бенфики», можно про Лигу забыть. Тем более, с такой защитой. Только Жиго и Джикия из всех защитников «Спартака» отвечают уровняю Лиги чемпионов.

- Как вам неожиданный ход Тедеско, когда при счете 1:2 на 80-й минуте он выпустил двух молодых футболистов вместо двух опытных?
- Крал и Кутепов к тому времени уже потяжелели, Тедеско действовал по обстоятельствам. Это вынужденные замены, оба «наелись» и могли упустить того же Беришу.

Но хочу сказать о другом итоге этого матча. Странно теперь винить Газизова, что он что-то не так делал. Все три его трансфера оказались в точку. Удачно избавился от Кокорина, Урумова привез в «Спартак» за миллион, а теперь «Спартак» просит за него три.

И как вписался в «Спартак» Мозес, который сегодня просто спас, добыл путевку в Лигу чемпионов. Ведь во втором тайме у «Спартака» больше ни одного момента не было кроме этого отличного удара Мозеса. И если у меня правильная информация, то теперь «Спартак» может его выкупить за 4 миллиона. Считаю, что игрок такого уровня за такие деньги – это подарок.

Сравните с трансфером Промеса. Купили за десятку, зарплата 3 миллиона, а человек из шести ударов только одним с восьми метров в ворота попадает. А пять отличных моментов запорол. За сезон Промес забил всего три гола. Можете посчитать стоимость одного мяча Промеса, учитывая его трансфер и его зарплату.

- Еще один важный матч проходил в Черкизове. 10 желтых карточек, две красных и все игрокам «Урала». Хотя, вроде бы, все по делу.
- «Локомотив» сам виноват, что не занял второе место. Если б «Локомотив» забил в первом тайме, игроки «Спартака» вышли на второй под сильным психологическим давлением. Их бы изрядно трясло. В такой ситуации отыграться было бы тяжело.

Поэтому «Локомотив» должен винить только себя, что не смог обогнать «Спартак» в последнем туре. Что касается карточек, мне не нравится, что «Локомотив» выжимает максимум из судей. Считаю, что по итогам чемпионата, по игре «Спартак» больше заслужил места в Лиге чемпионов, чем «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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