Скандал или позор? Самый горячий заключительный тур РПЛ в истории!

Какое же фееричное в нынешнем сезоне получилось завершение чемпионата России! К заключительным матчам было известно только, что «Зенит» выиграл золото, а «Тамбов» расстался с РПЛ. Остальные ключевые позиции распределились уже в 30-м туре.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ – «СПАРТАК»

Красно-белые имели трехочковое преимущество над «Локомотивом», но уступали по личным встречам, поэтому в Грозном им нужна была как минимум ничья. Игра получилась сверхэмоциональной и самой интересной в туре. Красно-белые на протяжении всех 90 минут имели огромный перевес, но из-за ошибок защитника Ильи Кутепова к перерыву уступали в счете 0:2 (оба мяча двумя ударами за 45 минут забил Владимир Ильин).

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После перерыва москвичи еще основательнее взялись за дело и сумели отыграться. Упустивший в первом тайме два убойных момента Квинси Промес отыграл первый мяч, а один из лучших игроков команды нынешней весной Виктор Мозес классным ударом в дальнюю девятку забил судьбоносный мяч, вытащивший красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов. Это был последний матч Доменико Тедеско в «Спартаке», красивое завершение полутора лет работы в команде.

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В параллельной встрече «Локомотив» 90 минут разбивал дома «Урал». С 27-й минуты гости играли в меньшинстве (за две желтые был удален Рафал Аугустиняк), а с 75-й минуты – вдевятером (два предупреждения за три минуты получил Даниэль Мишкич). Хозяева имели тотальное преимущество (23-1 по ударам), но бесконечно мазали (всего три удара в створ за матч) и в итоге единственный мяч забили только на 89-й минуте, так что по ходу игрового дня ни разу не забрались на вторую строчку и остались в Лиге Европы.

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ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ – «РУБИН» И «СОЧИ»

Казанцы и сочинцы имели двухочковое преимущество над ЦСКА и не без труда его реализовали. Самый тяжелый соперник был у армейцев – «Динамо». Бело-голубые из-за трех матчей без побед потеряли шансы на еврокубки, но сумели громко хлопнуть дверью, одержав волевую победу. Вячеслав Грулев оформил дубль, а на 89-й минуте победу немотивированной с турнирной точки зрения команде Сандро Шварца принес Арсен Захарян.

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Так что «Рубин» и «Сочи» устраивали любые результаты. Они и воспользовались этим преимуществом. Подопечные Леонида Слуцкого едва не проиграли дома «Ротору», сравняв счет на 93-й (!) минуте – с пенальти отличился Джордже Деспотович. А сочинцы устроились на нулевую ничью в Химках. И те, и другие спокойно вышли в Лигу конференций.

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«РОТОР» ВЫПЕРЛИ ИЗ РПЛ

А вот то, что произошло в борьбе за выживание, иначе как лютой дичью, не назовешь. «Ротор» взял очко в Казани и благодаря этому обошел в турнирной таблице «Уфу», которая на своем поле принимала другого аутсайдера «Арсенал». Вот только эта встреча вопреки всем спортивным принципам не стартовала в запланированное время – в столице Башкортостана зафиксировали 40-градусную жару и перенесли начало встречи на два часа, когда все остальные игры завершились. Удобно, не правда ли?

РПЛ за это отвечает или РФС, значения не имеет, но это эпический провал, поскольку набранное очко волгоградцев означало, что туляки сохраняют прописку в премьер-лиге (как тут не вспомнить, что РФС волевым решением просто-напросто отменил стыковые матчи в нынешнем сезоне, за что все ответственные должны гореть в аду), а «Уфе» хватит и одного очка. А теперь, внимание, вопрос: как же завершился этот непредсказуемый матч?

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Башкирцы, естественно, выиграли. Уже на шестой минуте со стандарта они открыли счет (забил Олег Иванов), а под занавес тайма при ничейном счете (отличился Эванс Кангва) в свои ворота (!!!) забил защитник туляков Максим Беляев. Никаких намеков, чистое совпадение. Это ведь всем очевидно, да?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлайн (@matchpremier)

А уж когда в начале второго тайма Гиа Григалава получил прямую красную карточку, срубив даже не участвующего в эпизоде Морица Бауэра, чемпионат России был завершен. Все остальное – показуха для формальной отчетности. Пытаться найти закономерность в происходящем все равно что оспаривать существование Деда Мороза. Все-таки Россия – флагман мирового футбола. Разве можно спорить с главными людями в РФС?

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Так клуб авторитетного Шамиля Газизова сохранил прописку в РПЛ, а никому, видимо, не нужный «Ротор» со стадионом уровня чемпионата мира вернулся в ФНЛ.

«Ростов» - «Краснодар» - 1:3

Голы: Олссон, 45+4 – 0:1. Газинский, 49 – в свои ворота – 1:1. Вандерсон, 60 – 1:2. Кайо, 90+7 – 1:3.

«Ахмат» - «Спартак» - 2:2

Голы: Ильин, 20 – 1:0. Ильин, 31 – 2:0. Промес, 54 – 2:1. Мозес, 82 – 2:2.

«Динамо» - ЦСКА – 3:2

Голы: Тикнизян, 18 – 0:1. Грулев, 65 – 1:1. Грулев, 72 – 2:1. Эджуке, 79 – 2:2. Захарян, 89 – 3:2.

«Локомотив» - «Урал» - 1:0

Гол: Рыбчинский, 89.

«Тамбов» - «Зенит» - 1:5

Голы: Дзюба, 11 – 0:1. Климов, 45 – 1:1. Дзюба, 55 – 1:2. Дзюба, 72 – 1:3. Дзюба, 74 – 1:4. Васиев, 90+3 – в свои ворота – 1:5.

«Рубин» - «Ротор» - 1:1

Голы: Фламарион, 78 – 0:1. Деспотович, 90+3 – 1:1.

«Химки» - «Сочи» - 0:0