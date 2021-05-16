Доменико Тедеско: Мы показали характер и по праву заняли второе место

- В начале игры у меня было очень хорошее ощущение, если судить по тому, как мы вошли в игру. Были хорошие моменты в атаке. В частности два прекрасных момента было у Промеса. Потом вдруг мы потеряли концентрацию, и это привело к огромному необоснованному количеству потерянных мячей. Как следствие, «Ахмат» поверил в свои силы, забил сначала первый мяч, потом второй. Я не знаю, почему такое случилось, поскольку в подобных матчах очень важно хорошо начать, и нам это удалось. Но вторая половина первого тайма складывалась именно таким образом. На перерыв мы ушли, проигрывая 0:2. Мы быстро провели анализ, внесли корректировки того, что можно сделать. Самое главное, что ребята верили, что мы можем отыграться, несмотря на то, что в раздевалке было не лучшее настроение. Но нам это удалось. Мы показали характер и по праву заняли второе место.

- Промес в перерыве нецензурно отозвался об игре команды. Какие слова вы нашли в раздевалке?

- Я в перерыве собрал ребят всех вместе в плотную группу, чтобы они не сидели каждый на своем месте, и спросил их, все ли верят в то, что во втором тайме мы можем забить два мяча, при этом не пропустив третий. Если кто-то не верит в это, то нет смысла дальше продолжать разговор. Все сказали, что они верят, и после этого мы изменили несколько вещей в плане тактики. В начале перерыва в раздевалке мы спокойно говорили. Потом ребят чуть завели, и они смогли показать свои лучшие качества во втором тайме, и что самое важное, быстро забили первый мяч, что придало нам еще больше сил и веры в то, что мы можем изменить ход этого матча. Что нам в итоге и удалось.

- «Спартак» был близок к тому, чтобы упустить второе место. Какие чувства испытывали при счете 0:2?

- Все это случилось, потому что мы люди, а не роботы. У Соболева в первом тайме, как и у Промеса, был отличный момент, чтобы сократить разрыв в счете. Но мы люди, а человеку свойственно ошибаться и в жизни, и на поле. Мы каждый день тренируемся, чтобы не совершить ошибок. Но идеального матча не бывает. Ошибки неизбежны. Когда «Ахмат» забил второй мяч, у нас было два варианта: сказать, что сегодня не наш день и мы третьи, либо сказать самим себе, что не существует плохих дней, а бывает плохая игра. Важно это осознать и сделать все, чтобы изменить ход встречи.

- Вы покидаете Россию, показав лучший результат клуба со времен чемпионства. Как сами оцениваете свою работу?

- Я не люблю говорить о себе. Больше люблю говорить о команде. Результат этого сезона - это работа не двух-трех человек, а сплоченной команды. В этом заслуга и президента клуба и наших болельщиков. Без них это было бы невозможно.

- Чем будет «Спартак» для вас теперь и что скажете о российской лиге в целом?

- Россия и «Спартак» навсегда останутся в моем сердце. Вы все видели, что я чувствую.