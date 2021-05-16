Доменико Тедеско: Мы показали характер и по праву заняли второе место

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Испания - Сегунда 2-й тайм, 75' Фуэнлабрада 1 Райо Вальекано 2 П1 34.0 Х 30.0 П2 1.01
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 79' Каза Пия 3 Варзим 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 76' Порту Б 3 Фейренсе 1
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 9' Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 9.80 Х 7.60 П2 1.20
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 9' Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.10
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 6.40 Х 5.10 П2 1.46
Испания - Примера 19:30 Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.22 Х 6.70 П2 15.0
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.30
Греция - Суперлига 19:30 ПАОК 0 Астерас 0 П1 1.40 Х 4.90 П2 7.50
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.20 Х 4.70 П2 1.51
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.18
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.52 Х 4.20 П2 7.20
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Севилья 0 П1 2.22 Х 3.70 П2 3.20
Испания - Примера 19:30 Бетис 0 Уэска 0 П1 1.94 Х 3.70 П2 4.00
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.30
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.45 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.11 П2 5.90
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Торонто Рэптор 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.75 П2 1.42
Болгария - Первая лига 20:15 Берое 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 6.70
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.20 П2 1.20
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Франция - Лига 1 22:00 Дижон 0 Нант 0 П1 8.90 Х 4.70 П2 1.41
Доменико Тедеско: Мы показали характер и по праву заняли второе место
16 мая 18:26
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Доменико Тедеско: Мы показали характер и по праву заняли второе место

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) ответил на вопросы журналистов.

- В начале игры у меня было очень хорошее ощущение, если судить по тому, как мы вошли в игру. Были хорошие моменты в атаке. В частности два прекрасных момента было у Промеса. Потом вдруг мы потеряли концентрацию, и это привело к огромному необоснованному количеству потерянных мячей. Как следствие, «Ахмат» поверил в свои силы, забил сначала первый мяч, потом второй. Я не знаю, почему такое случилось, поскольку в подобных матчах очень важно хорошо начать, и нам это удалось. Но вторая половина первого тайма складывалась именно таким образом. На перерыв мы ушли, проигрывая 0:2. Мы быстро провели анализ, внесли корректировки того, что можно сделать. Самое главное, что ребята верили, что мы можем отыграться, несмотря на то, что в раздевалке было не лучшее настроение. Но нам это удалось. Мы показали характер и по праву заняли второе место.

- Промес в перерыве нецензурно отозвался об игре команды. Какие слова вы нашли в раздевалке?
- Я в перерыве собрал ребят всех вместе в плотную группу, чтобы они не сидели каждый на своем месте, и спросил их, все ли верят в то, что во втором тайме мы можем забить два мяча, при этом не пропустив третий. Если кто-то не верит в это, то нет смысла дальше продолжать разговор. Все сказали, что они верят, и после этого мы изменили несколько вещей в плане тактики. В начале перерыва в раздевалке мы спокойно говорили. Потом ребят чуть завели, и они смогли показать свои лучшие качества во втором тайме, и что самое важное, быстро забили первый мяч, что придало нам еще больше сил и веры в то, что мы можем изменить ход этого матча. Что нам в итоге и удалось.

- «Спартак» был близок к тому, чтобы упустить второе место. Какие чувства испытывали при счете 0:2?
- Все это случилось, потому что мы люди, а не роботы. У Соболева в первом тайме, как и у Промеса, был отличный момент, чтобы сократить разрыв в счете. Но мы люди, а человеку свойственно ошибаться и в жизни, и на поле. Мы каждый день тренируемся, чтобы не совершить ошибок. Но идеального матча не бывает. Ошибки неизбежны. Когда «Ахмат» забил второй мяч, у нас было два варианта: сказать, что сегодня не наш день и мы третьи, либо сказать самим себе, что не существует плохих дней, а бывает плохая игра. Важно это осознать и сделать все, чтобы изменить ход встречи.

- Вы покидаете Россию, показав лучший результат клуба со времен чемпионства. Как сами оцениваете свою работу?
- Я не люблю говорить о себе. Больше люблю говорить о команде. Результат этого сезона - это работа не двух-трех человек, а сплоченной команды. В этом заслуга и президента клуба и наших болельщиков. Без них это было бы невозможно.

- Чем будет «Спартак» для вас теперь и что скажете о российской лиге в целом?
- Россия и «Спартак» навсегда останутся в моем сердце. Вы все видели, что я чувствую.

- Появилась информация о вчерашнем происшествии у Ларссона, который мог улететь в Москву. Что случилось?
- Это частная жизнь игрока и нужно ее уважать. Могу сказать, что это была ложная тревога, и все хорошо.

- Считаете ли вы разумным играть в такую жару? Что бы вы сказали организаторам РПЛ?
- А как можно предвидеть будущее? Сейчас +32. Через две недели будет +18. Невозможно при таком долгосрочном планировании, как календарь чемпионата, предугадать, какая будет температура в данном туре. Считаю, что вы должны радоваться, что сегодня на улице солнце. Я его не видел с октября 2020 года. Это моя погода. Но я тренер и мне не нужно бегать (шучу).

- Как охарактеризуете игру команды в обороне и как считаете, потенциал этой команды достаточный, чтобы бороться за первое место, если ее немного усилить в будущем?
- Да, я верю в это. Все видели сезон, наши матчи. Были те, где мы очень легко отдали очки. Можно вспомнить встречу с «Сочи» и «Уралом». С сочинцами мы доминировали на протяжении всего матча и в самом конце пропустили второй мяч. С «Уралом» была ничья 2:2 и перед тем, как пропустить второй гол, мы две минуты подряд владели им. И с «Уфой» тоже было много моментов, чтобы забить, но он закончился вничью. Мы могли выиграть даже дома у «Зенита». Если посчитать, у нас в этом сезоне могло быть очков на девять больше. Но невозможно выиграть все матчи. «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Он был более стабилен. Но в этом году разрыв между первым и вторым местом меньше. Я верю во всех своих ребят. Считаю, они могут ставить перед собой высокие цели.

- Вы знаете, какую команды будете тренировать?
- Да. Она называется «Моя семья».

источник: «Советский спорт»
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