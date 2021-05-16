Ивица Олич: Надеюсь, больше не попаду в такую сложную ситуацию, связанную с травмами игроков

- Первые полчаса матча наша команда провела хорошо, контролировала ход игры, создавала моменты, и забила. Но за десять минут до конца первой сорокапятиминутки, мы выпустили игру из своих рук. Я думал, что после перерыва станет лучше, но в итоге остался недоволен вторым таймом. «Динамо» показало больше желания победить и реализовало свои шансы.

- Есть объяснение, почему игра во втором тайме не получилась?

- Васин - очень важный для нас игрок. Он не смог выйти на второй тайм. Карпов, достаточно молодой футболист, у него еще есть проблемы в игре на высоком уровне. И в плане концентрации, и в плане опыта. Очень легко пропустили первый, а потом и второй мячи. Эти ошибки можно назвать детскими. Много футболистов сыграли во второй половине встречи не так, как начали. Достаточно причин, почему так случилось.

- Почему вы приняли решение заменить Бохинена, который был одним из лучших на поле?

- Я был доволен его действиями, но он проводил первую игру в старте после долгого перерыва. Ему просто было тяжело. И Бохинен сам сказал, что больше пятнадцати минут во втором тайме не сможет сыграть. Но Эмиль был одним из лучших на поле, это так.

- У вас есть объяснение, почему в команде случилось так много травм, и что с физической формой футболистов?

- Не могу сказать, что команда не готова. Травмы были тогда, когда я уже пришел в ЦСКА, а тогда был перерыв на сборные. Марио, один из самых важных армейских футболистов, сыграл три матча за национальную команду по девяносто минут, потом у нас начались встречи, и он получил повреждение. В играх с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором» я не мог дать ему отдых. Кучаев был не готов, и сейчас у него опять травма. Надеюсь, что в следующем сезоне такого количества травм у нас не будет. Добавлю, что мне нужны только эти футболисты, которые у меня есть, но при том, что они будут здоровые. Когда предстояли три важные игры с «Сочи», «Спартаком» и «Локомотивом» на Кубок, я даже за день игры не знал, кто у меня сможет сыграть. На скамейке находилось по два-три человека. Надеюсь, никогда больше не попаду в такую сложную ситуацию.