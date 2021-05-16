Леонид Слуцкий: Игра должна была сложиться легко, но пришлось ее спасать в компенсированное время

- Подведите итоги матча.

- У нас не получилось забить, хотя имели большое количество моментов и ударов. Обычно из этих позиций столько моментов имел только Бакаев и Макаров. Но они обычно выжимают больше из них. Однако высокий уровень ответственности, жара и напряжение сказались. Матч по идее должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, моментам, но так получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время.

- В прошлом году команда боролась за выживание, а в этом - за еврокубки. За счет чего стал возможен такой скачек?

- Мы все работаем. Весь клуб. Все стараются сделать нашу команду лучше. Каждый из работников клуба вносит свою лепту в то, чтобы росли результаты «Рубина».

- Ин Бом и Уремович не попали в заявку. С чем это связано?

- У них повреждения, которые не позволили ребятам попасть в заявку.

- Капитаном вновь стал Деспотович. Шатов перестал справляться?

- У нас капитан - Уремович, а вице-капитаны - Деспотович и Шатов. В зависимости от текущей ситуации, я, как тренер, принимаю решение, кто из вице-капитанов в отсутствие капитана надевает повязку.

- Как вам Степанов и Давиташвили? Стоит ли ожидать их в клубе в следующем сезоне?

- Я не готов сейчас говорить о трансферных новостях. Хотелось бы немного отдохнуть и уже с новыми силами приступить к работе, говорить о планах на будущий сезон.