Сергей Семак: В каких-то моментах команда играла на Дзюбу, чтобы он забивал и догнал Азмуна

- Хочу поздравить команду и болельщиков с окончанием этого чемпионата. Поздравляю и с сегодняшней победой. Несмотря ни на что, мы сохранили мотивацию и качество игры. Смогли крупно победить. Рад за Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром. Он в непростой ситуации смог отыграть тот гандикап, который был между ним и Азмуном. Такое соперничество украшает и добавляет конкуренции в нашем чемпионате. Есть сегодня и за кого порадоваться индивидуально, и за командную игру, и за молодежь. Некоторые ребята дебютировали, кто-то вышел в стартовом составе. Для ребят это дополнительный стимул расти и прогрессировать. Хочу поблагодарить «Тамбов». Несмотря ни на что, команда сохраняла мотивацию. Знаю, насколько это сложно. Благодарю их за игру и эмоции, с которыми они выходили на каждый матч. Немного грустно за то, что эта команда прекратила существование. Игра с оттенком горчинки, но ребята молодцы.

- Команда специально играл на Дзюбу, что он побил рекорд?

- Нет, не специально. Конечно, когда появилась возможность догнать Азмуна, в каких-то моментах старались играть так, как нужно было, но это рабочие моменты. Конечно, в таких ситуациях команда идет навстречу индивидуальным успехам того или иного футболиста.

- Отношения Дзюбы с гостевой трибуной могут повлиять на ситуацию внутри команды?

- Нет. Он своей игрой и результатами доказывает, что приносит пользу команде. Это очень важно.

- Как прокомментируете игру молодого голкипера Одоевского и его перспективы?

- Посмотрим. Вряд ли что-то можно требовать сейчас. Это первый матч, для того, чтобы почувствовать, посмотреть. Оценку будем давать уже потом, разобрав матч. Молодежь сыграла с настроением, желанием, и все смотрелись неплохо.

- Почему вы не привезли в Саранск легионеров?

- Я уже говорил, что после прошлой игры дал им немного больше времени, потому что большинство из них проживает далеко, и перелеты занимают много времени. Плюс есть коронавирусные ограничения. Когда у нас появилась возможность дать им отдохнуть немного больше, мы это сделали. В прошлом сезоне они были в сложной ситуации. Мы ведь сидели карантин дома, а они в другой стране. Мы поощрили их за тот профессионализм, который они проявляют.