Сергей Семак: В каких-то моментах команда играла на Дзюбу, чтобы он забивал и догнал Азмуна

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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 78' Вест Бромвич А 1 Ливерпуль 1 П1 9.60 Х 2.00 П2 2.24
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 82' Академика 1 Бенфика Б 0 П1 1.09 Х 8.20 П2 28.0
Италия - Серия А 2-й тайм, 49' Парма 1 Сассуоло 1 П1 7.10 Х 3.50 П2 1.60
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Бетис 0 Уэска 0 П1 2.15 Х 2.75 П2 4.50
Греция - Суперлига 1-й тайм, 37' ПАОК 0 Астерас 1 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.24
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 5.60 Х 2.95 П2 1.85
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Реал Сосьедад 4 Вальядолид 0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Вильярреал 1 Севилья 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.10
Греция - Суперлига 1-й тайм, 38' Панатинаикос 0 Олимпиакос 2
Греция - Суперлига 1-й тайм, 37' АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.33 Х 2.60 П2 3.80
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Атлетико М 0 Осасуна 0 П1 1.27 Х 5.50 П2 13.0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Барселона 1 Сельта 1 П1 1.24 Х 6.20 П2 13.0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Кадис 1 Эльче 0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Валенсия 3 Эйбар 0 П1 1.13 Х 8.70 П2 19.0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Алавес 2 Гранада 1 П1 1.19 Х 6.70 П2 16.0
Испания - Примера 1-й тайм, 39' Хетафе 1 Леванте 1 П1 1.75 Х 3.50 П2 5.40
НБА - регулярный чемпионат не начался Нью-Йорк Никс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.13 П2 6.00
НБА - регулярный чемпионат не начался Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.40 П2 2.95
НБА - регулярный чемпионат не начался Торонто Рэптор 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.95 П2 1.40
Болгария - Первая лига 20:15 Берое 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 6.70
Англия - Премьер-лига 21:00 Эвертон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 2.50 П2 1.49
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0 П1 1.30 Х 6.00 П2 10.0
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Доломити Энерг 0 Олимпия Милан 0
Испания - Сегунда 21:45 Мальорка 0 Алькоркон 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 7.20
Франция - Лига 1 22:00 ПСЖ 0 Реймс 0 П1 1.12 Х 10.5 П2 21.0
Франция - Лига 1 22:00 Лорьян 0 Метц 0
Франция - Лига 1 22:00 Дижон 0 Нант 0 П1 8.90 Х 4.70 П2 1.41
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Анже 0 П1 1.47 Х 4.60 П2 7.30
Сергей Семак: В каких-то моментах команда играла на Дзюбу, чтобы он забивал и догнал Азмуна
16 мая 19:02
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Зенит»

Сергей Семак: В каких-то моментах команда играла на Дзюбу, чтобы он забивал и догнал Азмуна

После матча 30-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Зенит» (1:5) своими впечатлениями поделился главный тренер питерского клуба Сергей Семак.

- Хочу поздравить команду и болельщиков с окончанием этого чемпионата. Поздравляю и с сегодняшней победой. Несмотря ни на что, мы сохранили мотивацию и качество игры. Смогли крупно победить. Рад за Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром. Он в непростой ситуации смог отыграть тот гандикап, который был между ним и Азмуном. Такое соперничество украшает и добавляет конкуренции в нашем чемпионате. Есть сегодня и за кого порадоваться индивидуально, и за командную игру, и за молодежь. Некоторые ребята дебютировали, кто-то вышел в стартовом составе. Для ребят это дополнительный стимул расти и прогрессировать. Хочу поблагодарить «Тамбов». Несмотря ни на что, команда сохраняла мотивацию. Знаю, насколько это сложно. Благодарю их за игру и эмоции, с которыми они выходили на каждый матч. Немного грустно за то, что эта команда прекратила существование. Игра с оттенком горчинки, но ребята молодцы.

- Команда специально играл на Дзюбу, что он побил рекорд?
- Нет, не специально. Конечно, когда появилась возможность догнать Азмуна, в каких-то моментах старались играть так, как нужно было, но это рабочие моменты. Конечно, в таких ситуациях команда идет навстречу индивидуальным успехам того или иного футболиста.

- Отношения Дзюбы с гостевой трибуной могут повлиять на ситуацию внутри команды?
- Нет. Он своей игрой и результатами доказывает, что приносит пользу команде. Это очень важно.

- Как прокомментируете игру молодого голкипера Одоевского и его перспективы?
- Посмотрим. Вряд ли что-то можно требовать сейчас. Это первый матч, для того, чтобы почувствовать, посмотреть. Оценку будем давать уже потом, разобрав матч. Молодежь сыграла с настроением, желанием, и все смотрелись неплохо.

- Почему вы не привезли в Саранск легионеров?
- Я уже говорил, что после прошлой игры дал им немного больше времени, потому что большинство из них проживает далеко, и перелеты занимают много времени. Плюс есть коронавирусные ограничения. Когда у нас появилась возможность дать им отдохнуть немного больше, мы это сделали. В прошлом сезоне они были в сложной ситуации. Мы ведь сидели карантин дома, а они в другой стране. Мы поощрили их за тот профессионализм, который они проявляют.

источник: «Советский спорт»
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