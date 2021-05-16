Валерий Карпин: Результат сезона неудовлетворителен, мы хотели другого

- Как оцените игру команды в матче с «Краснодаром»?

- Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет матч против «Урала», то сегодня сыграли лучше. В плане самоотдачи и борьбы. В первом тайме соперник наказал нас за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше.

- Расскажите, что произошло в моменте, когда вас удалили.

- Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Это какой-то комплекс. Я вообще не понимал, что произошло, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.

- Мамаев покинул поле в первом тайме. У вас уже есть понимание, насколько тяжелое у него повреждение?

- Пока нет.

- Изменения в стартовом составе - реакция на матч против «Урала»?

- В какой-то степени так и есть. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Поэтому сегодня были изменения.

- Выход на поле Рудакова - вознаграждение за работу на тренировках в течение сезона, или Песьяков не смог сыграть по каким-то причинам?

- Здесь и то, и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть сегодня.