Сандро Шварц: В этом сезоне мы заложили хороший фундамент на будущее

- Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Динамо» за помощь в работе в течение тех семи месяцев, что я возглавляю эту команду. Отдельную благодарность выражаю руководству клуба за то, что оказали мне доверие. С нашей молодой командой мы добились, считаю, достойных результатов. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Я рад, что завершили сезон с 50 очками, ведь только один раз за последние десять лет команда набирала больше очков. Мы в этом сезоне заложили хороший фундамент, который сможем использовать в будущем. У команды появился свой почерк, и он узнаваем. Есть понимание, за счет чего мы будем в дальнейшем добиваться результата. Игроки слышат тренерский штаб и пытаются воплотить наши идеи в матчах. Отдельно хотел бы поблагодарить журналистов, освещавших наши матчи на протяжении всего сезона.

Для нас было важно закончить сезон на хорошей ноте, одержав победу в последнем матче. И мы ее добились в игре с очень серьезным соперником. Что касается матча, то в первом тайме игра у нас не получалась. И я горд за своих ребят, которые смогли перевернуть ход встречи во второй половине матча и добиться заслуженной победы. Все футболисты проявили сегодня характер и порадовали своих болельщиков.

- Что такого вы сказали команде в перерыве, что она так преобразилась во втором тайме?

- Мы попросили футболистов действовать более интенсивно, увеличить скорости, при потере мяча сразу вступать в отбор и после этого переходить в атаки через вертикальные передачи. Но каких-то кардинальных изменений в игру мы не вносили.

- Как повлияла на игру двойная замена в начале второго тайма?

- Одновременно выпуская Грулева и Н’Жи, мы хотели тем самым оживить игру. Эти ребята оправдали наши ожидания. А Вячеслав великолепно реализовал представившиеся ему шансы.