Андрей Талалаев: Меня радует, что «Ахмат» отбирает очки у участников Лиги чемпионов и Лиги Европы

- В этом матче складывалось ощущение, что очки были нужны не только «Спартаку», но и «Ахмату», так хорошо играла команда. Как удалось настроить футболистов на такой непростой матч?

- Мы всю неделю этим занимались. Я объяснял ребятам, что этот матч - точка в нынешнем сезоне. Он получился сложным, хорошим, с разными результатами. Нам нужно было у себя дома порадовать болельщиков. Первый тайм у нашей команды, считаю, получился, Был хороший настрой. Мы не уступили «Спартаку», а красно-белые умеют играть в хороший футбол. Мы вели 2:0 и нам немного не хватило уверенности в своих силах. Во втором тайме мы стали проседать все ниже и ниже. Ну и вторая причина такого результата в том, что у нас много травмированных, поэтому некоторые футболисты выходили не на своей позиции. Было тяжело перестроиться. Меня порадовал тот факт, что даже когда «Спартак» сравнял счет, наши футболисты продолжали бежать вперед, пытаясь вырвать победу в этом матче, чтобы порадовать себя, свои семьи и болельщиков. К сожалению, этого не получилось, но мне кажется, что сегодняшняя ничья 2:2 в матче со «Спартаком», рвущимся в Лигу чемпионов - это хороший результат. Что касается качества игры, то во втором тайме мы выглядели похуже, чем в первом.

- Насколько лично для вас был принципиален матч против «Спартака»?

- Он мало чем отличался. Это просто был последний матч сезона, и акцент делался на этом, а не на том, что соперником был «Спартак». Меня радует, что команда отбирает очки у участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это показывает, что у нашей команды есть потенциал. И если мы научимся терпеть и играть стабильно, то в следующем сезоне сможет рассчитывать на более интересный результат.

- Вы согласны с тем, что ничья – это справедливый итог сегодняшнего матча или «Ахмат» наиграл на победу?

- Я не знаю, был бы задан этот вопрос, если бы Полярус при контратаке попал с семи метров в дальний угол. Забей мы третий мяч, и мне кажется, судьба этой встречи была бы решена. К сожалению, нам не хватает точности в завершающей стадии атаки. С моей точки зрения, мы сегодня должны были выигрывать.

- Какие у вас планы на каникулы? Где команда будет готовиться к новому сезону?

- Планы – хорошо отдохнуть. Мы сказали футболистам пятнадцать дней ничего не делать, забыть про футбол, побыть с семьями. После этого мы раздали индивидуальный план подготовки. С 1 июня они начинают работать, и 21-го начнутся сборы. Первый сбор у нас пройдет в России. Второй планируется в Австрии. Это будут два 14-дневных сбора, которые помогут нам во всеоружии подойти к следующему сезону. Главная задача – сохранить футболистов, потому что сейчас есть спрос на наших игроков, поскольку они хорошо себя зарекомендовали в этом сезоне. Поэтому главное – удержать футболистов, чтобы они остались в «Ахмате».