Виктор Гончаренко: Ребята проявили характер, чего нам не хватало в предыдущих матчах

- Как оцените прошедший матч?

- Мы сильно расстроены травмой Вандерсона. Турнирная ситуация для нас сегодня ничего не значила, а вот Вандерсон в преддверии следующего сезона был бы нам очень полезен. Но это футбол, и тут нельзя предугадать, что произойдет. А если говорить в целом, мы провели матч достаточно качественно, провели много хороших атак и оборонялись неплохо, высоко. Ребята проявили характер. В предыдущих матчах нам этого не хватало. Был виден дух команды. Нужно сделать так, чтобы и в следующем сезоне мы его тоже видели.

- Как считаете, за счет чего матч получился таким эмоциональным, несмотря на слабую турнирную мотивацию для обеих команд?

- Этим и прекрасен футбол. Есть болельщики. Все-таки мы те люди, которые влюблены в футбол. Мы любим его с детства и должны отдавать себя полностью футболу, независимо от турнирной таблицы. А если нет, то тогда лучше им вообще не заниматься.

- В чем главная ценность этой победы для вашей команды?

- Любая победа приятна и полезна для нас в преддверии отпускной поры, чтобы мы понимали, как нам действовать в следующем сезоне. В любом случае победа есть победа.

- Как можете объяснить автогол Газинского?

- Бывают такие случаи. Автогол всегда очень сложно объяснить.

- Что случилось с Вандерсоном, и нет ли повреждений у других футболистов «Краснодара»?

- У Вандерсона наверняка травма серьезная, к сожалению. Остальные ребята вроде бы нормально себя чувствуют.