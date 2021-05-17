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Доменико Тедеско: «Спартак» сможет завоевать еще много трофеев
17 мая 15:13
автор: Сергей Иванов

Доменико Тедеско: «Спартак» сможет завоевать еще много трофеев

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал прощальную пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей работы.

- Мы собрались здесь, потому что я хочу всех поблагодарить. Это был длинный и интенсивный сезон. Я не хотел уходить, ничего не сказав. Самое важное, чтобы добиться успехов в любой профессии, важно быть окруженным людьми, которые хотят добиться успеха. Мы виделись друг с другом каждый день, была очень интенсивная работа. Мне повезло, потому что меня каждый день окружали игроки и руководство, которые хотели видеть меня и команду растущими. Хотел бы сказать спасибо нашему президенту, прежде всего. Я впервые встретил его в октябре 2019 года, и с тех пор всегда чувствовал его поддержку. Он всегда мне доверял, и это очень большой подарок, потому что он был одним из тех людей, которые хотели видеть мой рост. Также я благодарен Зареме. Мы знакомы с ней чуть меньше, но она всегда помогала и мне, и команде решать большое количество вопросов. Благодарю и Томаса Цорна. Он привел меня в «Спартак» и дал возможность работать здесь, сделал все, чтобы решение приехать в Москву далось мне как можно легче. Также говорю спасибо моим помощникам: Максу Урванчки и Анрдреасу Хинкелю, которые доверились мне и поехали со мной работать. И всем остальным людям, кто помогали мне в «Спартаке». Я никогда не видел, чтобы люди так интенсивно и упорно трудились. Каждый день, когда я приходил на стадион, мои помощники уже были здесь. Это что-то невероятное. Были у нас и непростые моменты. Каждый день начинался со встречи с врачами, и это была битва: почему тот или иной игрок не может тренироваться, он нам нужен. Но общение было всегда открытое и честное. Это было сложно, потому что у тренера разные цели с медицинским штабом. Спасибо всем, кто лечил наших футболистов на протяжении 18 месяцев, а также игрокам, капитану команды Джикии и вице-капитану Зобнину. Я попрощался с ребятами час назад, и это мне не просто далось. Они хорошие люди. В команде все есть, чтобы идти вперед: отличные вратари, капитан, молодые игроки, ветераны: Ребров и Ещенко, которые придают стабильность. Есть иностранцы и хорошая атмосфера внутри коллектива. Я уверен, что эта команда еще переживет много хороших моментов. Это только начало пути. Когда мы пришли, команда была на два года моложе, и то, что мы прошли за последние два года, было во благо. В следующем сезоне ребята смогут прибавить и завоевать титулы, занять первое место в чемпионате. У «Спартака» есть все для этого. Спасибо и вам, журналистам. Я рад, что у нас сложились такие хорошие отношения. Были встречи на сборах, много интервью. Я чувствовал, что все вы любите этот клуб. Когда мы выигрывали, я видел довольные лица, а когда проигрывал, вы были расстроены. Это бросается в глаза. И мне это нравится. Вы всегда были честными и открытыми.

- Вы привели «Спартак» к лучшему результату за четыре года. С момента чемпионства. 17 мая 2017 года несколько тысяч болельщиков выбежали на поле, отмечая чемпионство команды. Какие у вас сейчас чувства и какими они были, когда в последнем матче с «Ахматом» «Спартак» проигрывал 0:2 и чуть не лишился второго места?
- Если ты боишься ошибиться, не выполнить задачу, боишься давления, лучше не заниматься этой профессией. Быть тренером такой команды, с ее богатой историей, это большая ответственность. Перед игрой в Грозном мы уже знали, что точно сыграем в Лиге Европы. Но когда я подписывал контракт, третье место давало право участия в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас ситуация изменились. Будь все по-старому, мы вышли бы в группу Лиги чемпионов напрямую. Проиграй мы вчера, это все равно был бы отличный сезон. Но второе место – это лучший результат с 2012 года, если не брать чемпионство. Так что даже если бы мы стали третьими, это было бы неплохо.

- Вы вышли в Лигу чемпионов, команда празднует столетие, все складывается хорошо. Не понятно, почему вы все-таки уходите?
- История этой команды не закончилась. Это действительно так. «Спартак» сможет завоевать еще много трофеев. Но в декабре я принял решение и сказал об этом. За прошедшие полгода меня постоянно об этом спрашивают. Я думал, что после объявления моего решения вопросы прекратятся, но это происходит по сей день. Я просто хотел быть честным. Дал всем шанс еще перед отпуском принять факт моего ухода, и дал клубу возможность сменить тренера в январе. Такой вариант был возможен. Быть честнее и прямее я уже не могу. Для меня это непростое решение, но оно принято по причинам, которые я уже объяснял несколько раз. Если бы вы спросили мою семью, они бы сказали: «Нет проблем, оставайся в «Спартаке». Но это было мое непростое решение.

- Какие самые яркие три момента вы унесете с собой после работы в «Спартаке»?
- Домашнюю победу над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. Ну и, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.

- Могли бы вы назвать свое главное достижение в России и свою главную неудачу?
- У меня появилось много новых друзей. Мы привели несколько молодых игроков в первую команду и не просто привели, а поверили в них. Это Маслов, Умяров, который уже был в основе, но много не играл, Маркетесов, Литвинов. Я рад, что эти игроки уже несколько раз надевали игровую майку «Спартака». Что касается неудач, я каждый день совершаю ошибки и это нормально. Тренер все время должен принимать решения. Их много. Это жизнь главного тренера. Иногда я терпел неудачи.

- Какими вы запомните болельщиков «Спартака»?
- Они очень креативные и эмоциональные. Мне запомнился их баннер про охотника. У меня эта картинка сталась в голове. Был еще перфоманс в стиле «Крестного отца». Вообще было много счастливых моментов, когда ребята выигрывали матч и шли к болельщикам их благодарить. Это здорово, что мы можем дарить людям такие эмоции. Я иногда себя спрашиваю, что мне дает счастье в работе? Это видеть гордые лица болельщиков после побед.

- Не все в России были доброжелательны к вам, особенно после плохих матчей. Что скажете об этом?
- Я покидаю клуб только с позитивными воспоминаниями. Я горжусь тем, что стал частью истории «Спартака», что пожил в Москве. Было здорово видеть жизнь людей в этом замечательном городе. Если принимать решение стать тренером «Спартака» или «Шальке», всегда надо быть готовым к критике. Пару недель назад я смотрел игру «Сочи» и «Краснодара». И каждое пятое слово в репортаже было о «Спартаке». Это правда. Может, мне показалось, но думаю, что ситуация примерно такая и есть. Все говорят только о «Спартаке». Выигрываем мы или проигрываем - всегда о «Спартаке». О других не говорят ничего. И если такая ситуация тебе не нравится, лучше вообще здесь не работать. Я считаю нормальным, что люди все время обсуждают нас.

- РПЛ - это сложная и необычная история. Здесь игрока покупают за 500 евро, в судейскую заходят посторонние люди. Вы могли бы припомнить что-нибудь очень странное, что случалось здесь с вами?
- В нашем клубе такого точно не было. Есть правила, и это нормально. В начале работы в новом клубе ты всегда узнаешь правила, где что можно, а что нельзя, кто может входить в раздевалку, выносить одежду на поле. Но я не могу вспомнить что-то особенное, кроме игры на искусственном поле в Уфе. Это был своеобразный шарм РПЛ. Очень приятно было увидеть другие города, в том числе с культурной точки зрения: Казань, Волгоград, Грозный. Это привилегия для меня.

- Показалось, что весной вы упростили футбол, команда перестала коротко разыгрывать мяч под прессингом, стало больше передач. С чем это связано?
- Мы хотел выигрывать матчи. На самом деле за два года мы играли разнообразно: и длинными передачами, и короткими. Всегда есть много обстоятельств. Надо рассматривать соперников, но самое важное - кого и на сколько ты можешь выпустить на поле. Например, вчера мы играли при температуре +32. К такому мы не привыкли. Не хотели тратить все силы в первом тайме. Правда, и 0:2 проигрывать тоже не хотели, но иногда так происходит.

- Почему вы быстро свернули эксперимент с четырьмя защитниками? Где она не сработала и почему вернулись к первоначальному варианту?
- Мы не потерпели неудачу с этой схемой. Мы по ней провели отличный матч с «Динамо» в Кубке, но проиграли. Потом проиграли «Рубину», а это было не то, чего я хочу. Мы проанализировали ситуацию. Считаю, у «Спартака» есть игроки и потенциал для этой схемы. Она сделает команду более гибкой тактически. Мне нравится экспериментировать с тактикой, анализировать соперника. Но, поверьте, не это привело нас на второе место. Футбол намного проще, а мы его часто усложняем. Прежде всего, нужна хорошая атмосфера в команде. Игроки, которые выходят на поле, должны быть внутренне свободны. Конечно, мотивация и тактика нужны: пара деталей в обороне, пара - в атаке, также индивидуальные качества футболистов, которые должны играть в удовольствие. Остальное - это эмоции и голод до побед. Вы видели вчера гол Мозеса? Его же не я забил. Мы просили Зобнина подавать на дальнюю штангу, но все сделали Соболев и Мозес. Гол был забит не благодаря тактике.

Говоря об игре в четыре защитника, не так давно мы играли с «Локомотивом». Играли хорошо и должны были выиграть 1:0 или 2:0. Но на перерыв уходили при 0:2 и в меньшинстве. Во втором тайме вдесятером мы играли по схеме 4-4-1. И скажите, это был отличный тайм или нет? Мы должны были забить один гол и тогда не переживали бы по поводу результата матч с «Ахматом».

- Каково ваше будущее? Есть ли договоренности с какой-то командой? Можете представить себе, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак» или сможете в России тренировать другую команду?
- Никогда не думал ни о какой другой команде. Я был в «Спартаке» и горжусь этим. Могу себе представить, что вернусь, если клубу это потребуется, и ситуация будет подходящей. По моему будущему было очень много слухов. Но я всегда говорил, что хочу доработать сезон здесь. А теперь просто хочу провести время с семьей. Посмотрим. Возможно, возьму небольшую паузу.

- Что можете рассказать о своей семье? Как родные относятся к футболу, к «Спартаку», и кто главный болельщик в семье?
- Не хочу много говорить о них. Если ты работаешь тренером и хочешь сохранить семью и стабильные отношения, нужна сильная жена. Она у меня есть, и я ей благодарен. У нас есть семейный чат с родственниками: все там постоянно пишут после игр, ставят красно-белые смайлики. Есть российский спортивный канал дома, родители и жена узнали, как смотреть наши матчи. Это большая поддержка для меня.

источник: «Советский спорт»
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