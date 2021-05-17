Доменико Тедеско: «Спартак» сможет завоевать еще много трофеев

- Мы собрались здесь, потому что я хочу всех поблагодарить. Это был длинный и интенсивный сезон. Я не хотел уходить, ничего не сказав. Самое важное, чтобы добиться успехов в любой профессии, важно быть окруженным людьми, которые хотят добиться успеха. Мы виделись друг с другом каждый день, была очень интенсивная работа. Мне повезло, потому что меня каждый день окружали игроки и руководство, которые хотели видеть меня и команду растущими. Хотел бы сказать спасибо нашему президенту, прежде всего. Я впервые встретил его в октябре 2019 года, и с тех пор всегда чувствовал его поддержку. Он всегда мне доверял, и это очень большой подарок, потому что он был одним из тех людей, которые хотели видеть мой рост. Также я благодарен Зареме. Мы знакомы с ней чуть меньше, но она всегда помогала и мне, и команде решать большое количество вопросов. Благодарю и Томаса Цорна. Он привел меня в «Спартак» и дал возможность работать здесь, сделал все, чтобы решение приехать в Москву далось мне как можно легче. Также говорю спасибо моим помощникам: Максу Урванчки и Анрдреасу Хинкелю, которые доверились мне и поехали со мной работать. И всем остальным людям, кто помогали мне в «Спартаке». Я никогда не видел, чтобы люди так интенсивно и упорно трудились. Каждый день, когда я приходил на стадион, мои помощники уже были здесь. Это что-то невероятное. Были у нас и непростые моменты. Каждый день начинался со встречи с врачами, и это была битва: почему тот или иной игрок не может тренироваться, он нам нужен. Но общение было всегда открытое и честное. Это было сложно, потому что у тренера разные цели с медицинским штабом. Спасибо всем, кто лечил наших футболистов на протяжении 18 месяцев, а также игрокам, капитану команды Джикии и вице-капитану Зобнину. Я попрощался с ребятами час назад, и это мне не просто далось. Они хорошие люди. В команде все есть, чтобы идти вперед: отличные вратари, капитан, молодые игроки, ветераны: Ребров и Ещенко, которые придают стабильность. Есть иностранцы и хорошая атмосфера внутри коллектива. Я уверен, что эта команда еще переживет много хороших моментов. Это только начало пути. Когда мы пришли, команда была на два года моложе, и то, что мы прошли за последние два года, было во благо. В следующем сезоне ребята смогут прибавить и завоевать титулы, занять первое место в чемпионате. У «Спартака» есть все для этого. Спасибо и вам, журналистам. Я рад, что у нас сложились такие хорошие отношения. Были встречи на сборах, много интервью. Я чувствовал, что все вы любите этот клуб. Когда мы выигрывали, я видел довольные лица, а когда проигрывал, вы были расстроены. Это бросается в глаза. И мне это нравится. Вы всегда были честными и открытыми.

- Вы привели «Спартак» к лучшему результату за четыре года. С момента чемпионства. 17 мая 2017 года несколько тысяч болельщиков выбежали на поле, отмечая чемпионство команды. Какие у вас сейчас чувства и какими они были, когда в последнем матче с «Ахматом» «Спартак» проигрывал 0:2 и чуть не лишился второго места?

- Если ты боишься ошибиться, не выполнить задачу, боишься давления, лучше не заниматься этой профессией. Быть тренером такой команды, с ее богатой историей, это большая ответственность. Перед игрой в Грозном мы уже знали, что точно сыграем в Лиге Европы. Но когда я подписывал контракт, третье место давало право участия в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас ситуация изменились. Будь все по-старому, мы вышли бы в группу Лиги чемпионов напрямую. Проиграй мы вчера, это все равно был бы отличный сезон. Но второе место – это лучший результат с 2012 года, если не брать чемпионство. Так что даже если бы мы стали третьими, это было бы неплохо.

- Вы вышли в Лигу чемпионов, команда празднует столетие, все складывается хорошо. Не понятно, почему вы все-таки уходите?

- История этой команды не закончилась. Это действительно так. «Спартак» сможет завоевать еще много трофеев. Но в декабре я принял решение и сказал об этом. За прошедшие полгода меня постоянно об этом спрашивают. Я думал, что после объявления моего решения вопросы прекратятся, но это происходит по сей день. Я просто хотел быть честным. Дал всем шанс еще перед отпуском принять факт моего ухода, и дал клубу возможность сменить тренера в январе. Такой вариант был возможен. Быть честнее и прямее я уже не могу. Для меня это непростое решение, но оно принято по причинам, которые я уже объяснял несколько раз. Если бы вы спросили мою семью, они бы сказали: «Нет проблем, оставайся в «Спартаке». Но это было мое непростое решение.

- Какие самые яркие три момента вы унесете с собой после работы в «Спартаке»?

- Домашнюю победу над ЦСКА в Кубке. Это было невероятно: полный стадион. К сожалению, это один из немногих моментов, когда арена была битком. А болельщики — сила нашего клуба. Второй — домашняя победа над «Химками», когда я прощался с болельщиками. Ну и, наверное, сегодня, когда я говорю до свидания многим людям, которые мне нравятся.

- Могли бы вы назвать свое главное достижение в России и свою главную неудачу?

- У меня появилось много новых друзей. Мы привели несколько молодых игроков в первую команду и не просто привели, а поверили в них. Это Маслов, Умяров, который уже был в основе, но много не играл, Маркетесов, Литвинов. Я рад, что эти игроки уже несколько раз надевали игровую майку «Спартака». Что касается неудач, я каждый день совершаю ошибки и это нормально. Тренер все время должен принимать решения. Их много. Это жизнь главного тренера. Иногда я терпел неудачи.