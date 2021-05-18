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Будет ли Руй Витория прыгать и скакать? Послесловие после ухода из «Спартака» Доменико Тедеско
18 мая 12:10
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Будет ли Руй Витория прыгать и скакать? Послесловие после ухода из «Спартака» Доменико Тедеско

Если подвести итог работы Доменико Тедеско в «Спартаке», то охарактеризовать ее можно одной фразой – взорвал ситуацию.

Своим постоянным выходом эмоций тренер красно-белых добился того, что весь клуб, включая персонал, готов был по любому спорному моменту вскакивать со своих мест, кричать, визжать, махать руками, прыгать и доказывать свою правоту. Даже там, где был неправ.

Артем Дзюба в интервью после окончания сезона назвал спартаковцев редкостными симулянтами. Бомбардир Всея Руси еще тот хранитель моральных ценностей. Его фирменная «фишка» хорошо всем известна: схватить защитника за футболку в ожидании длинного паса, спровоцировав ответную реакцию, когда соперник также хватает зенитовца за майку, судья видит последнее действие и свистит фол в пользу Питера. Но это не отменяет того, что в случае со «Спартаком» провокатор Дзюба говорит правду.

В прошедшем чемпионате красно-белые превратились в главных нытиков РПЛ. Их стиль поведения чем-то стал напоминать южноамериканский, когда любое прикосновение к игроку вызывает имитацию убийства на поле. Постоянные апелляции к судьям, заявления боссов клуба о предвзятости в отношении их команды принесли свои плоды. «Спартак» во второй части сезона стали судить нормально, предпочитая не связываться с клубом, от которого, если что, будет очень много шуму.

Оценивать такое достижение можно по-разному. Кто-то скажет, что так вести себя не по-мужски. Но с другой стороны красно-белые добились того, что должно быть обычной практикой для всех – адекватного арбитража. Другое дело, что когда подсуживали им – в этих случаях предпочитали отмалчиваться, как, например, при незаслуженном удалении армейца Ахметова в недавнем дерби. Это говорит о том, что цель была – не добиться перелома в нашем судействе в принципе, а позаботиться исключительно о себе. Как только стали угождать «Спартаку», клуб уже не возражал.

Именно такой подход к проблеме не вызывает симпатии к красно-белым. Если кто-то посчитал, что Леонид Федун бился за всеобщую справедливость, когда в начале сезона угрожал снять команду с чемпионата после судейского беспредела, то для таких людей быстро наступило разочарование. Помог ли такой подход к делу. проводником которого был Тедеско, стать команде второй по итогам сезона? Однозначно. Ведь что касается игры, особо и не вспомнишь ярких матчей в исполнении «Спартака» против фаворитов.

Сам Тедеско на прощальной пресс-конференции, когда его спросили о трех самых памятных событиях, назвал игру с ЦСКА на Кубок (тогда красно-белые вырвали победу в меньшинстве в дополнительное время – 3:2), матч с «Химками» в предпоследнем туре, после которого тренер прощался с фанатами. И собственно саму пресс-конференцию. Все эти события объединяет только одно – их эмоциональность. Из эмоций и был соткан от начала до конца футбол итальянского немца.

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков так высказался об игре «Спартака». «Если меня спросят, чем запомнился Тедеско, я не отвечу, что он поставил команде игру. Он этого так и не сделал. А вот своими выходками — прыжками, рывками вдоль и поперек — это да. Но вот стиля в игре «Спартака» при нем так и не появилось».

Тяжело оспорить сказанное уважаемым специалистом, повидавшем на своем футбольном веку много разных тренеров. Ее и не было – никакой поставленной игры. Были хороший подбор футболистов, глубина состава (даже по арендам команда раздала приличных игроков), характер, заряженность на победу. Этого оказалось достаточно в борьбе с конкурентами за место в Лиге чемпионов. У них дела шли еще более блекло. И также не было эффективной игры. Разве что у «Локомотива» после зимней паузы, когда железнодорожники уже слишком много потеряли, чтобы рассчитывать на большее.

Потому и нечего вспомнить Доменико, кроме как победы нах «Химками», которая открыла им дорогу на второе место (хотя спартаковский футбол в том матче был очень посредственным), и в четвертьфинале Кубка над ЦСКА в 2020-м. Это было его первое дерби, прошло оно 4 марта, еще с болельщиками. Пандемия закроет трибуны чуть позже. А Доменико при прощании посетует, что с фанатами на заполненной арене у «Спартака» дела шли бы куда успешнее. Для команды они значат очень многое.

Но опять речь идет об эмоциональной составляющей футбола. Не о тактике, технике, стратегии или физподготовке. Ничем в этом компоненте он не смог превзойти целый ряд своих предшественников. Однако забрался на второе место, показав лучший результат за последние четыре года.

Такой же взрывной был в свое время «Спартак» Валерия Карпина. И он также, как сейчас Тедеско, ходил в любимчиках у Федуна. Куда сильнее как специалист был испанец Унаи Эмери, но не прижился. Не смог втереться в доверие руководству. Интересно, каким будет новый тренер, которому предстоит работать под самым сильным давлением за последний период. В год 100-летия клуба.

Сидя на лавочке. у Руя Витории шансов остаться в живых в «Спартаке» нет. На месте португальца уже начал бы просматривать видео с матчами команды Тедеско. Особое внимание следует уделить прыжкам Доменико на бровке и диалогам с судьями. Что до спартаковской игры образца-2021, ничего нового для себя бывший тренер «Бенфики» в ней не найдет.

источник: «Советский спорт»
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