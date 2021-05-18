Будет ли Руй Витория прыгать и скакать? Послесловие после ухода из «Спартака» Доменико Тедеско

Своим постоянным выходом эмоций тренер красно-белых добился того, что весь клуб, включая персонал, готов был по любому спорному моменту вскакивать со своих мест, кричать, визжать, махать руками, прыгать и доказывать свою правоту. Даже там, где был неправ.

Артем Дзюба в интервью после окончания сезона назвал спартаковцев редкостными симулянтами. Бомбардир Всея Руси еще тот хранитель моральных ценностей. Его фирменная «фишка» хорошо всем известна: схватить защитника за футболку в ожидании длинного паса, спровоцировав ответную реакцию, когда соперник также хватает зенитовца за майку, судья видит последнее действие и свистит фол в пользу Питера. Но это не отменяет того, что в случае со «Спартаком» провокатор Дзюба говорит правду.

В прошедшем чемпионате красно-белые превратились в главных нытиков РПЛ. Их стиль поведения чем-то стал напоминать южноамериканский, когда любое прикосновение к игроку вызывает имитацию убийства на поле. Постоянные апелляции к судьям, заявления боссов клуба о предвзятости в отношении их команды принесли свои плоды. «Спартак» во второй части сезона стали судить нормально, предпочитая не связываться с клубом, от которого, если что, будет очень много шуму.

Оценивать такое достижение можно по-разному. Кто-то скажет, что так вести себя не по-мужски. Но с другой стороны красно-белые добились того, что должно быть обычной практикой для всех – адекватного арбитража. Другое дело, что когда подсуживали им – в этих случаях предпочитали отмалчиваться, как, например, при незаслуженном удалении армейца Ахметова в недавнем дерби. Это говорит о том, что цель была – не добиться перелома в нашем судействе в принципе, а позаботиться исключительно о себе. Как только стали угождать «Спартаку», клуб уже не возражал.

Именно такой подход к проблеме не вызывает симпатии к красно-белым. Если кто-то посчитал, что Леонид Федун бился за всеобщую справедливость, когда в начале сезона угрожал снять команду с чемпионата после судейского беспредела, то для таких людей быстро наступило разочарование. Помог ли такой подход к делу. проводником которого был Тедеско, стать команде второй по итогам сезона? Однозначно. Ведь что касается игры, особо и не вспомнишь ярких матчей в исполнении «Спартака» против фаворитов.