ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.30 Х 5.80 П2 10.5
Испания - Сегунда 20:00 Картахена 0 Альмерия 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.40
Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.48
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.20
Болгария - Первая лига 20:00 Ботев В 0 Славия С 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 21:00 Брайтон энд Хо 0 Манчестер Сити 0 П1 7.40 Х 4.80 П2 1.47
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 5.40
Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:30 Понферрадина 0 Эспаньол 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Ванкувер Кэнак 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.70 Х 4.20 П2 2.26
Дмитрий Селюк: Руй Витория? В «Спартаке» тяжело работать, но Зарема изменила атмосферу в клубе
18 мая 19:17
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Бенфика»

Дмитрий Селюк: Руй Витория? В «Спартаке» тяжело работать, но Зарема изменила атмосферу в клубе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк - о возможном новом главном тренере «Спартака» Руй Витории, и об изменении атмосферы в клубе благодаря Зареме Салиховой. 

«С ТЕДЕСКО ХОРОШО ПРОСТИЛИСЬ»

- Дмитрий, сегодня поговорим про «Спартак». Начнем с Доменико Тедеско. Как оцениваете его работу?
- В целом - положительно. Команда заняла второе место, завоевала путевку в Лигу чемпионов. Трудно отрицать, что это хороший результат.

Но работать в «Спартаке» очень сложно. Взять того же Эмери. Прекрасный специалист, каких успехов добился с «Севильей», сейчас его «Вильярреал» будет играть в финале Лиги Европы. А в «Спартаке» у Эмери не получилось.

- Португальский специалист Руй Витория вскоре прибудет в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Что можете о нем сказать?
- В целом португальские тренеры работают хорошо. И они молодцы – всегда поддерживают другу друга, дают положительные рекомендации работодателям. В отличие от российских, которые ненавидят друг друга.

Я уже сказал, что в «Спартаке» сложно работать. Я не могу это утверждать, потому что точно этого не знаю, но, думаю, что с приходом Заремы (Салиховой. – Прим. ред.), которая вошла в Совет директоров, обстановка в клубе изменилась в лучшую сторону. Стало меньше интриг – думаю, она погасила все околоклубные и внутриклубные интриги. Если коротко – с приходом Заремы в «Спартаке» изменился вектор.

И все видели, как проводили Тедеско. Наконец, в «Спартаке» с кем-то хорошо попрощались. И мне кажется, что это заслуга Заремы.

«ЗАРПЛАТА СИБАИ – ТАРЕЛКА БОРЩА, А ЖИГО С НИМ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ»

- И все же, по поводу Витории…
- Думаю, что это качественный португальский специалист, но сейчас что-то определенное про него трудно сказать. Он дважды сделал «Бенфику» чемпионом. Во-первых, это было уже несколько лет назад, во-вторых, Витория пришел в готовую команду. До него там много лет проработал Жоржи Жезус, который эту «Бенфику» создал.

Но повторюсь, думаю, что Витория хороший португальский специалист. А время покажет, получится ли у него в «Спартаке».

- Все сходятся во мнении, что с таким составом «Спартаку» нечего делать в Лиге чемпионов. Особенно много претензий к защите. Укрепляться нужно?
- Конечно, нужно. «Спартак» занял второе место, но наш чемпионат трудно отнести к сильным. В России «Спартак» не встречает такого сопротивления, какое его ждет в Лиге чемпионов. Играет в РПЛ в тепличных условиях.

К защите, соглашусь, претензий много. Я не понимаю, почему все так хвалят Жиго и Джикию. Возьмите матч с «Химками», Сибаи бежит, а Маслов и Жиго отлетают от него. Сибай продолжает бежать, а эти оба лежат.

Я где-то читал, что в «Спартаке» есть бизнес-план: продать игроков на 45 миллионов, купить на 35, в плюсе получится 5 миллионов. Не верится, что «Спартак» может продать игроков на 45 миллионов. Ну Ларссона еще могут хорошо продать, у него и папа с хорошими связями, может помочь. За Жиго хотят взять 20 миллионов. Ну, какие за Жиго 20 миллионов?

На зарплату Сибаи можно купить тарелку борща и котлету, а он спокойно уходит от Жиго.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"Артём Дзюба назвал лучшего тренера РоссииЛучшим вратарём чемпионата России стал Маринату Гильерме«Он уже никого не узнавал». Почему Быстров ушел из жизни молодымСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаТри клуба ведут борьбу за Дзагоева
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика