Дмитрий Селюк: Руй Витория? В «Спартаке» тяжело работать, но Зарема изменила атмосферу в клубе

«С ТЕДЕСКО ХОРОШО ПРОСТИЛИСЬ»

- Дмитрий, сегодня поговорим про «Спартак». Начнем с Доменико Тедеско. Как оцениваете его работу?

- В целом - положительно. Команда заняла второе место, завоевала путевку в Лигу чемпионов. Трудно отрицать, что это хороший результат.

Но работать в «Спартаке» очень сложно. Взять того же Эмери. Прекрасный специалист, каких успехов добился с «Севильей», сейчас его «Вильярреал» будет играть в финале Лиги Европы. А в «Спартаке» у Эмери не получилось.

- Португальский специалист Руй Витория вскоре прибудет в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Что можете о нем сказать?

- В целом португальские тренеры работают хорошо. И они молодцы – всегда поддерживают другу друга, дают положительные рекомендации работодателям. В отличие от российских, которые ненавидят друг друга.

Я уже сказал, что в «Спартаке» сложно работать. Я не могу это утверждать, потому что точно этого не знаю, но, думаю, что с приходом Заремы (Салиховой. – Прим. ред.), которая вошла в Совет директоров, обстановка в клубе изменилась в лучшую сторону. Стало меньше интриг – думаю, она погасила все околоклубные и внутриклубные интриги. Если коротко – с приходом Заремы в «Спартаке» изменился вектор.

И все видели, как проводили Тедеско. Наконец, в «Спартаке» с кем-то хорошо попрощались. И мне кажется, что это заслуга Заремы.

«ЗАРПЛАТА СИБАИ – ТАРЕЛКА БОРЩА, А ЖИГО С НИМ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ»

- И все же, по поводу Витории…

- Думаю, что это качественный португальский специалист, но сейчас что-то определенное про него трудно сказать. Он дважды сделал «Бенфику» чемпионом. Во-первых, это было уже несколько лет назад, во-вторых, Витория пришел в готовую команду. До него там много лет проработал Жоржи Жезус, который эту «Бенфику» создал.

Но повторюсь, думаю, что Витория хороший португальский специалист. А время покажет, получится ли у него в «Спартаке».

- Все сходятся во мнении, что с таким составом «Спартаку» нечего делать в Лиге чемпионов. Особенно много претензий к защите. Укрепляться нужно?

- Конечно, нужно. «Спартак» занял второе место, но наш чемпионат трудно отнести к сильным. В России «Спартак» не встречает такого сопротивления, какое его ждет в Лиге чемпионов. Играет в РПЛ в тепличных условиях.

К защите, соглашусь, претензий много. Я не понимаю, почему все так хвалят Жиго и Джикию. Возьмите матч с «Химками», Сибаи бежит, а Маслов и Жиго отлетают от него. Сибай продолжает бежать, а эти оба лежат.

Я где-то читал, что в «Спартаке» есть бизнес-план: продать игроков на 45 миллионов, купить на 35, в плюсе получится 5 миллионов. Не верится, что «Спартак» может продать игроков на 45 миллионов. Ну Ларссона еще могут хорошо продать, у него и папа с хорошими связями, может помочь. За Жиго хотят взять 20 миллионов. Ну, какие за Жиго 20 миллионов?

На зарплату Сибаи можно купить тарелку борща и котлету, а он спокойно уходит от Жиго.