Борис Игнатьев: Не хотелось бы, чтобы «Локомотив» потерял часть болельщиков из-за стадиона

- Слышали о том, что «Локомотив» переедет в Лужники, а «РЖД Арену» могут снести?

- Да, конечно, я слышал, но пока нет конкретной информации. Если переезд временный и предвидится реконструкция стадиона, то это нормальная ситуация. Но как быть с детьми, которые занимаются в академии клуба, учатся в школе? Они ведь все территориально находятся там, а все школы и академия будут закрыты на это время. В том числе в Перово. Здесь есть вопросы. Если школы вообще закроются – будет большая потеря и потребуется масса времени на то, чтобы «Локомотив» опят все это выстроил, обрел новых детей и так далее. Если Черкизово закроют навсегда, то я вообще не понимаю, для чего это делается. Там ведь все есть. Зачем искать какое-то другое пристанище? Мы видим пример «Торпедо». Это долгая история и, возможно, часть болельщиков «Торпедо» потеряло. А с «Локомотивом» пока ничего непонятно, как все будет выглядеть. Буду рад, если есть задумка просто что-то подремонтировать на стадионе, увеличить количество мест на трибунах. Это нормально. Клуб переедет на какое-то время в Лужники, поиграет на хорошем стадионе, а потом все вернется на круги своя.

- В Лужниках базируется «Торпедо», с которым у фанатов железнодорожников не очень хорошие отношения. Видите в этом какую-то проблему?

- «Торпедо» играет в Детском городке, а не на главной арене. Наверное, логистику продумают. Понятна идея, что главная арена страны простаивает и не используется и надо ее заполнить зрителями, чтобы появилась возможность содержания и жизнедеятельности этого стадиона. А так я не очень понимаю, почему свой стадион, где есть все: поля, школа, интернат, где можно жить, надо сносить.

- Писали, что на этом месте могут построить жилой комплекс. Может, в этом все дело?

- Да, я читал. Возможно, кто-то хочет на этом заработать. Как я говорил, картина такая же, как с «Торпедо». Сколько лет уже нет стадиона, а это был «Музей счастья». Туда приходили люди, общались. Возможно, для «Торпедо» стадион еще построят. А если для «Локомотива» арену не построят и освоят территорию под какие-то градостроительные дела, то я не понимаю, как можно рушить такую инфраструктуру, где люди занимаются спортом.

- Болельщики «Локомотива» очень негативно высказываются по поводу переезда в Лужники. Клуб снова ждет конфликт с фанатами?

- Конечно, будут недовольные. Но надо знать больше информации, что в итоге будет со стадионом. Если опять думают о какой-то группе людей, которые хотят осваивать то место, где находится спортивная инфраструктура, куда люди ходили десятилетиями, где играла любимая команда, и часть жизни посвящена этому ритуалу, и вдруг там ничего нет, и надо будет привыкать к Лужникам – это одна ситуация. Я отношусь к этому негативно.

- Какой оптимальный вариант для «Локомотива» видите?

- Сносить ничего не надо. Трибуны сейчас вмещают 28 тысяч зрителей. Можно сделать больше мест, тысяч на 35. Для «Локомотива» этого достаточно. Там есть еще один стадион, где играет «Казанка» и даже проводятся международные матчи юношеской и женской сборных. Есть тренировочные поля. Как это все можно рушить? Поэтому надо делать реконструкцию, привести все в порядок, закрыть стадион на какое-то время. А главная команда временно будет выступать в Лужниках.