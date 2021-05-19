«Спартак» – чемпион московского региона, Ларссон – лучший бомбардир

Титул лучшего бомбардира импровизированного турнира забирает спартаковец Джордан Ларссон, на счету которого треть всех мячей команды (4 из 12). По три мяча на счету его одноклубника Александра Соболева и армейца Чидера Эджуке.

Посчитав результаты команд в очных встречах, получаем чемпиона Москвы и области по итогам сезона-2020/21. Им становится «Спартак» (16 очков), следом идет «Локомотив» (13), а замыкает тройку благодаря преимуществу над «Химками» в личных встречах (в соответствии с регламентом РПЛ) ЦСКА (по 10 очков).

В прошедшем чемпионате к четырем столичным клубам «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо» присоединились подмосковные «Химки». Если учесть, что расстояние между городами по прямой составляет 19 км, а все стадионы московских клубов находятся на севере, не будет большим грехом вместо чемпионата Москвы разыграть чемпионат всего столичного региона, тем более, что пять команд – это почти треть всей РПЛ.

- Больше всего побед на счету «Спартака» (5), меньше всего – у «Динамо» (2). Зато бело-голубые добились единственной крупной победы – 5:1 над «Локомотивом».

- Реже всего проигрывали, опять же, спартаковцы (дважды), тогда как у ЦСКА, «Химок» и «Динамо» по четыре поражения.

- По две победы над соперником смогли одержать «Спартак» (над «Химками» – 2:1 и 3:2), «Локомотив» (над ЦСКА – 2:0 и 1:0) и «Химки» (над «Динамо» – по 1:0). Бело-голубым должно быть особенно обидно, ведь оба мяча подмосковной команды в этих встречах забили арендованные у «Спартака» футболисты – Александр Ломовицкий и Максим Глушенков.

- Примечательно также, как сильно отличаются результаты команд (8 очков от первого до последнего места) при практически идентичных показателях забитых и пропущенных мячей. Три команды поразили ворота соперников по 11 раз («Локомотив», «Химки» и «Динамо»), другие две – по 12. В то же время четыре команды пропустили по 11 мячей и только «Химки» – 13 (они же – единственные с отрицательной разницей мячей).

- Показательно, что при одинаковой статистике голов (12-11) «Спартак» превзошел ЦСКА на шесть очков. Причина в том, что все пять побед подопечные Доменико Тедеско одержали с разницей в один мяч, зато лишь раз им не удалось пробить голкипера соперников – в той встрече с «Локо» (0:2), в которой Гилерме тащил все, что летело в створ. Однако и собственные ворота Александру Максименко удалось удержать на замке лишь однажды – в домашней игре с ЦСКА (1:0).

- Динамовцы же, напротив, почти половину мячей забили русскому бразильцу (5 из 11), при том, что в трех матчах из восьми не сумели пробить голкиперов – дважды Илью Лантратова и еще раз все того же Гилерме.

- Отметим и нестабильную атаку армейцев. При 12 забитых мячах (лучший показатель) они трижды ушли с поля без голов (дважды устоял Гилерме и еще раз Максименко), в то время как Игорь Акинфеев не пропустил только в гостевой игре с «Химками» (2:0).

- Вообще на счету Гилерме при 11 пропущенных мячах четыре сухих матча – два с ЦСКА (2:0 и 1:0) и по одному со «Спартаком» (2:0) и «Динамо» (0:0). Оборона красно-зеленых с запасом была бы признана лучшей в московском регионе, если бы не пять пропущенных на «ВТБ-Арене» мячей (это почти половина от всех 11).

- Спартаковцы наиболее зависимы от тройки нападающих Ларссон – Соболев – Эсекиэль Понсе. На их счету три четверти всех голов команды (9 из 12), а всего у красно-белых отличились шестеро футболистов (+ Роман Зобнин, Виктор Мозес и … Александр Кокорин).

- В то же время 11 голов «Динамо» распределили между собой 10 футболистов: Вячеслав Грулев (2), Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Никола Моро, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Клинтон Нжи и … поразивший собственные ворота спартаковец Павел Маслов.

ТАБЛИЦА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

БОМБАРДИРЫ

1. Ларссон («Спартак») – 4

2-3. Соболев («Спартак»), Эджуке (ЦСКА) – 3

4-14. Мурило, Смолов, Лисакович, Крыховяк (все – «Локомотив»), Э. Понсе («Спартак»), Влашич, Кучаев (оба – ЦСКА), Грулев («Динамо»), Глушенков, Кухарчук, Мирзов (все – «Химки») – 2.

Если для вас все-таки принципиально учитывать встречи только клубов со столичной пропиской, тогда можете поздравить с победой в чемпионате Москвы «Локомотив», обошедший «Спартак» по результатам личных встреч (по 10 очков). А на третью строчку с пятой взлетают динамовцы, которым сильно подпортили жизнь встречи с «Химками».

Здесь лучшая атака у бело-голубых (11 голов), а худшая, парадоксальным образом, – у лидеров «Локо» и «Спартака» (по 7). Зато у железнодорожников самая крепкая оборона (7 голов, все – на чужих полях), а самая проходимая – у «Динамо» и ЦСКА (по 9). И только у подопечных Сандро Шварца положительная разница мячей.

Ну, а главный снайпер Москвы – Эджуке (3 гола), тогда как на счету Ларссона, Соболева и Федора Смолова – по 2 мяча.

ТАБЛИЦА МОСКВЫ

БОМБАРДИРЫ

1. Эджуке (ЦСКА) – 3

2-4. Ларссон, Соболев (оба – «Спартак»), Смолов («Локомотив») – 2