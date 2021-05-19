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«Спартак» – чемпион московского региона, Ларссон – лучший бомбардир
19 мая 13:38
автор: Артем Зибрак

«Спартак» – чемпион московского региона, Ларссон – лучший бомбардир

Продолжаем подводить итоги завершившегося сезона.

В прошедшем чемпионате к четырем столичным клубам «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо» присоединились подмосковные «Химки». Если учесть, что расстояние между городами по прямой составляет 19 км, а все стадионы московских клубов находятся на севере, не будет большим грехом вместо чемпионата Москвы разыграть чемпионат всего столичного региона, тем более, что пять команд – это почти треть всей РПЛ.

Посчитав результаты команд в очных встречах, получаем чемпиона Москвы и области по итогам сезона-2020/21. Им становится «Спартак» (16 очков), следом идет «Локомотив» (13), а замыкает тройку благодаря преимуществу над «Химками» в личных встречах (в соответствии с регламентом РПЛ) ЦСКА (по 10 очков).

Титул лучшего бомбардира импровизированного турнира забирает спартаковец Джордан Ларссон, на счету которого треть всех мячей команды (4 из 12). По три мяча на счету его одноклубника Александра Соболева и армейца Чидера Эджуке.

Далее – любопытные наблюдения в данном контексте:

- Больше всего побед на счету «Спартака» (5), меньше всего – у «Динамо» (2). Зато бело-голубые добились единственной крупной победы – 5:1 над «Локомотивом».

- Реже всего проигрывали, опять же, спартаковцы (дважды), тогда как у ЦСКА, «Химок» и «Динамо» по четыре поражения.

- По две победы над соперником смогли одержать «Спартак» (над «Химками» – 2:1 и 3:2), «Локомотив» (над ЦСКА – 2:0 и 1:0) и «Химки» (над «Динамо» – по 1:0). Бело-голубым должно быть особенно обидно, ведь оба мяча подмосковной команды в этих встречах забили арендованные у «Спартака» футболисты – Александр Ломовицкий и Максим Глушенков.

- Примечательно также, как сильно отличаются результаты команд (8 очков от первого до последнего места) при практически идентичных показателях забитых и пропущенных мячей. Три команды поразили ворота соперников по 11 раз («Локомотив», «Химки» и «Динамо»), другие две – по 12. В то же время четыре команды пропустили по 11 мячей и только «Химки» – 13 (они же – единственные с отрицательной разницей мячей).

- Показательно, что при одинаковой статистике голов (12-11) «Спартак» превзошел ЦСКА на шесть очков. Причина в том, что все пять побед подопечные Доменико Тедеско одержали с разницей в один мяч, зато лишь раз им не удалось пробить голкипера соперников – в той встрече с «Локо» (0:2), в которой Гилерме тащил все, что летело в створ. Однако и собственные ворота Александру Максименко удалось удержать на замке лишь однажды – в домашней игре с ЦСКА (1:0).

- Динамовцы же, напротив, почти половину мячей забили русскому бразильцу (5 из 11), при том, что в трех матчах из восьми не сумели пробить голкиперов – дважды Илью Лантратова и еще раз все того же Гилерме.

- Отметим и нестабильную атаку армейцев. При 12 забитых мячах (лучший показатель) они трижды ушли с поля без голов (дважды устоял Гилерме и еще раз Максименко), в то время как Игорь Акинфеев не пропустил только в гостевой игре с «Химками» (2:0).

- Вообще на счету Гилерме при 11 пропущенных мячах четыре сухих матча – два с ЦСКА (2:0 и 1:0) и по одному со «Спартаком» (2:0) и «Динамо» (0:0). Оборона красно-зеленых с запасом была бы признана лучшей в московском регионе, если бы не пять пропущенных на «ВТБ-Арене» мячей (это почти половина от всех 11).

- Спартаковцы наиболее зависимы от тройки нападающих Ларссон – Соболев – Эсекиэль Понсе. На их счету три четверти всех голов команды (9 из 12), а всего у красно-белых отличились шестеро футболистов (+ Роман Зобнин, Виктор Мозес и … Александр Кокорин).

- В то же время 11 голов «Динамо» распределили между собой 10 футболистов: Вячеслав Грулев (2), Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Никола Моро, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Клинтон Нжи и … поразивший собственные ворота спартаковец Павел Маслов.

ТАБЛИЦА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

БОМБАРДИРЫ

1. Ларссон («Спартак») – 4

2-3. Соболев («Спартак»), Эджуке (ЦСКА) – 3

4-14. Мурило, Смолов, Лисакович, Крыховяк (все – «Локомотив»), Э. Понсе («Спартак»), Влашич, Кучаев (оба – ЦСКА), Грулев («Динамо»), Глушенков, Кухарчук, Мирзов (все – «Химки») – 2.

Если для вас все-таки принципиально учитывать встречи только клубов со столичной пропиской, тогда можете поздравить с победой в чемпионате Москвы «Локомотив», обошедший «Спартак» по результатам личных встреч (по 10 очков). А на третью строчку с пятой взлетают динамовцы, которым сильно подпортили жизнь встречи с «Химками».

Здесь лучшая атака у бело-голубых (11 голов), а худшая, парадоксальным образом, – у лидеров «Локо» и «Спартака» (по 7). Зато у железнодорожников самая крепкая оборона (7 голов, все – на чужих полях), а самая проходимая – у «Динамо» и ЦСКА (по 9). И только у подопечных Сандро Шварца положительная разница мячей.

Ну, а главный снайпер Москвы – Эджуке (3 гола), тогда как на счету Ларссона, Соболева и Федора Смолова – по 2 мяча.

ТАБЛИЦА МОСКВЫ

БОМБАРДИРЫ

1. Эджуке (ЦСКА) – 3

2-4. Ларссон, Соболев (оба – «Спартак»), Смолов («Локомотив») – 2

источник: «Советский спорт»
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