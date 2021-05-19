«Руйем! Виторим!» Болельщики обсуждают возможный приход в «Спартак» Руя Витории

«Я ВОСПИТАЛ ЖОАУ ФЕЛИКСА И РУБЕНА ДИАША»

По некоторой информации, контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключен по схеме «2+1». Называется также возможная зарплата Витории – 3,7 млн евро в год.

Последним местом работы португальца был клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Он возглавлял его с 2019 по 2020 год. Ранее Витория тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра».

Наибольшего успеха он добился с «Бенфикой», дважды став с ней чемпионом Португалии.

Вот, что рассказал Руй Витория в интервью L'Equipe.

«Я воспитал Жоау Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша, но я тренер, у которого есть глобальное видение клуба, а не просто тот, кто позволяет хорошо продавать игроков. Везде, где я тренировал, выигрывал титулы. Но этого я бы не добился без футболистов,