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«Руйем! Виторим!» Болельщики обсуждают возможный приход в «Спартак» Руя Витории
19 мая 17:01
автор: Юрий Волохов

«Руйем! Виторим!» Болельщики обсуждают возможный приход в «Спартак» Руя Витории

В офисе «Спартака» ждут Руя Виторию. Португальский тренер в ближайшие дни должен прилететь в Москву для подписания контракта с клубом.

«Я ВОСПИТАЛ ЖОАУ ФЕЛИКСА И РУБЕНА ДИАША»

По некоторой информации, контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключен по схеме «2+1». Называется также возможная зарплата Витории – 3,7 млн евро в год.

Последним местом работы португальца был клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Он возглавлял его с 2019 по 2020 год. Ранее Витория тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра».

Наибольшего успеха он добился с «Бенфикой», дважды став с ней чемпионом Португалии.

Вот, что рассказал Руй Витория в интервью L'Equipe.

«Я воспитал Жоау Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша, но я тренер, у которого есть глобальное видение клуба, а не просто тот, кто позволяет хорошо продавать игроков. Везде, где я тренировал, выигрывал титулы. Но этого я бы не добился без футболистов,

В «Ан-Насре» был крепкий костяк. Я стал еще более сильным тренером. Между таким большим клубом, как «Бенфика», и работой в Саудовской Аравии или «Гимарайнше» очень много различий. Чувствую себя лучше благодаря этому опыту».

Витория поделился словами, которые он бы сказал своему будущему работодателю.

«Он нанимает не просто тренера, а партнера, у нас одна цель, мы должны доверять друг другу. Затем я хотел бы отметить свой стиль: мои команды организованы, стараются постоянно развиваться. Я оставляю след в каждом клубе. Мне нужен клуб с перспективой выигрывать титулы».

Он также пояснил, в чем секрет успехов португальских тренеров.

«Они умеют адаптироваться, прививать командам определенный стиль и делать игроков эффективнее».

«ИСТОЧНИК: ВИТОРИЯ ВЫЛЕТИТ СО «СПАРТАКОМ» ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

Болельщики обсуждают возможный приход португальца в «Спартак».

sportsupport
Источник: Руй Витория вылетит со «Спартаком» из Лиги чемпионов.

sergmiasoo
Пару раз назывался лучшем тренером Португалии, правда не знаю, что нам это дает. У нас вон Семак лучший тренер, например. Пусть попробует со старичками разобраться, каждый из них со своими закидонами, плюс Федун непредсказуемый. Пока одни вопросы.

Zizuizpitera
Он из Саудовской Аравии привезет пару игроков национальной сборной этой страны. Они играли с нашими и психологически готовы получать по 4+ в свою авоську.

mnogokotin
Норм тренер, Тедеско был топ что ли до «Спартака»?

Pennywise1922
Лучше бы Семина пригласили.

Alpinen78
Он даже не представляет, что с таким именем обречен в России.

krems
При любых раскладах, он на голову выше доморощенных парфеновых-семаков-евсеевых и т.п.

gorlopan
Руйем! Виторим!

matvinho
Там Консесао, Фонсека освобождаются, вот это тренеры с именем, а это что за Руй, непонятно.

источник: «Советский спорт»
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