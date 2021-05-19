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Сядут ли железнодорожники в «Лужу»? О перспективах переезда красно-зеленых из Черкизово
19 мая 21:33
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Локомотив"

Сядут ли железнодорожники в «Лужу»? О перспективах переезда красно-зеленых из Черкизово

Новости о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники» всколыхнули болельщиков клуба.

«Локомотив» не дает скучать. Все время в клубе движуха. Прошлое лето и осень обсуждали моральный облик предыдущих руководителей, которые некрасиво выперли из команды легендарного тренера Юрия Семина. Фанаты, объявившие войну теперь уже бывшим гендиру Василию Кикнадзе и председателю совдира Анатолию Мещерякову, даже устанавливали у стадиона подобие надгробия для этой парочки. Гвоздички красные возлагали, все «как полагается» – четное количество.

А теперь выясняется, что Кикнадзе нашел хорошего тренера Николича, а все думали, что Марко – так себе чувак. Пришел по блату, чтобы кто-то смог денег отмыть. Но ничего подобного и близко нет. Специалист он оказался настолько хороший, что в мае из РЖД даже одернули клубных руководителей, чтобы они побыстрее с ним новый контракт заключали. А то пошли разные разговоры на этот счет.

И команду, как выясняется, Кикнадзе тоже нормальную подобрал. Другое дело, не факт, что с ним сработали бы так же успешно, как без него. У прежнего гендиректора была какая-то странная манера портить отношения с людьми на ровном месте. И все время создавать вокруг себя отрицательный информационный фон. Но как минимум менеджер по персоналу из него вышел замечательный, зря всех собак на него повесили.

И вот завершился очередной сезон, и болельщики «Локомотива» снова, пока по-тихому, начинают бунтовать. Новости о вероятном переезде клуба с родной «РЖД Арены» в «Лужники» большинством приняты в штыки. Понять фанатов можно: никому не хочется покидать дом, который приносил тебе радость. А ее в Черкизове за последние два десятка лет было много как никогда ранее. Да и стадион не старый, уютный, с хорошей логистикой.

Но переселяться-то предлагают не в Новую Москву. А на лучшую арену страны. Смешно слышать доводы противников про намоленное черкизовское место. Намоленными бывают Храмы, куда приходят со своими бедами и болью, где каются и просят о помощи. Стадионы не для этого. Это место выплеска человеческих страстей, где мата больше, чем цензурных слов. Где пьют, ругаются, сводят счеты, проводят время за тем, что наблюдают довольно скучное зрелище. От черта там больше, чем от Бога.

Помнится, как в это место, которое сегодня не могут оторвать от сердца, ходило по 300 человек. «Локомотив» барахтался в первой союзной лиге, и те люди, которые говорят, что с переездом из Черкизова футбол для них закончится, в те времена наверняка променяли бы игру в высшей лиге на любое территориальное перемещение клуба. Но к хорошему быстро привыкаешь. Поклонникам красно-зеленых нужны нынче и первые места, и классные игроки, и обжитое место требуют обустроить лучше прежнего.

А что если все это совместить будет невозможно? Полагаю, на анонсированной встрече председателя совдира клуба Александра Плутника с ядром фанатов об этом и пойдет речь. Придется выбирать, чем в итоге жертвовать. Потому как может получиться, что, оставаясь в Черкизове, финансовые вливания в клуб сократятся. И тогда не исключен вариант, что достижения прошедшего сезона – победа в Кубке страны, бронза и путевка в Лигу Европы станут спустя какое-то время для железнодорожников пределами мечты. Как в начале 80-х.

Интересно посмотреть, как на все это отреагируют те, кто не готов сегодня ездить на футбол на станции «Спортивная» или «Воробьевы Горы». Спартаковские, армейские и торпедовские болельщики провели там когда-то немало памятных минут. И вряд ли сегодня жалеют о том, что в их жизни был футбол в «Лужниках», где когда-то играла их любимая команда.

Но, может, локомотивские фанаты – и вправду особая категория? А место, где расположен их дом, для них действительно важнее того, какая в нем мебель и какой у этого дома фасад?

источник: «Советский спорт»
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