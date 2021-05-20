Симеоне и Зидан разыграют золото и распределят участников еврокубков. Последний тур ла лиги

Команда Диего Симеоне имеет двухочковое преимущество над «Реалом», однако по личным встречам (0:2, 1:1) ему уступает, поэтому ничьей в Вальядолиде может ей не хватить. Чтобы гарантировать золотые медали, которые во второй части сезона едва не уплыли из рук, надо побеждать. «Сливочным» же в любом случае нужна победа, чтобы продолжить борьбу.

Чемпионат Испании – один из двух в большой Европе, где за тур до конца не определился чемпион (плюс Франция). При этом уникальность ла лиги в том, что заключительный игровой день растянется на три календарных – в пятницу и воскресенье будут сыграны три матча без особой турнирной мотивации (никто из участников не вылетит и не изменит расстановки сил в борьбе за еврокубки), остальные семь стартуют в субботу в 19:00 по мск.

Если просто посмотреть на вывеску матчей, можно предположить, что интрига находится в полумертвом состоянии, поскольку «Вальядолид» слаб и находится в зоне вылета, а «Вильярреал» силен и идет в зоне еврокубков (а еще вышел в финал Лиги Европы). Однако не все так просто.

Бело-фиолетовые хотя и находятся за красной чертой, еще не потеряли шансов на спасение (два очка до 17-й строчки), так что будут драться за каждый мяч. К тому же «матрасники» крайне слабо выступают в гостях – в последних шести (!) выездных матчах они одержали только одну победу (над другим аутсайдером, «Эльче» – 1:0). В остальных встречах – три ничьи и поражение. Так что Луису Суаресу и компании надо перебороть себя.

Кстати, сам уругваец в шести последних сыгранных матчах чемпионата забил только один мяч, что также вселяет надежду в болельщиков мадридского «Реала». Впрочем, и самим «сливочным» три очка отнюдь не гарантированы. «Желтая субмарина» в последний месяц набрала приличный ход, проиграв в шести последних играх только раз (дома «Сельте» – 2:4) и расправившись с «Арсеналом» в Лиге Европы (2:1, 0:0) и еще недавно державшейся в трех очках от первого места «Севильей», да как – 4:0!

Кроме того, у команды Унаи Эмери сохранилась серьезная мотивация – она продолжает борьбу за пятую-шестую строчки, дающие право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы. Оно может не пригодиться, если команда выиграет финал нынешнего розыгрыша, но закладываться на победу над «Манчестер Юнайтед» весьма опрометчиво. Так что и на мадридском «Альфредо ди Стефано» будет жарко.

Да и подопечным Зинедина Зидана на поле молодежной команды явно не хватает драйва – в четырех последних играх они одержали здесь только одну победу (над «Осасуной» – 2:0) при трех ничьих (с «Бетисом», «Челси» и «Севильей»). В общем, нельзя исключать варианта, при котором оба гранда не смогут выиграть свои матчи, и тогда нас ждут драматическая развязка сезона и чемпионство «Атлетико».

Турнирное положение: 1. Атлетико – 83 очка; 2. Реал – 81.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЕВРОПЫ

«Осасуна» - «Реал Сосьедад»

«Сельта» - «Бетис»

«Реал» - «Вильярреал»

Очень интересным будет противостояние за места в Лигу Европы. В нынешнем сезоне через чемпионат их открывается два, поскольку Кубок Испании выиграла «Барселона». В данный момент «Реал Сосьедад» имеет одно очко преимущества над конкурентами, а «Бетис», идя вровень с «Вильярреалом», обходит его по личным встречам (1:1, 2:1).

Так что здесь возможны любые расклады вплоть до того, что у всех трех команд будет поровну очков (в этом случае команда Эмери останется за бортом). И предугадать, как повернутся события, практически нереально, тем более, что все три конкурента сыграют на выезде.

Баски выглядят фаворитами, поскольку имеют на очко больше и едут в гости к потерявшей мотивацию и выигравшей всего один матч из пяти последних «Осасуне». Однако и сами они на чужих полях в последнее время смотрятся плохо – проиграли два предыдущих выезда (в том числе «Уэске» – 0:1), а в шести последних гостевых встречах одержали только одну победу (над «Эйбаром» – 1:0).

А у двух остальных команд соперники серьезные. Про выезд «Вильярреала» в Мадрид сказано выше, но и андалусийцам придется непросто, ведь им ехать в Виго к «Сельте», одержавшей на финише пять побед подряд, в том числе над командой Эмери (4:2) и «Барселоной» (2:1).

Проигравший в этом противостоянии на троих отправится в последний квалификационный раунд Лиги конференций.

Турнирное положение: 5. Реал Сосьедад – 59 очков; 6. Бетис – 58. 7. Вильярреал – 58.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

«Эльче» - «Атлетик»

«Вальядолид» - «Атлетико»

«Уэска» - «Валенсия»

В борьбе за выживание участвуют сразу три команды. Все они бьются за единственную строчку, а решающий игровой день проводят дома. И здесь тоже возможны самые невероятные расклады. Включиться в противостояние мог бы и идущий последним «Эйбар», но он уже не имеет шансов опередить конкурентов по очкам, а по личным встречам им уступает.

Тяжелее всех придется «Вильядолиду», поскольку его устроит только победа над сверхмотивированным «Атлетико». Но и этого не хватит, если «Уэска», у которой преимущество над обеими командами в личных встречах, не проиграет «Валенсии» (увы, команда Дениса Черышева только так может повлиять на распределение мест в таблице).

Соответственно, «Уэске» достаточно сыграть не хуже «Эльче», а для того, чтобы не подпустить «Вальядолид», хватит и ничьей. «Эльче» же надо набрать больше очков, чем «Уэска» – три в случае ничьей в параллельной встрече или хотя бы одно, если хозяева проиграют «Атлетику» из Бильбао.

Турнирное положение: 17. Уэска – 33; 18. Эльче – 33; 19. Вальядолид – 31.