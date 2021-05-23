Дмитрий Селюк: «Барселона» правильно сделала, расставшись с Суаресом, но это его сверхмотивировало

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Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Рубин-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.45 Х 2.45 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Удинезе 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хольштайн 0 Дармштадт 98 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Вюрцбургер Кик 0 Падерборн 07 0 П1 3.90 Х 4.70 П2 1.73
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Эрцгебирге 0 Оснабрюк 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ян 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Бохум 0 Зандхаузен 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гамбург 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.67 Х 4.50 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ганновер-96 0 Нюрнберг 0 П1 2.32 Х 3.90 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хайденхайм 0 Карлсруэ 0 П1 2.10 Х 3.90 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гройтер Фюрт 0 Фортуна 0
Испания - Сегунда 17:00 Овьедо 0 Мирандес 0 П1 2.46 Х 3.00 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 18:00 Арсенал 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.73 Х 4.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 18:00 Вулверхэмптон 0 Манчестер Юнай 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.40
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Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Сити 0 Эвертон 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 8.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Фулхэм 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Зенит-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 2.50 Х 3.90 П2 2.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Саутгемптон 0 П1 1.72 Х 4.10 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 18:00 Ливерпуль 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.15 Х 9.00 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 18:00 Лидс Юнайтед 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
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Испания - Сегунда 19:15 Мальорка 0 Сарагоса 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 19:15 Эспаньол 0 Тенерифе 0 П1 1.53 Х 3.90 П2 7.40
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Хетафе 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Болгария - Первая лига 20:30 Черно море 0 Левски 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 4.30
Болгария - Первая лига 20:30 Ботев П 0 Царско Село 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.00
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Ювентус 0 П1 13.0 Х 6.80 П2 1.23
Дмитрий Селюк: «Барселона» правильно сделала, расставшись с Суаресом, но это его сверхмотивировало
23 мая 14:43
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: «Барселона» правильно сделала, расставшись с Суаресом, но это его сверхмотивировало

Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк – о Суаресе, Симеоне, чемпионстве «Атлетико» и переменах в «Барселоне».

«В ГОД ПАНДЕМИИ ТИТУЛЫ НЕСКОЛЬКО НИВЕЛИРУЮТСЯ»

- В период пандемии многие трофеи немного нивелируются, - считает Дмитрий Селюк. – Игра без зрителей уравнивает шансы. Но при этом нельзя не отдать должное «Атлетико». Очень ровная, волевая команда, прошла чемпионат очень стабильно, и, возможно, игроки «Атлетико» больше хотели завоевать титул, чем немного вальяжные ребята из «Реала» или «Барселоны». К тому же на этот сезон пришлись перемены в «Барселоне», плюс скандалы, перевыборы президента и т.д. В «Реале» тоже настало время перемен.

И уже можно сказать, что «Реал» не угадал с трансфером Азара. Сейчас, за счет приглашения Мбаппе, многие проблемы с усилением атаки будут решены. Я уверен, что Мбаппе перейдет в «Реал». Он должен был перейти еще год назад, но помешала пандемия.

- В пандемию условия для всех одинаковые, все играли без зрителей.
- Не соглашусь. «Барселона» и «Реал» нуждаются в подпитке 100 тысяч сидящих на трибунах болельщиков. И когда нет зрителей, обоим грандам вдвойне тяжело играть с «Атлетико», эта команда с характером. И очень рад за Симоне. Считаю, что это пик данной команды. И мне теперь интересно, что будет делать с «Атлетико» Симеоне в следующем сезоне. И останется ли он. Возможно, уйдет за новым вызовом.

- «Атлетико» тоже лишился подпитки почти 70 тысяч болельщиков на своем стадионе.
- Дело не в том, сколько вмещает стадион в Барселоне. Куда бы не приехали «Барселона» или «Реал», это всегда вызывает большой ажиотаж, это полные трибуны в любом городе. Местные болельщики яростно поддерживают свою команду, но это сильно мотивирует футболистов «Барселоны» или «Реала». Они просто не могут играть в полноги. А когда зрителей нет, на трибунах тишина, игра больше напоминает тренировочный матч.

«БЫЛА БЫ В «БАРСЕЛОНЕ» ЗАРЕМА, С СУАРЕСОМ РАССТАЛИСЬ БЫ ИНАЧЕ»

- Итак, перейдем все-таки к героям сезона - игрокам «Атлетико» и главному герою – Луису Суаресу: 21 гол, из них 11 победные. И два самых важных гола уругваец забил в двух последних турах. Оба раза благодаря голам Суареса «Атлетико» вырвал победу со счетом 2:1. А «Барселона», мало того, что некрасиво рассталась с бомбардиром, практически бесплатно отпустила его в стан главного конкурента.
- Остается только порадоваться за Суареса. Он опять доказал, что является одним из лучших нападающих мира. Но я считаю, что перемены в «Барселоне» назрели. И с ним нужно было точно расставаться. Другое дело, что указали на дверь только Суаресу, а мне кажется, что настала пора расстаться с Пике и Бускетсом.

- Но как расстаться? Не так же, как с Суаресом. Когда Куман ему позвонил и сказал, что больше клуб в нем не нуждается.
- Я не присутствовал при этом звонке, поэтому ничего сказать не могу. Но соглашусь, что расстались не совсем красиво. Просто в «Барселоне» не нашлось своей Заремы. Иначе бы такому человеку, который столько сделал для «Барселоны», устроили достойные проводы.

И то, что Суареса убрали, он получил большую встряску, новый вызов и огромную мотивацию. И стал героем года в Испании. Останься Суарес в «Барселоне», уверен, такого Суареса мы бы не увидели. Он продолжал бы ходить пешком по полю, как это делал в предыдущем сезоне.

источник: «Советский спорт»
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