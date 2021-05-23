Дмитрий Селюк: «Барселона» правильно сделала, расставшись с Суаресом, но это его сверхмотивировало

«В ГОД ПАНДЕМИИ ТИТУЛЫ НЕСКОЛЬКО НИВЕЛИРУЮТСЯ»

- В период пандемии многие трофеи немного нивелируются, - считает Дмитрий Селюк. – Игра без зрителей уравнивает шансы. Но при этом нельзя не отдать должное «Атлетико». Очень ровная, волевая команда, прошла чемпионат очень стабильно, и, возможно, игроки «Атлетико» больше хотели завоевать титул, чем немного вальяжные ребята из «Реала» или «Барселоны». К тому же на этот сезон пришлись перемены в «Барселоне», плюс скандалы, перевыборы президента и т.д. В «Реале» тоже настало время перемен.

И уже можно сказать, что «Реал» не угадал с трансфером Азара. Сейчас, за счет приглашения Мбаппе, многие проблемы с усилением атаки будут решены. Я уверен, что Мбаппе перейдет в «Реал». Он должен был перейти еще год назад, но помешала пандемия.

- В пандемию условия для всех одинаковые, все играли без зрителей.

- Не соглашусь. «Барселона» и «Реал» нуждаются в подпитке 100 тысяч сидящих на трибунах болельщиков. И когда нет зрителей, обоим грандам вдвойне тяжело играть с «Атлетико», эта команда с характером. И очень рад за Симоне. Считаю, что это пик данной команды. И мне теперь интересно, что будет делать с «Атлетико» Симеоне в следующем сезоне. И останется ли он. Возможно, уйдет за новым вызовом.

- «Атлетико» тоже лишился подпитки почти 70 тысяч болельщиков на своем стадионе.

- Дело не в том, сколько вмещает стадион в Барселоне. Куда бы не приехали «Барселона» или «Реал», это всегда вызывает большой ажиотаж, это полные трибуны в любом городе. Местные болельщики яростно поддерживают свою команду, но это сильно мотивирует футболистов «Барселоны» или «Реала». Они просто не могут играть в полноги. А когда зрителей нет, на трибунах тишина, игра больше напоминает тренировочный матч.

«БЫЛА БЫ В «БАРСЕЛОНЕ» ЗАРЕМА, С СУАРЕСОМ РАССТАЛИСЬ БЫ ИНАЧЕ»

- Итак, перейдем все-таки к героям сезона - игрокам «Атлетико» и главному герою – Луису Суаресу: 21 гол, из них 11 победные. И два самых важных гола уругваец забил в двух последних турах. Оба раза благодаря голам Суареса «Атлетико» вырвал победу со счетом 2:1. А «Барселона», мало того, что некрасиво рассталась с бомбардиром, практически бесплатно отпустила его в стан главного конкурента.

- Остается только порадоваться за Суареса. Он опять доказал, что является одним из лучших нападающих мира. Но я считаю, что перемены в «Барселоне» назрели. И с ним нужно было точно расставаться. Другое дело, что указали на дверь только Суаресу, а мне кажется, что настала пора расстаться с Пике и Бускетсом.