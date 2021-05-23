Как относиться к демаршу Заремы?

Ничего нет страшного в том, что самый близкий человек владельца начинает потихонечку клубом управлять. Да, можно шутить о нереализованные амбициях. Но в одном можно быть уверенном: деньги в семье остаются. А значит, точно такое управление не отнести к однозначно неэффективным.

«Спартак» приучил болельщиков к тому, что в клубе многое может происходить, что скандалы и рассказы про неэффективность управления давно стали повседневностью. Но вот так жарко, как сейчас, бывало нечасто.

Переезды и сносы стадионов в «намоленных местах» - отдельная тема, мы к ней еще постараемся вернуться. А вот история с Заремой - тема особая.

Никаких новостей не будет в нашем футболе? Ну, кроме трансферных - большая часть которых будет не более чем сплетнями, разумеется, в итоге не сбывшимися. Будем только за Евро следить, а вторую половину мая - за подготовкой к нему? Ан-нет. Тут тебе и внезапный переезд «Локомотива», невесть откуда вдруг взявшийся как нечто само собой разумеющееся и даже якобы давно решенное дело, а потом вдруг дезавуированный властями. Тут тебе и демарш внутри красно-белого клуба.

Но есть и правила игры. Если ты вошла в Совет директоров, то это особая история. Это дома мужу (ок, отцу своих троих детей - но это больше, чем просто мужу) можно капать на мозги, выкручивая ему руки в капризных желаниях. А тут - бизнес. Да, порой бизнес может быть игрушкой. Но это, наверное, не совсем та сфера.

А вот выходить в публичное пространство с заявлениями, суть которых - я хочу такого тренера, а они такого не хотят, поэтому мне нечего тут больше делать... Наверное, так не получится. Или это каприз затянувшийся и уже переходящий границы, или же просто неопытность дамы в таких делах.

Попробуем разобраться. Аргументы, которые г-жа Салихова озвучила по поводу Витории, однозначно говорят о том, что вариант «да просто вздорная бабенка» - точно не про нее.

Зарема покинула Совет директоров «Спартака», проведя там 18 дней. Как шутят многие в соцсетях, рекорд по краткости пребывания в руководстве клуба Шамиля Газизова побит!

Но как ни странно, Зарема права. Португальских тренеров брать не стоит. Тренеров из клубов Саудовской Аравии - тем более, ибо зачем едут туда? Потому что хотят уйти на пенсию. «В руководстве там, видимо, только один человек что-то смыслит в футболе, и та Зарема», - написали в одном из каналов.

Можно было бы сказать, что кромешный ужас творится в руководстве «Спартака». Реально ведь люди играют в футбол, будто на игровой приставке. Вот ровно поэтому Зарема и попала в Совет директоров. Причем, попав туда, если и отличалась от остальных, то в лучшую сторону.

Но можно посмотреть и по-другому на всю эту ситуацию.

Да, Зарема говорит так, как говорит неравнодушный и эмоциональный болельщик. Можно даже предположить, что определенную аудиторию среди фанатов «Спартака» она завоюет, отношение к ней резко улучшится.

Да, Руи Витория – спорный вариант, но есть одно важное «но»! Во всех своих клубах он брал титулы, потом все шло по наклонной.

А что хочет «Спартак»? Системную работу наладить? Да с такой-то вечной ротацией у руководства? В «Спартаке» и хотят выиграть именно титул - к своему переписанному столетию. Решение по тренеру Федун точно не поменяет. Но у Заремы остается еще один вариант - покинуть не только совет директоров. И вот что тогда? Когда любят, позволяют многое.

Когда манипулируют умер, просчитываются на много ходов вперед.

Но интересно еще и вот что. По самому Федуну. Почему он допустил публичное выяснение отношений? Публичные разборки между женой и подчиненными - это вообще последнее дело! Почему нельзя эту тему было обмозговать кулуарно, без пыли и шума?

А ведь потом сами будут обижаться, когда «Спартак» опять все будут называть цирком?

Что сказала Зарема?

В пятницу:

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности - только фонд «Спартак-детям».

В воскресенье:

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку».