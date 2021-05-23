«Милан» выстоял в Бергамо, «Ювентус» прорвался в Лигу чемпионов, «Наполи» – за бортом

Пока игроки только присматривались друг к другу, из Болоньи пришла новость – Федерико Кьеза вывел «старую синьору» вперед. В онлайне это означало, что россонери оказываются на самом краю (четвертой строчке), а неаполитанцы выбывают из топ-4.

К сожалению, Алексей Миранчук за год в категорию таковых так и не пробился. Он вышел на поле только на 87-й минуте. По весне выбыл из стартового состава и Йосип Иличич (он вообще участия в игре так и не принял), вчистую проигравший конкуренцию находящемуся в огне Руслану Малиновскому. Украинец набирал очки результативности в 10 предыдущих играх чемпионата (6 голов и 9 передач).

Джанпьеро Гасперини и Стефано Пиоли имели возможность выставить оптимальные составы, за исключением Златана Ибрагимовича, из-за травмы пропускающего не только концовку сезона, но и чемпионат Европы (на радость заменившего его спартаковца Джордана Ларссона). И действительно с первых минут вышли те, кого сейчас принято считать лучшими.

Испания и Англия уже подарили нам жаркую развязку сезона, настало время серии A сказать свое слово в этот великолепный уик-энд. Здесь главная борьба развернулась за две путевки в Лигу чемпионов, куда устремились «Милан», «Наполи» (по 76 очков) и «Ювентус» (75). Драматизма этому противостоянию добавлял тот факт, что россонери играли решающий матч в Бергамо. В случае неудачи они рисковали стать первой командой, лидировавшей после первого круга, но пролетевшей мимо ЛЧ.

В Бергамо же на разведку ушли 40 минут. Единственное попадание в створ командам удалось только под занавес тайма, да и тот с пенальти. Хозяева заметно больше владели мячом, но им не хватало ни скорости, ни качества контроля, чтобы создать хоть что-нибудь интересное. В положительном смысле выделялся лишь центральный полузащитник «богини» Ремо Фройлер, безошибочно разыгрывавший мяч в середине поля. Малиновский, напротив, был малозаметен и совсем не продуктивен.

Гости же остались без мяча и не очень понимали, как выходить в контратаку. Хакан Чалханоглу, Браим Диас и Алексис Салемакерс болтались между штрафными и почти не вступали в игру. Особенно бледно смотрелся турецкий полузащитник, потерявшийся на левом фланге. Благо, есть заработавший пенальти скоростной Тео Эрнандес. Подключившись в атаку, он сыграл в стеночку с партнером и получил обратную передачу, а затем и по ногам от Йоакима Мехле. Франк Кессье очень хладнокровно реализовал 11-метровый, отправив «Милан» на вторую строчку.

Выигрывавший к перерыву уже 3:0 «Юве» (отличились Альваро Мората и Адриен Рабьо), догнал «Аталанту», но уступал ей по личным встречам, поэтому оставался четвертым, а команда Дженнаро Гаттузо никак не могла вскрыть оборону «Вероны» (0:0) и оставалась вне зоны Лиги чемпионов.

РОССОНЕРИ ВЫСТОЯЛИ, А НЕАПОЛИТАНЦЫ – НЕТ

На вторую половину хозяева вышли с горящими глазами и сходу устроили штурм ворот Джанлуиджи Доннаруммы, нанеся за 15 минут ударов в три раза больше, чем за весь первый тайм (6 против 2). Эта статистика отлично отражает происходившее на поле. Так, отличный момент имел Дуван Сапата, которого проникающей передачей нашел в штрафной Малиновский. Украинец и сам стал регулярно обстреливать ворота гостей. В немалой степени игру изменил переход на двоих нападающих – вместо Маттео Пессины вышел Луис Муриэль.

Тем временем, «Наполи» забил «Вероне», а значит, из четверки выбыл уже «Ювентус», однако теперь россонери категорически нельзя было пропускать. Понимая степень ответственности, они и не лезли вперед, скрепя зубами защищались, а на чужую половину переходили скорее для того, чтобы игроки обороны могли передохнуть. Впрочем, редкая вылазка на 69-й минуте завершилась выходом Рафаэла Леау на вратаря и попаданием в штангу, так что красно-черные вполне могли облегчить себе концовку встречи.

Чуть выдохнули миланцы, когда «Наполи» сенсационно пропустил от «Вероны» и поменялся с «Юве» местами. А в Бергамо по-прежнему высекали искры. Эта игра была не про тактику и противостояние тренеров, а про характер и терпение. Россонери хватило силы воли, чтобы выстоять и пробиться в Лигу чемпионов (еще и второй пенальти получили в компенсированное время), заняв вторую строчку в таблице. Важнейший результат для Пиоли и всего проекта. Неаполитанцы же так и не смогли во второй раз взломать оборону «Вероны» и пропустили в ЛЧ «Ювентус».

Серия A. 38-й тур

«Аталанта» - «Милан» - 0:2 (0:1)

Голы: Кессье, 43 – с пенальти – 0:1. Кессье, 90+3 – с пенальти – 0:2.

«Аталанта»: Голлини, Толой (Паломино, 87), Ромеро, Джимшити, Мехле (Пашалич, 79), де Рон, Фройлер (Миранчук, 87), Гозенс, Малиновский, Пессина (Муриэль, 46), Сапата.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер (Крунич, 61), Салемакерс (Далот, 79), Браим Диас (Мейте, 62), Чалханоглу, Леау (Манджукич, 79).

Предупреждения: Фройлер, 47. Де Рон, 69. Манджукич, 82. Толой, 86. Крунич, 90+2. Далот, 90+3.

Удаление: де Рон, 90+1.

Судья: Мариани.

«Болонья» - «Ювентус» - 1:4 (0:3)

Голы: Кьеза, 6 – 0:1. Мората, 29 – 0:2. Рабьо, 45 – 0:3. Мората, 47 – 0:4. Орсолини, 85 – 1:4.

«Наполи» - «Верона» - 1:1 (0:0)

Голы: Ррахмани, 60 – 1:0. Фараони, 69 – 1:1.