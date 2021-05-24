Анзор Кавазашвили: Зачем «Спартаку» Витория, которого через полгода нужно будет менять?

Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа.

– Ничего хорошего: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать. Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждет дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор.

– Потому что не будет результата.

– А вдруг – будет?

– Вдруг будет только в одном случае, если новый главный тренер привезет с собой Роналду и Месси. Но привезет он посредственных футболистов, которые выбьют из состава тех, кто есть сейчас. Но результат они не принесут, они учатся играть в чемпионате России. Не нас учат, а сами учатся. В «Спартаке» только Промес играл, как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак».

– Сейчас будут сборы, Витория посмотрит на игроков.

– И что он там удивит? Номера и фамилии на майках. Тренер, который приезжает в Москву на переговоры со своим будущим работодателем, и при этом игнорирует матч «Спартака» с «Локомотивом». Игру своей будущей команды с одним из главных конкурентов. О чем тут вообще можно говорить?

А когда у Витории спросили, почему он не пошел на матч «Спартака», он ничего не ответил.

Некоторые великие тренеры, порой, чудили. Но этот Витория – он, что великий?! В Саудовской Аравии поработал. Заработал большие деньги, молодец. И продолжал бы там работать.

– Витория с собой еще четырех помощников привезет?

– А наши заслуженные специалисты уже не нужны? Понятно, зачем Петр I приглашал иностранцев. Мы тогда только по земле ходили, а по морю не умели. России нужны были инженеры, другие специалисты. Но сейчас-то – зачем «Спартаку» это португалец? Который еще и с собой кучу помощников привезет. А наши заслуженные специалисты уже не нужны?