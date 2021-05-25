Николай Наумов: «Зениту» нужен спортивный директор, которому подчинятся и Семак, и остальные тренеры

– Думаю, в этом виновата вся клубная система. В которой нет единого центра управления. У «Зенита» несколько офисов, и непонятно, какой из них главный, где какие решения принимают. Со стороны ситуация в клубе выглядит так, что каждый руководитель выступает за свои идеи, без какой–то общей стратегической линии. Семак приводит свои аргументы, Аршавин – свои. Какая позиция у более высокого руководства – вообще непонятно. Вот ушел в апреле спортивный директор Хавьер Рибалта, должность остается вакантной. Кто ее займет и будет ли у «Зенита» вообще новый спортивный директор – пока загадка.

– Семак вырос однозначно. Это видно и по турнирным результатам, и по игре «Зенита», и по тому, как он управляет игрой. Но даже после третьего подряд чемпионства «Зенит» остается командой внутреннего пользования. В Европе у команды никакого прогресса нет.

– Два с половиной года назад вы сказали: «Если Семака назначили, то надо ему доверять и помогать расти». Насколько он в тренерской профессии вырос?

– А нужен в нынешнем «Зените» спортивный директор?

– А как без него? Если в клубе до сих пор так и не отлажена вертикаль – от Академии до основного состава. Для этого взаимодействие между основным составом, молодежным и «Зенитом–2» должно быть более тесным, тренеры этих команд общаться должны чаще. А футболисты еще с академии должны готовиться по единой системе, которой придерживается и «Зенит–2», и основа. Тогда воспитанники Академии туда будут приходить уже готовые к требованиям.

– Сейчас этого нет?

– Нет. Насколько знаю, все команды играют по –разному. Поэтому их должен координировать авторитетный спортивный директор, которому подчиняться будет и Сергей Семак, и Владислав Радимов, и все остальные тренеры зенитовской системы. Пока этого не будет, массового вливания молодежи в основной состав не произойдет. Поэтому прогресса в Лиге чемпионов от «Зенита» пока ждать не стоит. Неслучайно даже после третьей подряд победы в чемпионате часть болельщиков высказывает недовольство. Я б тоже высказывал. Начнется осенью Лига чемпионов, и результат окажется таким же.

– Кроме «Краснодара», примеры отлаженной клубной вертикали в России сейчас видите?

– Да, московское «Динамо». В котором заметна стратегия, направленная на обязательную подготовку своих воспитанников для основного состава. Захарян и Тюкавин так заиграли вовсе не случайно, их целенаправленно к основному составу подводили. Можно выделить и «Локомотив», в составе которого за последние два сезона прибавилось своих воспитанников.

ПРОДАТЬ СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ» ПРЕДЛАГАЛИ, КОГДА ЕЩЕ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ КЛУБА

– Болельщики «Локомотива» сейчас обеспокоены. Есть какая–то закономерность в том, что тема с идеей сноса стадиона появилась именно сейчас?

– Нет, это просто совпадение. И тема эта не новая. Разговоры о желании снести стадион «Локомотив» ходили еще в 2008 году, когда я был президентом клуба.

– Кто эту идею высказывал?

– Были некоторые личности, обойдемся без имен. Появились то они не просто так. Земля в Черкизово – лакомый кусочек для бизнесменов. Центр города, рядом с метро – это ж потенциально гигантские доходы. Идеи освоения этой земли высказывались разные. Одни предлагали оставить «Локомотиву» только стадион, а всю остальную территорию продать. Другие хотели купить клуб со всей инфраструктурой. Тогда эта тема развития не получила, но сейчас возникла вновь. И допускаю, что получит продолжение.

– На прошлой неделе возмущенные болельщики встречались с председателем совета директоров «Локомотива» Александром Плутником. Болельщики способны помешать реализации этой затеи?

– Сомневаюсь. В России с мнением болельщиков не принято считаться, как в других странах. Поклонники «Зенита» и «Спартака» еще могут на какие–то решения повлиять, то в «Локомотиве» это маловероятно. Хотя бы потому, что активных болельщиков у клуба не так много. Выслушают их возмущения, вытерпят акции протеста и все.

– Печально.

– Не просто ж так сейчас пошла волна разговоров о пустующих «Лужниках». Думаю, администрация города этот резонанс может поддерживать. Им выгодно, чтобы «Лужники» хоть как–то заполнялись. Поэтому пока о постройке нового стадиона, у рижского вокзала, говорят только как об идее, предлагается вариант с долгосрочной арендой «Лужников». Где могли бы располагаться и молодежная команда, и офисы клуба.

– Что в этой ситуации выгодно главному гаранту благополучия «Локомотива» – президенту РЖД Олегу Белозерову?

– Футбольный клуб всегда был обузой для РЖД. Это не Газпром – железнодорожные перевозки тяжелый труд, таких доходов там нет. А сейчас содержать клуб особенно тяжело. Поэтому если у компании появляется возможность заработать на своих активах, логично, что эта возможность рассматривается. Особенно с учетом нефутбольности президента РЖД, который большим болельщиком не является. Но если идея со сносом стадиона и станет реальностью, «Локомотиву» это навредит. Клуб утеряет привычную ауру, часть истории, возможно и болельщиков станет меньше.

«ОРЕНБУРГ» ПРАВИЛЬНО ОСТАВИЛИ В ФНЛ

– Разговоры о распродаже «Локомотивом» ведущих игроков имеют под собой основания?

– Думаю, нет. Но допускаю, что перед руководством клуба стоит задача снизить расходы.

– По вашим данным, каким бюджетом сейчас располагает “Локомотив»?

–Точно не знаю. Полагаю, не меньше 100 миллионов евро. У того же «Зенита», наверное, в несколько раз больше, но для РЖД это серьезная сумма. Уменьшить бюджет можно за счет ухода Чорлуки, у которого была очень большая зарплата. С этой же целью возможно и расставание с Эдером. Уже экономия. Но в массовый уход молодых футболистов я не верю.

– Почему?

– Допускаю, что неопределенность связана с новыми руководителями, которые еще не разобрались, как нужно решать вопросы. Поэтому и появляются сообщения о договоренностях с ЦСКА Максима Мухина, уходе других молодых игроков. Да, договариваться о новых контрактах для них сложно, в переговорах возникает много неожиданных нюансов. Но улаживать эти дела с агентами надо. Очень бы не хотелось, чтобы «Локомотив» потерял Мухина. Он мне молодого Игоря Денисова напоминает. Такой же по–спортивному злой, подвижный, постоянно готовый к борьбе на любом участке поля.

– Чему должна всех научить ситуация с «Оренбургом»? Который по-спортивному принципу вышел в РПЛ, но остался в ФНЛ.

– Эта ситуация показывает пагубность послаблений. Которые тот же «Оренбург» получал раньше. Когда исключения делаются многократно и разным клубам, люди привыкают, что спортивный принцип их защитит всегда. Сейчас этого не произошло, что на мой, взгляд правильно.

– Президент «Оренбурга» сетует на завышенные требования к лицензированию. По его мнению, десятитысячная арена клубу не нужна. Может, для каждого региона прописывать отдельные требования к вместимости?

– Напомню, что 10 тысяч вмещает даже Малая арена стадиона «Локомотив» – я же занимался ее строительством. Мы тогда ориентировались на требования ФНЛ, а там тогда 10 тысяч зрителей было минимальным требованием. Для ФНЛ. А мы о премьер-лиге говорим. Допускаю, что именно для «Оренбурга» десятитысячник может и не нужен. Но с этими разговорами президент «Оренбурга» опоздал.

– А когда надо было говорить?

– У них сколько времени было с момента первого выхода в РПЛ? 5 лет! Значит, надо было просить РФС об изменении регламента. Хоть до тысячи требования снизили бы, хоть до пятиста человек! Хоть как, но нужно было соответствовать регламенту. А они не сделали ничего, поэтому пенять им остается только на себя. Жесткое решение РФС во всех смыслах правильное. Допустим, пустили бы сейчас «Оренбург», вышел бы он в еврокубки. И что, в другом городе соперников принимать? Пусть доделывают стадион.

– Нет. Насколько знаю, все команды играют по –разному. Поэтому их должен координировать авторитетный спортивный директор, которому подчиняться будет и Сергей Семак, и Владислав Радимов, и все остальные тренеры зенитовской системы. Пока этого не будет, массового вливания молодежи в основной состав не произойдет. Поэтому прогресса в Лиге чемпионов от «Зенита» пока ждать не стоит. Неслучайно даже после третьей подряд победы в чемпионате часть болельщиков высказывает недовольство. Я б тоже высказывал. Начнется осенью Лига чемпионов, и результат окажется таким же.

– Кроме «Краснодара», примеры отлаженной клубной вертикали в России сейчас видите?

– Да, московское «Динамо». В котором заметна стратегия, направленная на обязательную подготовку своих воспитанников для основного состава. Захарян и Тюкавин так заиграли вовсе не случайно, их целенаправленно к основному составу подводили. Можно выделить и «Локомотив», в составе которого за последние два сезона прибавилось своих воспитанников.

ПРОДАТЬ СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ» ПРЕДЛАГАЛИ, КОГДА ЕЩЕ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ КЛУБА

– Болельщики «Локомотива» сейчас обеспокоены. Есть какая–то закономерность в том, что тема с идеей сноса стадиона появилась именно сейчас?

– Нет, это просто совпадение. И тема эта не новая. Разговоры о желании снести стадион «Локомотив» ходили еще в 2008 году, когда я был президентом клуба.

– Кто эту идею высказывал?

– Были некоторые личности, обойдемся без имен. Появились то они не просто так. Земля в Черкизово – лакомый кусочек для бизнесменов. Центр города, рядом с метро – это ж потенциально гигантские доходы. Идеи освоения этой земли высказывались разные. Одни предлагали оставить «Локомотиву» только стадион, а всю остальную территорию продать. Другие хотели купить клуб со всей инфраструктурой. Тогда эта тема развития не получила, но сейчас возникла вновь. И допускаю, что получит продолжение.

– На прошлой неделе возмущенные болельщики встречались с председателем совета директоров «Локомотива» Александром Плутником. Болельщики способны помешать реализации этой затеи?

– Сомневаюсь. В России с мнением болельщиков не принято считаться, как в других странах. Поклонники «Зенита» и «Спартака» еще могут на какие–то решения повлиять, то в «Локомотиве» это маловероятно. Хотя бы потому, что активных болельщиков у клуба не так много. Выслушают их возмущения, вытерпят акции протеста и все.

– Печально.

– Не просто ж так сейчас пошла волна разговоров о пустующих «Лужниках». Думаю, администрация города этот резонанс может поддерживать. Им выгодно, чтобы «Лужники» хоть как–то заполнялись. Поэтому пока о постройке нового стадиона, у рижского вокзала, говорят только как об идее, предлагается вариант с долгосрочной арендой «Лужников». Где могли бы располагаться и молодежная команда, и офисы клуба.

– Что в этой ситуации выгодно главному гаранту благополучия «Локомотива» – президенту РЖД Олегу Белозерову?

– Футбольный клуб всегда был обузой для РЖД. Это не Газпром – железнодорожные перевозки тяжелый труд, таких доходов там нет. А сейчас содержать клуб особенно тяжело. Поэтому если у компании появляется возможность заработать на своих активах, логично, что эта возможность рассматривается. Особенно с учетом нефутбольности президента РЖД, который большим болельщиком не является. Но если идея со сносом стадиона и станет реальностью, «Локомотиву» это навредит. Клуб утеряет привычную ауру, часть истории, возможно и болельщиков станет меньше.

«ОРЕНБУРГ» ПРАВИЛЬНО ОСТАВИЛИ В ФНЛ

– Разговоры о распродаже «Локомотивом» ведущих игроков имеют под собой основания?

– Думаю, нет. Но допускаю, что перед руководством клуба стоит задача снизить расходы.

– По вашим данным, каким бюджетом сейчас располагает «Локомотив»?

–Точно не знаю. Полагаю, не меньше 100 миллионов евро. У того же «Зенита», наверное, в несколько раз больше, но для РЖД это серьезная сумма. Уменьшить бюджет можно за счет ухода Чорлуки, у которого была очень большая зарплата. С этой же целью возможно и расставание с Эдером. Уже экономия. Но в массовый уход молодых футболистов я не верю.

– Почему?

– Допускаю, что неопределенность связана с новыми руководителями, которые еще не разобрались, как нужно решать вопросы. Поэтому и появляются сообщения о договоренностях с ЦСКА Максима Мухина, уходе других молодых игроков. Да, договариваться о новых контрактах для них сложно, в переговорах возникает много неожиданных нюансов. Но улаживать эти дела с агентами надо. Очень бы не хотелось, чтобы «Локомотив» потерял Мухина. Он мне молодого Игоря Денисова напоминает. Такой же по–спортивному злой, подвижный, постоянно готовый к борьбе на любом участке поля.

– Чему должна всех научить ситуация с «Оренбургом»? Который по–спортивному принципу вышел в РПЛ, но остался в ФНЛ.

– Эта ситуация показывает пагубность послаблений. Которые тот же «Оренбург» получал раньше. Когда исключения делаются многократно и разным клубам, люди привыкают, что спортивный принцип их защитит всегда. Сейчас этого не произошло, что на мой, взгляд правильно.

– Президент «Оренбурга» сетует на завышенные требования к лицензированию. По его мнению, десятитысячная арена клубу не нужна. Может, для каждого региона прописывать отдельные требования к вместимости?

– Напомню, что 10 тысяч вмещает даже Малая арена стадиона «Локомотив» – я же занимался ее строительством. Мы тогда ориентировались на требования ФНЛ, а там тогда 10 тысяч зрителей было минимальным требованием. Для ФНЛ. А мы о премьер-лиге говорим. Допускаю, что именно для «Оренбурга» десятитысячник может и не нужен. Но с этими разговорами президент «Оренбурга» опоздал.

– А когда надо было говорить?

– У них сколько времени было с момента первого выхода в РПЛ? 5 лет! Значит, надо было просить РФС об изменении регламента. Хоть до тысячи требования снизили бы, хоть до пятиста человек! Хоть как, но нужно было соответствовать регламенту. А они не сделали ничего, поэтому пенять им остается только на себя. Жесткое решение РФС во всех смыслах правильное. Допустим, пустили бы сейчас «Оренбург», вышел бы он в еврокубки. И что, в другом городе соперников принимать? Пусть доделывают стадион.