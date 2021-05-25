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Пятый финал для Эмери и первый для Сульшера. Превью финала Лиги Европы «Вильярреал» - «МЮ»
25 мая 13:22
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автор фото: PGE Arena Gdańsk

Пятый финал для Эмери и первый для Сульшера. Превью финала Лиги Европы «Вильярреал» - «МЮ»

В среду в Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся ведомый специалистом по этому турниру Унаи Эмери «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

ЛИГА ЕВРОПЫ ПРОЩЕ ПРИМЕРЫ

Бывший главный тренер «Спартака» и любимец Артема Дзюбы Унаи Эмери является главным экспертом по Лиге Европы в мире. Уже в пятый раз за семь последних лет выводит свои команды в финал этого турнира. В 2014-2016 годах с «Севильей» он не только добрался до решающего матча, но и одержал три победы (над «Бенфикой», «Днепром» и «Ливерпулем»), а в 2019-м проиграл с «Арсеналом» английский финал в Баку «Челси» Маурицио Сарри.

ФК «Вильярреал»

«Вильярреал» Эмери возглавляет только первый год и все равно сходу вытащил команду в финал еврокубка. Справедливости ради, во многом ему повезло с соперниками. В группе их роль играли «Сивасспор», «Карабах» и «Маккаби» Тель-Авив, а в плей-офф – «Зальцбург», динамовцы Киева и Загреба, а также и его бывший клуб «Арсенал» (восьмой в нынешнем сезоне АПЛ). Только последний представляет топ-5 европейских лиг.

11 побед (плюс одна техническая) при двух поражениях и разнице мячей 27-8 вызывают уважение и все же надо сделать скидку на уровень сопротивления. Показательно, что во втором по значимости еврокубке подопечные Эмери в среднем наносили больше ударов за матч, чем в чемпионате Испании (11,6 против 10,7) и точнее играли в пас (85,3% против 84,4%). Поэтому внешне легко преодолели все барьеры, тогда как во внутреннем первенстве финишировали только седьмыми, заполучив путевку лишь в Лигу конференций.

В этом, кстати, кроется дополнительная мотивация для «желтой субмарины», поскольку победа в финале над «Манчестер Юнайтед» позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Особенно яро за соотечественников будут болеть в Виго, поскольку в случае их успеха в Лигу конференций отправится «Сельта».

ЛИДЕРЫ «ВИЛЬЯРРЕАЛА» – ЖЕРАР МОРЕНО, ПАРЕХА И ПАУ ТОРРЕС

Единой несменяемой расстановки у «Вильярреала» нет, но в последние месяцы, особенно в матчах с топ-соперниками, Эмери предпочитает более оборонительную 4-4-2. С грандами этого для достижения результата все равно не хватает – «Барселоне» и «Реалу» проиграли с одинаковым счетом 1:2, зато команду попроще, «Севилью», команда Эмери раздавила (4:0). «МЮ» по уровню исполнителей и игры все-таки ближе к первым двоим, так что будет тяжело.

Надежда на бомбардирские навыки Жерара Морено (29 голов и 11 передач в 45 матчах сезона) и умение 32-летнего Даниэля Парехо вести игру в середине поля – средняя точность его передач составляет 90,2%, это лучший результат в команде. А еще есть центральный защитник Пау Торрес, которого хочет приобрести в «Реал» Флорентино Перес.

СУЛЬШЕР В ШАГЕ ОТ ПЕРВОГО ТРОФЕЯ

ФК «Манчестер Юнайтед»

В целом, «Вильярреалу» будет сложно еще и потому, что в субботу команда провела изматывающий матч против мадридского «Реала», в котором лидировала до 87-й минуты, а затем пропустила два мяча от Карима Бензема и неутомимого Луки Модрича. «Юнайтед», напротив, свои задачи в чемпионате решил заранее и на игру с «Вулверхэмптоном» (2:1) вышел дублирующим составом без единого лидера. Очевидно, что Уле-Гуннар Сульшер принял такое решение не только для того, чтобы дать игровое время резервистам, но и позволить отдохнуть игрокам основы.

Для норвежца этот матч будет значить куда больше, чем для Эмери. Он возглавил «Юнайтед» в 2018 году, но до сих пор не привез на «Олд Траффорд» ни одного трофея. Вряд ли Лига Европы является пределом его мечтаний, но по крайней мере позволяет отчитаться перед владельцами о проделанной работе. Год назад он уже был близок к первому титулу, но проиграл в полуфинале «Севилье» (1:2), а в нынешнем сезоне в полуфинале Кубка лиги пропустил вперед соседей из «Сити» (0:2). Пришло время уже что-то выиграть. Может, это хоть немного успокоит бушующих болельщиков, недовольных попыткой клуба вступить в Суперлигу.

По основным раскладам «красные дьяволы» должны добиться успеха, уж состав-то у них точно значительно сильнее, чем у испанцев. Достаточно сказать, что все игроки «Вильярреала» оцениваются в 248 млн евро, а «МЮ» – в 717 млн (почти в три раза дороже). И соперники на их пути в плей-офф Лиги Европы были куда сильнее – «Реал Сосьедад», «Милан», «Гранада», «Рома». Все – представители Италии и Испании. Однако форма манкунианцев в последних играх вызывает опасения – две победы в шести матчах и поражения от всех крепких и мотивированных противников («Ромы», «Лестера» и «Ливерпуля»).

Кроме того, в финальном матче точно не сможет сыграть давно травмированный Антони Марсьяль, также под вопросом участие капитана и лучшего защитника Гарри Магуайра. Он полетел с партнерами Гданьск, но, по признанию самого Сульшера, из-за травмы вряд ли сможет выйти на поле. Окончательное решение по нему будет принято на вечерней тренировке во вторник.

ЧЕТЫРЕ МАТЧА – НОЛЬ ГОЛОВ

И в завершение один статистический факт. Команды встречались между собой четыре раза и во всех четырех случаях зрители не увидели ни одного (!) забитого мяча. Правда, все эти игры датированы серединой нулевых, когда и те, и другие регулярно играли в Лиге чемпионов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Вильярреал»: Рульи – Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Мой Гомес, Тригерос, Парехо, Йереми – Жерар Морено, Бакка.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Байи, Шоу – Фред, Мактоминай –Погба, Фернандеш, Рашфорд – Кавани.

источник: «Советский спорт»
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